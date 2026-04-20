https://sarabic.ae/20260420/أمريكا-تحث-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-لقبول-هدنة-إنسانية-لمدة-3-أشهر-دون-شروط-1112691231.html

أمريكا تحث الجيش السوداني و"الدعم السريع" لقبول هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر دون شروط

سبوتنيك عربي

قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، إن المرحلة الحالية في السودان تتطلب هدنة إنسانية شاملة، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، والالتزام بخطة... 20.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-20T08:00+0000

راديو

نبض أفريقيا

أخبار السودان اليوم

أفريقيا

الجيش السوداني

مصر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112690960_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_c681dff12fbcf4cb347bb47eab57bd48.png

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن الصراع الذي أفضى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وحالات المجاعة في العالم يجب ان يتوقف، مضيفة أن "أمريكا حثت الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" على قبول هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر من دون شروط".وتسببت الحرب الضارية المستمرة منذ 3 سنوات بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" في ما تصفها جماعات إغاثة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، سيبويه يوسف، إن "الكثير من المعطيات تغير بعد 3 سنوات على هذه الحرب"، لافتا إلى أن "الدعم السريع" يبدي الكثير من المرونة إزاء أي مبادرة لوقف القتال بدءا من مبادرة الإيغاد ومرورا بمنبر جدة وانتهاء بمؤتمر برلين، لكن الجيش دائما ما يرفض".وأضاف أن "الأوضاع الإنسانية منهارة تماما في المناطق التي يسيطر عليها الجيش و"الدعم السريع" على السواء، مما يرفع التكلفة الإنسانية لهذه الحرب، ويجعل من المُلحّ والضروري القبول بمثل هذه الهدنة الإنسانية".إدانة عربية بقيادة مصر.. واليمن يحذر من تعيين سفير إسرائيلي في إقليم أرض الصومالتستمر إسرائيل في خطتها لدعم استقلال إقليم أرض الصومال الانفصالي، وذلك بعد أن قررت مؤخرا تعيين، ميخائيل لوتيم، سفيرا لها في الإقليم الذي يسعى للانفصال عن دولة الصومال، وذلك بعد أن عيّن رئيس حكومة أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله "عرو"، محمد عمر حاجي محمود، سفيرا فوق العادة ومفوضا لأرض الصومال لدى إسرائيل، في فبراير/ شباط الماضي.ودانت الحكومة الفيدرالية الصومالية بشدة خطوة الحكومة الإسرائيلية، معتبرة إياها انتهاكا صريحا لسيادة الدولة ووحدتها، وشددت على رفضها القاطع لأي محاولة لمنح اعتراف دبلوماسي أو سياسي لأي جزء من أراضيها خارج سلطة الحكومة المركزية، مؤكدة أن إقليم أرض الصومال يظل جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن أي تحركات لتصويره كيانا مستقلا تفتقر إلى أي أساس قانوني.وأضاف أبو عوذل في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لماذا لم يضع العرب حلا لمشكلة الصومال والإقليم الانفصالي، من خلال دعم هذا البلد العربي ماديا من خلال دول الخليج، ولو حدث هذا لما كنا وصلنا لهذه النقطة"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن "التحدي الحقيقي يكمن في عدم وجود وحدة عربية حقيقية، وكذلك في محاولة إضعاف دول عربية فاعلة وقوية ويناط بها قيادة الوحدة العربية وأعني بها مصر الدولة العربية القوية وجيشها القوي، فهناك قوى إقليمية تحاول إضعاف الدور المصري للأسف".حرب إيران تؤدي لأزمة أسمدة تهدد مصادر الغذاء في قارة أفريقيا مع قفزة في أسعار القمحتستورد غالبية الدول الأفريقية الأسمدة اللازمة لزراعة المحاصيل الأساسية، مما يعرّضها بصورة مباشرة لصدمات الأسواق الخارجية وتقلبات الأسعار، وهو ما أقرّت به وثيقة قمة الأسمدة وصحة التربة الأفريقية التي عُقدت بالعاصمة الكينية نيروبي في مايو/ أيار 2024. وكانت القارة شهدت تراجعا حادا في استخدام الأسمدة بلغ 25% في أعقاب الأزمة الأوكرانية عام 2022".ويحول إغلاق مضيق هرمز دون وصول نحو 30% من تجارة الأسمدة العالمية إلى دول من بينها كينيا وتنزانيا وموزمبيق، حسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).ويمر نحو ثلث حجم تجارة اليوريا العالمية عبر مضيق هرمز، وهي المادة الخام الأساسية لإنتاج الأسمدة النيتروجينية التي تغذي حقول القمح والذرة والأرز حول العالم، وتعد دول الخليج المصدر الأول لليوريا والأمونيا على المستوى العالمي، إذ استحوذت على نحو 36% من صادرات اليوريا العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين تُصنف إيران ذاتها المصدر الأكبر لليوريا في المنطقة، بحسب المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية الذي يتخذ من واشنطن مركزا له.قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، د. نادر نور الدين، إن "أغلب الأراضي الإفريقية أراض ضعيفة الإنتاجية تعتمد على الزراعة المطيرية الموسمية مما يؤثر على إنتاجيتها"، لافتا إلى أن "وضع أسمدة مناسبة في تلك الزراعات يعالج هذا القصور".وأضاف نور الدين أن "أفريقيا بدأت في البحث عن بدائل أخرى في استيراد الأسمدة المغذية للزراعة"، لافتا إلى أنه "من المتوقع أن يبرز دور روسيا في المرحلة القادمة كبديل باعتبارها مصدرا مهما للأسمدة عالميا بواقع 13% من الأسمدة النيتروجينية، و17% من البوتاسيوم".

أفريقيا

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

نبض أفريقيا, أخبار السودان اليوم, أفريقيا, الجيش السوداني, مصر, аудио