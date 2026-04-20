أمريكا تحث الجيش السوداني و"الدعم السريع" لقبول هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر دون شروط
قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، إن المرحلة الحالية في السودان تتطلب هدنة إنسانية شاملة، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، والالتزام بخطة... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، إن المرحلة الحالية في السودان تتطلب هدنة إنسانية شاملة، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، والالتزام بخطة سلام قابلة للتنفيذ، مؤكدا أن الدعم الدولي لن يقتصر على التمويل بل يشمل الدفع نحو تسوية سياسية.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن الصراع الذي أفضى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وحالات المجاعة في العالم يجب ان يتوقف، مضيفة أن "أمريكا حثت الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" على قبول هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر من دون شروط".
وتسببت الحرب الضارية المستمرة منذ 3 سنوات بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" في ما تصفها جماعات إغاثة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، سيبويه يوسف، إن "الكثير من المعطيات تغير بعد 3 سنوات على هذه الحرب"، لافتا إلى أن "الدعم السريع" يبدي الكثير من المرونة إزاء أي مبادرة لوقف القتال بدءا من مبادرة الإيغاد ومرورا بمنبر جدة وانتهاء بمؤتمر برلين، لكن الجيش دائما ما يرفض".
وأضاف يوسف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك واقعا جديدا الآن يُفرض على الطرفين بعد طول أمد الحرب وتوازن الضعف وتعاظم الأزمة الإنسانية، وهو ما يجعل من المبادرات المطروحة أكثر سهولة وانسيابية وقبولا متوقعا من الطرفين"، مشيرا إلى أن "أمريكا تبذل جهودا جيدة بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية، مما يشير إلى أن هناك إمكانية لتحقيق طموحات السودانيين من خلال حل يرضي الطرفين ويمهد لعملية سياسية وتحول مدني ديمقراطي وإقامة حوار سوداني سوداني".
وأضاف أن "الأوضاع الإنسانية منهارة تماما في المناطق التي يسيطر عليها الجيش و"الدعم السريع" على السواء، مما يرفع التكلفة الإنسانية لهذه الحرب، ويجعل من المُلحّ والضروري القبول بمثل هذه الهدنة الإنسانية".
إدانة عربية بقيادة مصر.. واليمن يحذر من تعيين سفير إسرائيلي في إقليم أرض الصومال
تستمر إسرائيل في خطتها لدعم استقلال إقليم أرض الصومال الانفصالي، وذلك بعد أن قررت مؤخرا تعيين، ميخائيل لوتيم، سفيرا لها في الإقليم
الذي يسعى للانفصال عن دولة الصومال، وذلك بعد أن عيّن رئيس حكومة أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله "عرو"، محمد عمر حاجي محمود، سفيرا فوق العادة ومفوضا لأرض الصومال لدى إسرائيل، في فبراير/ شباط الماضي.
ودانت الحكومة الفيدرالية الصومالية بشدة خطوة الحكومة الإسرائيلية، معتبرة إياها انتهاكا صريحا لسيادة الدولة ووحدتها، وشددت على رفضها القاطع لأي محاولة لمنح اعتراف دبلوماسي أو سياسي لأي جزء من أراضيها خارج سلطة الحكومة المركزية، مؤكدة أن إقليم أرض الصومال يظل جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن أي تحركات لتصويره كيانا مستقلا تفتقر إلى أي أساس قانوني.
قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، صالح أبو عوذل، إن "التوتر الذي يمر بالجزيرة العربية وامتد إلى القرن الإفريقي، سببه الغياب والتراخي العربي الذي ترك فراغا ملأته إسرائيل بهذا التمدد الذي نراه الآن عبر كثير من الممارسات، مثل هذا التحرك الأخير بتعيين مبعوث إسرائيلي في الإقليم الانفصالي أرض الصومال، وهو ما رفضته كثير من الدول العربية على رأسها مصر".
وأضاف أبو عوذل في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لماذا لم يضع العرب حلا لمشكلة الصومال والإقليم الانفصالي، من خلال دعم هذا البلد العربي ماديا من خلال دول الخليج، ولو حدث هذا لما كنا وصلنا لهذه النقطة"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن "التحدي الحقيقي يكمن في عدم وجود وحدة عربية حقيقية، وكذلك في محاولة إضعاف دول عربية فاعلة وقوية ويناط بها قيادة الوحدة العربية وأعني بها مصر الدولة العربية القوية وجيشها القوي، فهناك قوى إقليمية تحاول إضعاف الدور المصري للأسف".
حرب إيران تؤدي لأزمة أسمدة تهدد مصادر الغذاء في قارة أفريقيا مع قفزة في أسعار القمح
تستورد غالبية الدول الأفريقية الأسمدة اللازمة لزراعة المحاصيل الأساسية، مما يعرّضها بصورة مباشرة لصدمات الأسواق الخارجية وتقلبات الأسعار، وهو ما أقرّت به وثيقة قمة الأسمدة وصحة التربة الأفريقية التي عُقدت بالعاصمة الكينية نيروبي في مايو/ أيار 2024. وكانت القارة شهدت تراجعا حادا في استخدام الأسمدة بلغ 25% في أعقاب الأزمة الأوكرانية عام 2022".
ويحول إغلاق مضيق هرمز دون وصول نحو 30% من تجارة الأسمدة العالمية إلى دول من بينها كينيا وتنزانيا وموزمبيق، حسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
ويمر نحو ثلث حجم تجارة اليوريا العالمية عبر مضيق هرمز، وهي المادة الخام الأساسية لإنتاج الأسمدة النيتروجينية التي تغذي حقول القمح والذرة والأرز حول العالم، وتعد دول الخليج المصدر الأول لليوريا والأمونيا على المستوى العالمي، إذ استحوذت على نحو 36% من صادرات اليوريا العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين تُصنف إيران ذاتها المصدر الأكبر لليوريا في المنطقة، بحسب المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية الذي يتخذ من واشنطن مركزا له.
قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، د. نادر نور الدين، إن "أغلب الأراضي الإفريقية أراض ضعيفة الإنتاجية تعتمد على الزراعة المطيرية الموسمية مما يؤثر على إنتاجيتها"، لافتا إلى أن "وضع أسمدة مناسبة في تلك الزراعات يعالج هذا القصور".
وأضاف نور الدين في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدول الأفريقية دول غير منتجة للأسمدة لأنها صناعة ذات كلفة عالية من الطاقة، وأغلب الدول الأفريقية ضعيفة في إنتاج الكهرباء والغاز"، لافتا إلى أن "الأسمدة النيتروجينية خاصة هي ما تحتاج إليها الزراعة في إفريقيا وصناعتها أيضا صناعة مكلفة للغاية بسبب عدم الاكتفاء الذاتي من الطاقة في القارة".
وأضاف نور الدين أن "أفريقيا بدأت في البحث عن بدائل أخرى في استيراد الأسمدة المغذية للزراعة"، لافتا إلى أنه "من المتوقع أن يبرز دور روسيا في المرحلة القادمة كبديل باعتبارها مصدرا مهما للأسمدة عالميا بواقع 13% من الأسمدة النيتروجينية، و17% من البوتاسيوم".