الإمارات تعلن عن تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة
الإمارات تعلن عن تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة
سبوتنيك عربي
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عن "تفكيك تنظيم إرهابي"، قالت إنه كان يخطط لزعزعة أمن الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية.
2026-04-20T13:21+0000
2026-04-20T13:21+0000
2026-04-20T13:21+0000
وأوضح جهاز أمن الدولة الإماراتي، في بيان له، أن "التحقيقات كشفت ارتباط التنظيم بما يعرف بـ"ولاية الفقيه" في إيران، مشيرًا إلى أن أعضاءه عقدوا اجتماعات سرية داخل الدولة وخارجها مع جهات وصفها بـ"المشبوهة".وأضاف أن "التنظيم سعى إلى تجنيد شباب إماراتيين لصالح ولاءات خارجية، كما عمل على التحريض ضد سياسات الدولة، في إطار محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي".وبحسب البيان، فإن أعضاء التنظيم متهمون بإنشاء كيان سري قائم على البيعة والارتباط بجهات خارجية، وهو ما اعتبرته السلطات تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني والسلم المجتمعي.وكان جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة أعلن، في مارس/آذار الماضي، عن تفكيك "شبكة إرهابية مموّلة ومدارة من جهات خارجية، تعمل تحت غطاء تجاري وهمي داخل البلاد، بهدف اختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات تهدد الاستقرار المالي".وأوضح الجهاز أن "هذه الشبكة قامت، وفق خطة استراتيجية معدّة مسبقًا مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران، بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن".
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم
الإمارات تعلن عن تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عن "تفكيك تنظيم إرهابي"، قالت إنه كان يخطط لزعزعة أمن الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية.
وأوضح جهاز أمن الدولة الإماراتي، في بيان له، أن "التحقيقات كشفت ارتباط التنظيم بما يعرف بـ"ولاية الفقيه" في إيران، مشيرًا إلى أن أعضاءه عقدوا اجتماعات سرية داخل الدولة وخارجها مع جهات وصفها بـ"المشبوهة".
وأضاف أن "التنظيم سعى إلى تجنيد شباب إماراتيين لصالح ولاءات خارجية، كما عمل على التحريض ضد سياسات الدولة، في إطار محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي".
وبحسب البيان، فإن أعضاء التنظيم متهمون بإنشاء كيان سري قائم على البيعة والارتباط بجهات خارجية، وهو ما اعتبرته السلطات تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وكان جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة أعلن، في مارس/آذار الماضي، عن تفكيك "شبكة إرهابية مموّلة ومدارة
من جهات خارجية، تعمل تحت غطاء تجاري وهمي داخل البلاد، بهدف اختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات تهدد الاستقرار المالي".
وقال الجهاز، في بيان، إن الشبكة "مموّلة ومدارة من قبل "حزب الله" اللبناني وإيران، وتم القبض على عناصرها، وتعمل داخل أراضي الدولة تحت غطاء تجاري وهمي".
وأوضح الجهاز أن "هذه الشبكة قامت، وفق خطة استراتيجية معدّة مسبقًا مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران، بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن".