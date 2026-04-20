تصويت...في ظل تصعيد واشنطن ورفض طهران...ما هو مصير "مسار إسلام آباد" لإنقاذ الهدنة؟
في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، يواجه ما يعرف بـ"مسار إسلام آباد" اختبارًا حاسمًا قد يحدد مصير الهدنة في المنطقة، خاصة في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
08:33 GMT 20.04.2026 (تم التحديث: 08:36 GMT 20.04.2026)
في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، يواجه ما يعرف بـ"مسار إسلام آباد" اختبارًا حاسمًا قد يحدد مصير الهدنة في المنطقة، خاصة في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة لإعادة صياغة شروط التهدئة، بمواجهة تمسك إيراني بمواقفه الرافضة لأي تنازلات جوهرية، واقع الحال الذي يفضي لخيارات محدودة، تتراوح بين تسوية مفاجئة أو انزلاق نحو مزيد من التصعيد.
ويرى مراقبون أن احتمال نجاح "صفقة مفاجئة" قد تنتجها قنوات التفاوض غير المعلنة، خاصة مع وجود وساطات نشطة تسعى لتقريب وجهات النظر، غير أن هذا السيناريو يظل مرهونًا بقدرة الطرفين على تقديم تنازلات متبادلة، وهو أمر لم تتضح مؤشراته بعد.
في المقابل، يحذر آخرون من أن استمرار الضغوط السياسية والعسكرية قد يؤدي إلى تصعيد يكسر الموازين، ويدفع المنطقة إلى مرحلة أكثر خطورة، خصوصًا إذا ما خرجت التطورات عن نطاق السيطرة.
وبين الرأيين، يمكن أن يرشح "مسار إسلام اَباد" عن تمديد الهدنة بشكل مؤقت دون تحقيق اختراق حقيقي، وهو سيناريو يعكس رغبة ضمنية لدى الأطراف في كسب الوقت وتجنب الانفجار المباشر. ورغم أن هذا المسار قد يوفر هامشًا إضافيًا للحوار، إلا أنه لا يعالج جذور الأزمة، ما يجعله حلًا هشًا قابلًا للانهيار في أي لحظة.
