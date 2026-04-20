طهران: إرسال وفد إلى إسلام آباد مشروط بموقف أمريكي واضح

سبوتنيك عربي

أكد إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن إيران "سترسل فريقًا تفاوضيًا إلى إسلام آباد، لعقد جولة جديدة من المفاوضات...

وقال عزيزي: "إيران لم تخشَ أبدًا مبدأ المفاوضات، لكنها ترفض بشكل قاطع سياسة إضاعة الوقت".وأوضح عزيزي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، أن الفريق الدبلوماسي الإيراني لن يقبل بـ"فرض الإملاءات" أو "المطالب الأمريكية المفرطة".وبشأن الغموض الذي يلف مشاركة طهران في جولة إسلام آباد المقبلة، أشار عزيزي إلى أن "القرار النهائي سيُتخذ بناءً على ما سيتم تحديده في تلك الجولة ومدى مراعاتها للمصالح الوطنية"، مؤكدًا أن بلاده "مستعدة لكافة السيناريوهات ومتمسكة بآداب ومنطق المفاوضات"، التي اتهم واشنطن بتجاهلها.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، أن ممثليه سيتوجهون إلى إسلام آباد، لإجراء مفاوضات مع وفد إيران. وزعم السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية ستُستأنف خلال الـ24 ساعة القادمة، إلا أن وكالة أنباء الإيرانية (إرنا)، أفادت بأن إيران انسحبت من الجولة الثانية من المفاوضات، على حد قولها.وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأحد، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة، والتي قال إنها تضمنت "انتهاكًا" لوقف إطلاق النار وتهديدًا للمواني والسواحل والزوارق الإيرانية، "تعكس مؤشرات واضحة على سوء النية وغياب الجدّية في المسار الدبلوماسي"، وفق تعبيره.ترامب يتوعد إيران: الاتفاق وإلا التدمير الكاملمصر وباكستان: نتطلع لعقد جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

