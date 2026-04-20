طهران: إرسال وفد إلى إسلام آباد مشروط بموقف أمريكي واضح

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
طهران: إرسال وفد إلى إسلام آباد مشروط بموقف أمريكي واضح
طهران: إرسال وفد إلى إسلام آباد مشروط بموقف أمريكي واضح
أكد إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن إيران "سترسل فريقًا تفاوضيًا إلى إسلام آباد، لعقد جولة جديدة من المفاوضات... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال عزيزي: "إيران لم تخشَ أبدًا مبدأ المفاوضات، لكنها ترفض بشكل قاطع سياسة إضاعة الوقت".وأوضح عزيزي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، أن الفريق الدبلوماسي الإيراني لن يقبل بـ"فرض الإملاءات" أو "المطالب الأمريكية المفرطة".وبشأن الغموض الذي يلف مشاركة طهران في جولة إسلام آباد المقبلة، أشار عزيزي إلى أن "القرار النهائي سيُتخذ بناءً على ما سيتم تحديده في تلك الجولة ومدى مراعاتها للمصالح الوطنية"، مؤكدًا أن بلاده "مستعدة لكافة السيناريوهات ومتمسكة بآداب ومنطق المفاوضات"، التي اتهم واشنطن بتجاهلها.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، أن ممثليه سيتوجهون إلى إسلام آباد، لإجراء مفاوضات مع وفد إيران. وزعم السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية ستُستأنف خلال الـ24 ساعة القادمة، إلا أن وكالة أنباء الإيرانية (إرنا)، أفادت بأن إيران انسحبت من الجولة الثانية من المفاوضات، على حد قولها.وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأحد، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة، والتي قال إنها تضمنت "انتهاكًا" لوقف إطلاق النار وتهديدًا للمواني والسواحل والزوارق الإيرانية، "تعكس مؤشرات واضحة على سوء النية وغياب الجدّية في المسار الدبلوماسي"، وفق تعبيره.
أكد إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن إيران "سترسل فريقًا تفاوضيًا إلى إسلام آباد، لعقد جولة جديدة من المفاوضات قبل انتهاء وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وذلك رهنًا بإشارة إيجابية من الأمريكيين"، وفق تعبيره.
وقال عزيزي: "إيران لم تخشَ أبدًا مبدأ المفاوضات، لكنها ترفض بشكل قاطع سياسة إضاعة الوقت".

وتابع: "ربما اليوم أو غدًا، وبعد مزيد من التقييم، سنعتبر هذا الأمر محتملًا، شريطة أن يقدم فريق التفاوض الأمريكي إشارة إيجابية".

وأوضح عزيزي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، أن الفريق الدبلوماسي الإيراني لن يقبل بـ"فرض الإملاءات" أو "المطالب الأمريكية المفرطة".

وقال: "إيران هي المنتصرة في الميدان حاليا، وقد وجّهت ضربات قاسية للأمريكيين، ولا يوجد أي سبب يدعونا للتنازل للطرف المهزوم".

وبشأن الغموض الذي يلف مشاركة طهران في جولة إسلام آباد المقبلة، أشار عزيزي إلى أن "القرار النهائي سيُتخذ بناءً على ما سيتم تحديده في تلك الجولة ومدى مراعاتها للمصالح الوطنية"، مؤكدًا أن بلاده "مستعدة لكافة السيناريوهات ومتمسكة بآداب ومنطق المفاوضات"، التي اتهم واشنطن بتجاهلها.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
عراقجي: الإجراءات الأمريكية تعكس غياب الجدية في الدبلوماسية
أمس, 21:26 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، أن ممثليه سيتوجهون إلى إسلام آباد، لإجراء مفاوضات مع وفد إيران. وزعم السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية ستُستأنف خلال الـ24 ساعة القادمة، إلا أن وكالة أنباء الإيرانية (إرنا)، أفادت بأن إيران انسحبت من الجولة الثانية من المفاوضات، على حد قولها.
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأحد، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة، والتي قال إنها تضمنت "انتهاكًا" لوقف إطلاق النار وتهديدًا للمواني والسواحل والزوارق الإيرانية، "تعكس مؤشرات واضحة على سوء النية وغياب الجدّية في المسار الدبلوماسي"، وفق تعبيره.
ترامب يتوعد إيران: الاتفاق وإلا التدمير الكامل
مصر وباكستان: نتطلع لعقد جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
