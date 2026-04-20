قطر تعلن استئناف رحلات شركات الطيران الأجنبية تدريجيا بعد الاضطرابات الإقليمية الأخيرة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
قطر تعلن استئناف رحلات شركات الطيران الأجنبية تدريجيا بعد الاضطرابات الإقليمية الأخيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، اليوم الاثنين، بدء "الاستئناف التدريجي" لرحلات شركات الطيران الأجنبية العاملة في الدولة عبر مطار حمد الدولي، وذلك... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن "عودة الرحلات ستتم بشكل تدريجي ومنظم، وفق إجراءات تشغيلية ورقابية مشددة تضمن أعلى معايير السلامة والأمن الجوي"، مشيرة إلى أن "الجهات المختصة تواصل تنسيقها المستمر مع شركات الطيران الدولية لإعادة جدولة الرحلات واستئناف العمليات التشغيلية بشكل طبيعي، خلال الفترة المقبلة". وأضافت أن "الحركة الجوية في مطار حمد الدولي، تأثرت خلال الأسابيع الماضية، بسبب تصاعد التوترات الإقليمية وما رافقه من مخاوف تتعلق بسلامة الأجواء، الأمر الذي دفع عددًا من شركات الطيران إلى تعليق أو تقليص رحلاتها إلى وجهات مختلفة في المنطقة كإجراء احترازي". وكانت أمريكا وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط 2026، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
قطر تعلن استئناف رحلات شركات الطيران الأجنبية تدريجيا بعد الاضطرابات الإقليمية الأخيرة

© AP Photo / Hassan Ammarمطار حمد الدولي، الدوحة، قطر
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، اليوم الاثنين، بدء "الاستئناف التدريجي" لرحلات شركات الطيران الأجنبية العاملة في الدولة عبر مطار حمد الدولي، وذلك بعد فترة من التراجع في حركة الملاحة الجوية، نتيجة التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن "عودة الرحلات ستتم بشكل تدريجي ومنظم، وفق إجراءات تشغيلية ورقابية مشددة تضمن أعلى معايير السلامة والأمن الجوي"، مشيرة إلى أن "الجهات المختصة تواصل تنسيقها المستمر مع شركات الطيران الدولية لإعادة جدولة الرحلات واستئناف العمليات التشغيلية بشكل طبيعي، خلال الفترة المقبلة".
وأضافت أن "الحركة الجوية في مطار حمد الدولي، تأثرت خلال الأسابيع الماضية، بسبب تصاعد التوترات الإقليمية وما رافقه من مخاوف تتعلق بسلامة الأجواء، الأمر الذي دفع عددًا من شركات الطيران إلى تعليق أو تقليص رحلاتها إلى وجهات مختلفة في المنطقة كإجراء احترازي".
وكانت أمريكا وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط 2026، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
السيسي: أمن الكويت وسائر الدول العربية "امتداد طبيعي لأمن مصر القومي"
أمس, 11:37 GMT
وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، منها قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
