قطر تعلن استئناف رحلات شركات الطيران الأجنبية تدريجيا بعد الاضطرابات الإقليمية الأخيرة
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، اليوم الاثنين، بدء "الاستئناف التدريجي" لرحلات شركات الطيران الأجنبية العاملة في الدولة عبر مطار حمد الدولي، وذلك...
2026-04-20T10:37+0000
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، اليوم الاثنين، بدء "الاستئناف التدريجي" لرحلات شركات الطيران الأجنبية العاملة في الدولة عبر مطار حمد الدولي، وذلك بعد فترة من التراجع في حركة الملاحة الجوية، نتيجة التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن "عودة الرحلات ستتم بشكل تدريجي ومنظم، وفق إجراءات تشغيلية ورقابية مشددة تضمن أعلى معايير السلامة والأمن الجوي"، مشيرة إلى أن "الجهات المختصة تواصل تنسيقها المستمر مع شركات الطيران الدولية لإعادة جدولة الرحلات واستئناف العمليات التشغيلية بشكل طبيعي، خلال الفترة المقبلة".
وأضافت أن "الحركة الجوية في مطار حمد الدولي، تأثرت خلال الأسابيع الماضية، بسبب تصاعد التوترات الإقليمية وما رافقه من مخاوف تتعلق بسلامة الأجواء، الأمر الذي دفع عددًا من شركات الطيران إلى تعليق أو تقليص رحلاتها إلى وجهات مختلفة في المنطقة كإجراء احترازي".
وكانت أمريكا وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط 2026، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، منها قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.