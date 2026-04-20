مسؤول إماراتي: الجالية الإيرانية في رعايتنا.. ولدينا خطط استراتيجية بشأن مضيق هرمز.. فيديو

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مسؤول إماراتي: الجالية الإيرانية في رعايتنا.. ولدينا خطط استراتيجية بشأن مضيق هرمز.. فيديو
مسؤول إماراتي: الجالية الإيرانية في رعايتنا.. ولدينا خطط استراتيجية بشأن مضيق هرمز.. فيديو
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والخارجية والداخلية أن دولة الإمارات تنتهج سياسة خارجية قائمة على بناء شراكات حقيقية ومستدامة، ترتكز على المصالح... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
إيران
سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
باسل شرتوح
مسؤول إماراتي: الجالية الإيرانية في رعايتنا.. ولدينا خطط استراتيجية بشأن مضيق هرمز.. فيديو

18:25 GMT 20.04.2026
© Sputnik . basel shartouhالدكتور علي النعيمي رئيس لجنة الدفاع والخارجية والداخلية أن دولة الإمارات
الدكتور علي النعيمي رئيس لجنة الدفاع والخارجية والداخلية أن دولة الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
حصري
أكد الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والخارجية والداخلية أن دولة الإمارات تنتهج سياسة خارجية قائمة على بناء شراكات حقيقية ومستدامة، ترتكز على المصالح المتبادلة بعيدا عن لغة المجاملات أو الشعارات الرنانة.
وأوضح، خلال جلسة إعلامية، تابعها مراسل "سبوتنيك"، أن الدولة تحرص على عدم خسارة الأصدقاء، وفي الوقت ذاته لا تلتفت للأصوات الخارجة عن السياق، بل تضع مصلحة الوطن والمواطن كمعيار أساسي في علاقاتها العربية والإسلامية والدولية.
وأشار إلى أن المنطقة تمر بمرحلة شاملة من "إعادة التموضع"، وأن الإمارات تراهن دائما على القوى الساعية للنجاح، حيث بات الجميع يدرك اليوم - سواء من القريب أو البعيد - أن الإمارات هي الشريك الأول والأساسي لكل من ينشد الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

ملف المقيمين والجالية الإيرانية

شدد الدكتور النعيمي، على مبدأ إماراتي ثابت وهو "عدم تسييس الوجود الإنساني"، حيث ترفض الدولة أن يدفع المقيمون ثمن الخلافات السياسية مع أنظمة دولهم.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن أبناء الجالية الإيرانية في الإمارات يحظون بكامل الرعاية والحقوق كغيرهم من الجاليات، مؤكدا أن اختيارهم للإمارات كوجهة للعيش رغم توفر خيارات أخرى لديهم (مثل أوروبا أو كندا)، يعكس إيمانهم بـ "الحلم الإماراتي" والبيئة التي تحترم كرامة البشر وتتيح لهم التعبير عن ثقافتهم وعراقتهم التاريخية بكل حرية وأمان.
المركبات تسير على طول طريق سريع، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2026
الإمارات تكشف أوضاع الجالية الإيرانية لديها في ظل الحرب
1 أبريل, 21:03 GMT
وفيما يتعلق بالأمن الملاحي والطاقة، استعرض النعيمي الجاهزية الإماراتية للتعامل مع التحديات الجيوسياسية، ومنها إغلاق مضيق هرمز.
وأوضح أن مشروع خط أنابيب النفط من حقل "حبشان" إلى ميناء "الفجيرة" يمثل خيارا استراتيجيا قائما لمواجهة مثل هذه الظروف، كاشفا في الوقت ذاته عن وجود "خيارات أخرى قيد الدراسة" لم يتم الإفصاح عنها بعد.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية استباقية تضمن تدفق المصالح الوطنية وعدم ارتهانها بالتهديدات الإقليمية.
