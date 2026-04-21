الجيش الإسرائيلي يزعم أن "حزب الله" انتهك وقف إطلاق النار
زعم الجيش الإسرائيلي أن وحدات من "حزب الله" أطلقت صواريخ في جنوب لبنان، في انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار. 21.04.2026, سبوتنيك عربي
زعم الجيش الإسرائيلي أن وحدات من "حزب الله" أطلقت صواريخ في جنوب لبنان، في انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار.
ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الجيش الإسرائيلي، وقع الحادث قرب قرية رب ثلاثين جنوبي لبنان، حيث تتمركز وحدات من الجيش الإسرائيلي. وقد أُطلقت صواريخ عدة باتجاهها، ووفقًا للجانب الإسرائيلي، فإن وحدات "حزب الله" هي من أطلقتها.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "نجدد تأكيدنا أنه خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار يواصل جيش الدفاع تمركزه في مواقعه جنوبي لبنان في مواجهة النشاطات الإرهابية المستمرة لمنظمة حزب الله".

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
وزير الخارجية البلجيكي: تصرفات إسرائيل في لبنان "غير مقبولة"
16:26 GMT
وحذر من التحرك نحو قرى الجنوب اللبناني، كما لا يسمح بالاقتراب من منطقه نهر الليطاني ووادي الصلحانية والسلوقي، بالإضافة إلى أنه استمر، خلال فترة وقف إطلاق النار، بعمليات تفجير للمنازل في القرى التي يحتلها جنوبي الليطاني.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن لأول مرة في تاريخ المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، يوم السبت الماضي، أنه أقام "خطاً أصفر" فاصلاً في الجنوب اللبناني، على غرار الخط الذي يفصل قواته عن المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
