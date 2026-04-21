https://sarabic.ae/20260421/الجيش-الإسرائيلي-يزعم-أن-حزب-الله-انتهك-وقف-إطلاق-النار-1112753693.html

الجيش الإسرائيلي يزعم أن "حزب الله" انتهك وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

زعم الجيش الإسرائيلي أن وحدات من "حزب الله" أطلقت صواريخ في جنوب لبنان، في انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار.

2026-04-21T16:56+0000

العالم العربي

العالم

لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110426413_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2bf5d88e9640e7320655c8c8f74d2737.jpg

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الجيش الإسرائيلي، وقع الحادث قرب قرية رب ثلاثين جنوبي لبنان، حيث تتمركز وحدات من الجيش الإسرائيلي. وقد أُطلقت صواريخ عدة باتجاهها، ووفقًا للجانب الإسرائيلي، فإن وحدات "حزب الله" هي من أطلقتها.وحذر من التحرك نحو قرى الجنوب اللبناني، كما لا يسمح بالاقتراب من منطقه نهر الليطاني ووادي الصلحانية والسلوقي، بالإضافة إلى أنه استمر، خلال فترة وقف إطلاق النار، بعمليات تفجير للمنازل في القرى التي يحتلها جنوبي الليطاني.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.

سبوتنيك عربي

2026

الأخبار

ar_EG

