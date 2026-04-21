باحث: أوروبا أضعف من أن تواجه روسيا بالنووي
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في الشأن الدولي، الدكتور علي بيضون، أن "الوضع الأوروبي بات ضعيفا، لذلك لا تستطيع أوروبا أن تذهب باتجاه تحمل أعباء التهديد باستخدام الأسلحة النووية... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T09:11+0000
أكد الباحث في الشأن الدولي، الدكتور علي بيضون، أن "الوضع الأوروبي بات ضعيفا، لذلك لا تستطيع أوروبا أن تذهب باتجاه تحمل أعباء التهديد باستخدام الأسلحة النووية بوجه روسيا، فالأخيرة رسمت الخطوط الحمراء ولديها القدرة النووية التي تستطيع من خلالها الدفاع عن نفسها".
وقال بيضون في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "روسيا لن تسمح باختراق مجالها الحيوي ومناطقها الحساسة وهي رسمت الخطوط الحمراء في موضوع أوروبا وموضوع أوراسيا وحدودها وأمنها القومي، خاصة أن هناك محاولات مستمرة لزعزعة هذه الحدود".
وفي ما يتعلق بأزمة الشرق الأوسط، أكد أن "المشكلة المحورية، هي في أنه مَن يسيطر على الشرق الأوسط يسيطر على العالم، وإذا انتهت القضية الفلسطينية انتهى الشرق الأوسط، وعندها ستبحث الولايات المتحدة وإسرائيل عن أماكن نزاع أخرى".
وتعليقا على تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكلامه عن الازدواجية في القانون الدولي، رأى الباحث أن "كلام لافروف محق، خصوصا أن الولايات المتحدة اليوم تفرض هيمنتها على المؤسسات الدولية، وبشكل خاص على تلك التي تقوم بدعمها ماليا".
وبين بيضون أن "الابتزاز مستمر في موضوع التطبيق العملي للقوانين الدولية والاتفاقات وميثاق الأمم المتحدة وحتى ما يحصل في الموضوع القضائي، لا سيما موضوع محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية"، لافتا إلى "وجود تطبيق انتقائي للقوانين".