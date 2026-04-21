باحث: أوروبا أضعف من أن تواجه روسيا بالنووي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
باحث: أوروبا أضعف من أن تواجه روسيا بالنووي
أكد الباحث في الشأن الدولي، الدكتور علي بيضون، أن "الوضع الأوروبي بات ضعيفا، لذلك لا تستطيع أوروبا أن تذهب باتجاه تحمل أعباء التهديد باستخدام الأسلحة النووية...
وقال بيضون في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "روسيا لن تسمح باختراق مجالها الحيوي ومناطقها الحساسة وهي رسمت الخطوط الحمراء في موضوع أوروبا وموضوع أوراسيا وحدودها وأمنها القومي، خاصة أن هناك محاولات مستمرة لزعزعة هذه الحدود".وتعليقا على تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكلامه عن الازدواجية في القانون الدولي، رأى الباحث أن "كلام لافروف محق، خصوصا أن الولايات المتحدة اليوم تفرض هيمنتها على المؤسسات الدولية، وبشكل خاص على تلك التي تقوم بدعمها ماليا".وبين بيضون أن "الابتزاز مستمر في موضوع التطبيق العملي للقوانين الدولية والاتفاقات وميثاق الأمم المتحدة وحتى ما يحصل في الموضوع القضائي، لا سيما موضوع محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية"، لافتا إلى "وجود تطبيق انتقائي للقوانين".
باحث: أوروبا أضعف من أن تواجه روسيا بالنووي

09:11 GMT 21.04.2026
أكد الباحث في الشأن الدولي، الدكتور علي بيضون، أن "الوضع الأوروبي بات ضعيفا، لذلك لا تستطيع أوروبا أن تذهب باتجاه تحمل أعباء التهديد باستخدام الأسلحة النووية بوجه روسيا، فالأخيرة رسمت الخطوط الحمراء ولديها القدرة النووية التي تستطيع من خلالها الدفاع عن نفسها".
وقال بيضون في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "روسيا لن تسمح باختراق مجالها الحيوي ومناطقها الحساسة وهي رسمت الخطوط الحمراء في موضوع أوروبا وموضوع أوراسيا وحدودها وأمنها القومي، خاصة أن هناك محاولات مستمرة لزعزعة هذه الحدود".

وفي ما يتعلق بأزمة الشرق الأوسط، أكد أن "المشكلة المحورية، هي في أنه مَن يسيطر على الشرق الأوسط يسيطر على العالم، وإذا انتهت القضية الفلسطينية انتهى الشرق الأوسط، وعندها ستبحث الولايات المتحدة وإسرائيل عن أماكن نزاع أخرى".

خبير مصري لـ "سبوتنيك": أوروبا تسابق الزمن لتطوير الأسلحة النووية وتسعى لإنشاء قيادة نووية مستقلة
وتعليقا على تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكلامه عن الازدواجية في القانون الدولي، رأى الباحث أن "كلام لافروف محق، خصوصا أن الولايات المتحدة اليوم تفرض هيمنتها على المؤسسات الدولية، وبشكل خاص على تلك التي تقوم بدعمها ماليا".
وبين بيضون أن "الابتزاز مستمر في موضوع التطبيق العملي للقوانين الدولية والاتفاقات وميثاق الأمم المتحدة وحتى ما يحصل في الموضوع القضائي، لا سيما موضوع محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية"، لافتا إلى "وجود تطبيق انتقائي للقوانين".
