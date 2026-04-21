ماكرون: فرنسا ستدعم لبنان خلال المراحل المقبلة

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
ماكرون: فرنسا ستدعم لبنان خلال المراحل المقبلة
ماكرون: فرنسا ستدعم لبنان خلال المراحل المقبلة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن فرنسا ستدعم لبنان في مراحله المقبلة، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية شاملة لنزع سلاح "حزب الله". 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T18:08+0000
2026-04-21T18:08+0000
وأكد ماكرون، في مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الثلاثاء: "فرنسا وجريًا على عاداتها سوف تقف بجانب لبنان في المراحل المقبلة وتدعمكم في جهود الاستجابة للازمه الإنسانية والاحتياجات النازحين".كما أوضح ماكرون أن "فرنسا سوف تقدم دعما ملموسا من خلال إعادة جدولة مؤتمر دعم القوات المسلحة اللبنانية"، مشيرًا إلى أن "فرنسا ما زالت مصرة على الحفاظ على وجودها على الأرض بعد مغادره اليونيفيل في إطار يتفق عليه".كما لفت إلى أن "الحل الوحيد لإسرائيل ولبنان هو ضمان أمن الدولتين وسلامة أراضي الدولة اللبنانية ووضع أسس لتطبيع العلاقات".ورحبت فرنسا، يوم الجمعة، بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مؤكدة دعمها الكامل للقرار الشجاع للحكومة اللبنانية بالانخراط في هذه المحادثات التاريخية مع إسرائيل.وأضافت: "تشيد فرنسا بالتزام الولايات المتحدة عقب المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن في 14 نيسان/أبريل. تؤكد مجدداً دعمها الكامل للقرار الشجاع للحكومة اللبنانية بالانخراط في هذه المحادثات التاريخية مع إسرائيل، بما يخدم مصالح الشعب اللبناني".
العالم, العالم العربي, أخبار فرنسا
العالم, العالم العربي, أخبار فرنسا

ماكرون: فرنسا ستدعم لبنان خلال المراحل المقبلة

18:08 GMT 21.04.2026
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن فرنسا ستدعم لبنان في مراحله المقبلة، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية شاملة لنزع سلاح "حزب الله".
وأكد ماكرون، في مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الثلاثاء: "فرنسا وجريًا على عاداتها سوف تقف بجانب لبنان في المراحل المقبلة وتدعمكم في جهود الاستجابة للازمه الإنسانية والاحتياجات النازحين".
وأضاف: "حظر السلاح في لبنان لن يتم بعصا سحرية بل من خلال استراتيجية سياسية شاملة".
كما أوضح ماكرون أن "فرنسا سوف تقدم دعما ملموسا من خلال إعادة جدولة مؤتمر دعم القوات المسلحة اللبنانية"، مشيرًا إلى أن "فرنسا ما زالت مصرة على الحفاظ على وجودها على الأرض بعد مغادره اليونيفيل في إطار يتفق عليه".
كما لفت إلى أن "الحل الوحيد لإسرائيل ولبنان هو ضمان أمن الدولتين وسلامة أراضي الدولة اللبنانية ووضع أسس لتطبيع العلاقات".
ورحبت فرنسا، يوم الجمعة، بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مؤكدة دعمها الكامل للقرار الشجاع للحكومة اللبنانية بالانخراط في هذه المحادثات التاريخية مع إسرائيل.

وذكرت الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني: "ترحب فرنسا بإعلان الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) عن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان. تعدّ هذه الهدنة خطوة أولى ضرورية ومرحّب بها لتوفير فترة راحة للشعبين بعد أسابيع من الصراع الدامي في لبنان وإسرائيل".

وأضافت: "تشيد فرنسا بالتزام الولايات المتحدة عقب المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن في 14 نيسان/أبريل. تؤكد مجدداً دعمها الكامل للقرار الشجاع للحكومة اللبنانية بالانخراط في هذه المحادثات التاريخية مع إسرائيل، بما يخدم مصالح الشعب اللبناني".
