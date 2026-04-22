اكتشاف ظاهرة بيولوجية غير متوقعة تعيد تشكيل الخلايا البكتيرية

سبوتنيك عربي

اكتشف باحثون أن أحد أنواع البكتريا نجح في تحويل وظيفة نظام جيني قديم ليصبح مسؤولا عن تحديد شكل الخلية، بدلا من دوره التقليدي في العمليات الوراثية. 22.04.2026, سبوتنيك عربي

وأفادت دراسة نقلها موقع "ساينس ديلي" بأن البحث ركز على البكتيريا الزرقاء، وهي من أقدم الكائنات الحية التي أسهمت في إنتاج الأكسجين في الغلاف الجوي قبل نحو 2.5 مليار عام، ما جعلها عنصرا محوريا في نشأة الحياة المعقدة.وبينت النتائج أن النظام الجزيئي، الذي كان يعتقد أنه يقتصر على فصل الحمض النووي أثناء انقسام الخلايا، تطور ليؤدي وظيفة مختلفة تماما، إذ أصبح يشكل بنية بروتينية شبيهة بالهيكل الخلوي تتحكم في مظهر الخلية.وأظهرت التجارب التي أجراها الباحثون أن هذا النظام، المعروف باسم "كور إم آر" يلتصق بغشاء الخلية مكونة خيوط بروتينية متحركة تنمو وتتلاشى بشكل مستمر، في سلوك يشبه ما يحدث في الخلايا الأكثر تعقيدا.كما كشفت التجارب أن تعطيل هذا النظام يؤدي إلى فقدان الخلايا لشكلها الطبيعي وتحولها إلى هيئة منتفخة ومستديرة، ما يبرز أهميته في الحفاظ على البنية الخلوية للبكتيريا.وأشار الباحثون إلى أن هذا التحول لم يكن مفاجئا، بل جاء عبر مراحل تطورية متعاقبة، بدأت بانتقال النظام من عناصر جينية متنقلة إلى الكروموسوم، قبل أن يكتسب خصائص جديدة، منها الارتباط بغشاء الخلية.وتفتح هذه النتائج آفاقا تقود لفهم أعمق لكيفية تطور البنية الخلوية وانتقال الكائنات الحية نحو مزيد من التعقيد، في ظل مرونة الأنظمة البيولوجية وقدرتها على إعادة استخدام وظائفها الحيوية.

