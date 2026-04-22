اكتشاف ظاهرة بيولوجية غير متوقعة تعيد تشكيل الخلايا البكتيرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
09:03 GMT
30 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
39 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:43 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية زيارة الشرع للسعودية في هذا التوقيت
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إسرائيل تستهدف 10 شخصيات عالمية ضمن قائمة “معاداة السامية والصهيونية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260422/اكتشاف-ظاهرة-بيولوجية-غير-متوقعة-تعيد-تشكيل-الخلايا-البكتيرية-1112778906.html
اكتشاف ظاهرة بيولوجية غير متوقعة تعيد تشكيل الخلايا البكتيرية
اكتشاف ظاهرة بيولوجية غير متوقعة تعيد تشكيل الخلايا البكتيرية
سبوتنيك عربي
اكتشف باحثون أن أحد أنواع البكتريا نجح في تحويل وظيفة نظام جيني قديم ليصبح مسؤولا عن تحديد شكل الخلية، بدلا من دوره التقليدي في العمليات الوراثية. 22.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-22T13:59+0000
2026-04-22T13:59+0000
مجتمع
منوعات
أخبار العالم الآن
الأخبار
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104325596_0:530:2048:1682_1920x0_80_0_0_b695cd20a19e6aef42d09833bb5d0210.jpg
وأفادت دراسة نقلها موقع "ساينس ديلي" بأن البحث ركز على البكتيريا الزرقاء، وهي من أقدم الكائنات الحية التي أسهمت في إنتاج الأكسجين في الغلاف الجوي قبل نحو 2.5 مليار عام، ما جعلها عنصرا محوريا في نشأة الحياة المعقدة.وبينت النتائج أن النظام الجزيئي، الذي كان يعتقد أنه يقتصر على فصل الحمض النووي أثناء انقسام الخلايا، تطور ليؤدي وظيفة مختلفة تماما، إذ أصبح يشكل بنية بروتينية شبيهة بالهيكل الخلوي تتحكم في مظهر الخلية.وأظهرت التجارب التي أجراها الباحثون أن هذا النظام، المعروف باسم "كور إم آر" يلتصق بغشاء الخلية مكونة خيوط بروتينية متحركة تنمو وتتلاشى بشكل مستمر، في سلوك يشبه ما يحدث في الخلايا الأكثر تعقيدا.كما كشفت التجارب أن تعطيل هذا النظام يؤدي إلى فقدان الخلايا لشكلها الطبيعي وتحولها إلى هيئة منتفخة ومستديرة، ما يبرز أهميته في الحفاظ على البنية الخلوية للبكتيريا.وأشار الباحثون إلى أن هذا التحول لم يكن مفاجئا، بل جاء عبر مراحل تطورية متعاقبة، بدأت بانتقال النظام من عناصر جينية متنقلة إلى الكروموسوم، قبل أن يكتسب خصائص جديدة، منها الارتباط بغشاء الخلية.وتفتح هذه النتائج آفاقا تقود لفهم أعمق لكيفية تطور البنية الخلوية وانتقال الكائنات الحية نحو مزيد من التعقيد، في ظل مرونة الأنظمة البيولوجية وقدرتها على إعادة استخدام وظائفها الحيوية.
https://sarabic.ae/20260322/علماء-روس-يتمكنون-من-ترويض-البكتيريا-للقيام-بأعمال-نافعة-1111791696.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104325596_0:338:2048:1874_1920x0_80_0_0_100d82f243c6dd0e38d7697470935c0d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, علوم
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, علوم

اكتشاف ظاهرة بيولوجية غير متوقعة تعيد تشكيل الخلايا البكتيرية

© Photo / Unsplash/ CDCبكتريا
بكتريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2026
© Photo / Unsplash/ CDC
تابعنا عبر
اكتشف باحثون أن أحد أنواع البكتريا نجح في تحويل وظيفة نظام جيني قديم ليصبح مسؤولا عن تحديد شكل الخلية، بدلا من دوره التقليدي في العمليات الوراثية.
وأفادت دراسة نقلها موقع "ساينس ديلي" بأن البحث ركز على البكتيريا الزرقاء، وهي من أقدم الكائنات الحية التي أسهمت في إنتاج الأكسجين في الغلاف الجوي قبل نحو 2.5 مليار عام، ما جعلها عنصرا محوريا في نشأة الحياة المعقدة.
وبينت النتائج أن النظام الجزيئي، الذي كان يعتقد أنه يقتصر على فصل الحمض النووي أثناء انقسام الخلايا، تطور ليؤدي وظيفة مختلفة تماما، إذ أصبح يشكل بنية بروتينية شبيهة بالهيكل الخلوي تتحكم في مظهر الخلية.
بكتيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2026
مجتمع
علماء روس يتمكنون من "ترويض" البكتيريا للقيام بأعمال نافعة
22 مارس, 19:44 GMT
وأظهرت التجارب التي أجراها الباحثون أن هذا النظام، المعروف باسم "كور إم آر" يلتصق بغشاء الخلية مكونة خيوط بروتينية متحركة تنمو وتتلاشى بشكل مستمر، في سلوك يشبه ما يحدث في الخلايا الأكثر تعقيدا.
كما كشفت التجارب أن تعطيل هذا النظام يؤدي إلى فقدان الخلايا لشكلها الطبيعي وتحولها إلى هيئة منتفخة ومستديرة، ما يبرز أهميته في الحفاظ على البنية الخلوية للبكتيريا.
وأشار الباحثون إلى أن هذا التحول لم يكن مفاجئا، بل جاء عبر مراحل تطورية متعاقبة، بدأت بانتقال النظام من عناصر جينية متنقلة إلى الكروموسوم، قبل أن يكتسب خصائص جديدة، منها الارتباط بغشاء الخلية.
وتفتح هذه النتائج آفاقا تقود لفهم أعمق لكيفية تطور البنية الخلوية وانتقال الكائنات الحية نحو مزيد من التعقيد، في ظل مرونة الأنظمة البيولوجية وقدرتها على إعادة استخدام وظائفها الحيوية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала