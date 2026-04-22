القوات الروسية تدمر أكثر من 75 جهاز "ستارلينك" لقوات كييف منذ بداية الشهر
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" بأنه، منذ بداية أبريل/نيسان، دمرت أطقم الطائرات المسيّرة التابعة لقوات مجموعة "الشمال" أكثر من 75 محطة "ستارلينك" تابعة لنظام كييف... 22.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-22T05:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://sarabic.ae/20260422/القوات-الروسية-تسقط-155-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق--وزارة-الدفاع-1112761531.html
أفاد مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" بأنه، منذ بداية أبريل/نيسان، دمرت أطقم الطائرات المسيّرة التابعة لقوات مجموعة "الشمال" أكثر من 75 محطة "ستارلينك" تابعة لنظام كييف في مقاطعة خاركوف.
وصرح رئيس قسم التخطيط والتدابير المضادة للدفاع الجوي التابع للفيلق الحادي عشر، الملقب بـ"كارتا": "منذ بداية أبريل/نيسان، دمّر مشغّلو طائرات الاستطلاع والهجوم المسيّرة التابعة للفيلق الحادي عشر لقوات مجموعة "الشمال" أكثر من 75 محطة "ستارلينك"، وعطّلوا أكثر من 70 هوائيًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف".
وخلال العملية، استخدمت القوات الروسية أنظمة الأقمار الصناعية ومعدات أخرى لإنشاء اتصالات بالإنترنت، والتواصل مع مراكز القيادة والسيطرة، واستقبال إشارات الطائرات المسيّرة.
وتابع: "مكّن الاستطلاع الجوي من تحديد الأهداف على خط التماس وفي المناطق الخلفية، وبعد ذلك نُقلت الإحداثيات بسرعة إلى مراكز القيادة ومشغّلي طائرات الهجوم المسيّرة".
وأضاف مصدر الوكالة أن الضربات نُفذت بواسطة طائرات دون طيار مزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار، وطائرات دون طيار مزودة بنظام إسقاط قذائف، وقد مكّن تدمير أنظمة الاتصالات والتحكم الخاصة بالطائرات دون طيار من إرباك العدو وتعطيله في مناطق معينة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.