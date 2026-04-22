القوات الروسية تسقط 155 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 155 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. 22.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-22T04:44+0000
غيراسيموف يعلن أن الجيش الروسي حرر لوغانسك بالكامل إضافة لـ34 بلدة خلال شهرين
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
