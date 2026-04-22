القوات الروسية تسقط 155 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق- وزارة الدفاع

القوات الروسية تسقط 155 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 155 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. 22.04.2026

2026-04-22T04:44+0000

2026-04-22T04:44+0000

2026-04-22T04:44+0000

وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 155 طائرة مسيرة أوكرانية".وتابغت الوزارة أنه قد تم اعتراض المسيرات الأوكرانية "فوق مناطق كورسك، وسامارا، وبيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وساراتوف، وبينزا، وأوليانوفسك، وفولغوغراد، وروستوف، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، والبحر الأسود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.غيراسيموف يعلن أن الجيش الروسي حرر لوغانسك بالكامل إضافة لـ34 بلدة خلال شهرين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري