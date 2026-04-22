القوات الروسية تنفذ ضربات ضد منشآت الطاقة والنقل والموانئ الداعمة لقوات كييف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات التابعة لها، نفذت ضربات على منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل والموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة...
2026-04-22T10:17+0000
2026-04-22T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://sarabic.ae/20260421/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-جديدة-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1112739631.html
https://sarabic.ae/20260422/القوات-الروسية-تدمر-أكثر-من-75-جهاز-ستارلينك-لقوات-كييف-منذ-بداية-الشهر-1112761739.html
10:17 GMT 22.04.2026 (تم التحديث: 10:57 GMT 22.04.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات التابعة لها، نفذت ضربات على منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل والموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بأسلحة متناهية الدقة، إضافة لتكبيد قوات كييف خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "قامت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية بضرب مرافق الطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ في أوكرانيا، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع التخزين ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلاً عن مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 131 منطقة".
وجاء في البيان: "على مدار اليوم السابق، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة جوية موجهة، وثلاثة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و368 طائرة دون طيار".
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "قام أسطول البحر الأسود بتدمير زورق أوكراني مسير في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" عززت مواقعها التكتيكية، قرب بلدات مالا سلوبيدكا، ونوفودميتريفكا، ونوفي فيركي، وبيساريفكا، وستيتسكوفكا في مقاطعة سومي".
وفي مقاطعة خاركوف، أشارت وزارة الدفاع إلى أنه تم القضاء على أفراد ومعدات ثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني، وثلاث مفارز حدودية تابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني قرب بلدات فيليكي بورلوك، وفيسيلوي، وإزبيتسكوي، ومالا فوفشيا، وروبيجنه، وسكوريكي في مقاطعة خاركوف.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن العدو خسر أكثر من 200 جندي، وناقلة جند مدرعة، و16 سيارة، ومدفع ميدان، وثلاث محطات مضادة للبطاريات من طراز "تي بي كيو- 37" أمريكية الصنع، ومحطة رادار "رادا" إسرائيلية الصنع، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، وسبعة مستودعات إمداد.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 135 جندياً، ومركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و14 مركبة، وثلاث قطع مدفعية ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية. كما تم تدمير مستودعين للذخيرة وأربعة مستودعات إمداد، في منطقة نفوذ قوات الجنوب، بعد معارك مكثفة مع قوات كييف".
وأبلغت الوزارة عن استهداف قوات الغرب قوات كييف مناطق بوروفايا وبتروفكا في مقاطعة خاركوف، وكراسني ليمان وبريشيب وتاتيانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 200 جندي، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم 113" أمريكيتي الصنع، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "قوزلق"، و16 سيارة، وثلاث قطع مدفعية، كما دُمر مستودعان للذخيرة".
وأردف البيان: "عززت وحدات مجموعة "المركز" وضعها التكتيكي... وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 325 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وتسع سيارات، وقطعتي مدفعية ميدانية، على هذا المحور".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "خسر العدو ما يصل إلى 230 جندياً، وناقلة جنود مدرعة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وست سيارات، في منطقة نفوذ قوات الشرق".
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "تم تدمير ما يصل إلى 30 جندياً، وثلاث شاحنات صغيرة، ومركبة قتالية من طراز غراد لإطلاق الصواريخ المتعددة، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات دنيبر".