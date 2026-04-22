https://sarabic.ae/20260422/القوات-الروسية-ضربات-على-منشآت-الطاقة-والنقل-والموانئ-الداعمة-لقوات-كييف---وزارة-الدفاع-1112771342.html

القوات الروسية تنفذ ضربات ضد منشآت الطاقة والنقل والموانئ الداعمة لقوات كييف

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات التابعة لها، نفذت ضربات على منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل والموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة... 22.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-22T10:57+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103226/41/1032264140_0:89:3327:1960_1920x0_80_0_0_28a038b68c9a1356263157243beccedb.jpg

وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "قامت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية بضرب مرافق الطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ في أوكرانيا، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع التخزين ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلاً عن مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 131 منطقة".وجاء في البيان: "على مدار اليوم السابق، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة جوية موجهة، وثلاثة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و368 طائرة دون طيار".وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" عززت مواقعها التكتيكية، قرب بلدات مالا سلوبيدكا، ونوفودميتريفكا، ونوفي فيركي، وبيساريفكا، وستيتسكوفكا في مقاطعة سومي".وفي مقاطعة خاركوف، أشارت وزارة الدفاع إلى أنه تم القضاء على أفراد ومعدات ثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني، وثلاث مفارز حدودية تابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني قرب بلدات فيليكي بورلوك، وفيسيلوي، وإزبيتسكوي، ومالا فوفشيا، وروبيجنه، وسكوريكي في مقاطعة خاركوف.وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 135 جندياً، ومركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و14 مركبة، وثلاث قطع مدفعية ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية. كما تم تدمير مستودعين للذخيرة وأربعة مستودعات إمداد، في منطقة نفوذ قوات الجنوب، بعد معارك مكثفة مع قوات كييف".وأبلغت الوزارة عن استهداف قوات الغرب قوات كييف مناطق بوروفايا وبتروفكا في مقاطعة خاركوف، وكراسني ليمان وبريشيب وتاتيانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف البيان: "عززت وحدات مجموعة "المركز" وضعها التكتيكي... وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 325 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وتسع سيارات، وقطعتي مدفعية ميدانية، على هذا المحور".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "خسر العدو ما يصل إلى 230 جندياً، وناقلة جنود مدرعة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وست سيارات، في منطقة نفوذ قوات الشرق".وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "تم تدمير ما يصل إلى 30 جندياً، وثلاث شاحنات صغيرة، ومركبة قتالية من طراز غراد لإطلاق الصواريخ المتعددة، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات دنيبر".القوات الروسية تسقط 155 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260421/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-جديدة-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1112739631.html

https://sarabic.ae/20260422/القوات-الروسية-تدمر-أكثر-من-75-جهاز-ستارلينك-لقوات-كييف-منذ-بداية-الشهر-1112761739.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

