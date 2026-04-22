https://sarabic.ae/20260422/خبير-العقوبات-والديون-سلاح-الاستعمار-الجديد-وروسيا-نموذج-لمواجهته-1112771897.html

خبير: العقوبات والديون سلاح "الاستعمار الجديد" وروسيا نموذج لمواجهته

سبوتنيك عربي

أكد ثائر أبو عطيوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، أن ممارسات الاستعمار الجديد باتت تعتمد بشكل أساسي على سلاح العقوبات والضغط الاقتصادي لإخضاع...

2026-04-22T10:52+0000

أخبار فلسطين اليوم

روسيا

أخبار روسيا اليوم

حصري

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079938484_0:0:2917:1642_1920x0_80_0_0_5a8b3b311ffd7324c4d94766468bfdb8.jpg

وأشار في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إلى أن القوى الاستعمارية السابقة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية، تعيد إنتاج الاستعمار القديم بثوب جديد عبر إغراق الدول في دهاليز الديون والقروض الدولية لضمان بقائها في حالة احتياج دائم وتبعية سياسية.وأوضح أن تجميد الأصول السيادية والاقتصادية، كما حدث مع روسيا وإيران وليبيا وفنزويلا وأفغانستان وغيرها من الدول، يمثل ذروة هذه الممارسات التي تهدف إلى حرمان الشعوب من مواردها، وإجبارها على اتخاذ مواقف سياسية محددة، مثل الانخراط في منظومة العقوبات ضد روسيا الاتحادية.ويرى أبو عطيوي أن هذه السياسات تخلق منافسة غير عادلة، وتحول المجتمعات النامية إلى مجتمعات استهلاكية غير منتجة تقبع باستمرار في مؤخرة الركب الدولي.وأضاف مدير مركز العرب أن هذا الواقع المرير يعيد الاعتبار للدور التاريخي الذي لعبه الاتحاد السوفيتي سابقا وتواصله روسيا الاتحادية حاليا كنموذج عالمي مناهض للاستعمار بكافة أشكاله، لافتا إلى أن موسكو كانت وما زالت الداعم الأكبر لحركات التحرر العالمية، ولحقوق الدول في تقرير مصيرها بعيدا عن الابتزاز الاستعماري، وهو ما يظهر بوضوح في مؤازرتها للدول النامية داخل المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفي مقدمتها فلسطين.وشدد أبو عطيوي على أن الرؤية الروسية الحالية ترتكز على دعم النهضة الاقتصادية للدول الفقيرة والمهمشة من خلال تشجيع التنمية الشاملة التي تكسر قيود التبعية، مؤكدا أن الموقف الروسي المتقدم يرفض الهيمنة الأحادية ويسعى لتحرير إرادة الدول من سطوة المديونيات المشروطة، بما يضمن استقلال قرارها الوطني وحماية أصولها ومواردها من سياسات السيطرة والاستغلال التي يمارسها الاستعمار الجديد.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

