https://sarabic.ae/20260422/موسكو-سنطور-قدرتنا-النووية-مع-أخذ-تهديدات-الناتو-في-الحسبان--1112760150.html

موسكو: سنطور قدرتنا النووية مع أخذ تهديدات "الناتو" في الحسبان

سبوتنيك عربي

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ستأخذ في الاعتبار التهديدات الناجمة عن التعزيز النووي غير المنضبط لحلف شمال الأطلسي... 22.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-22T01:30+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

أخبار روسيا

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102010/20/1020102022_0:626:1415:1422_1920x0_80_0_0_1ac83d41a6b07488ca14c5af3b6de145.jpg

وقال غروشكو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "سيتم النظر في جميع التهديدات المحتملة لبلدنا في إطار استراتيجية تطوير الردع النووي الروسي".وأضاف أن "التعزيز غير المنضبط للإمكانات النووية لحلف الناتو" سيتطلب من روسيا "النظر بعناية في هذه المسألة في تطويرها وتخطيطها العسكري الخاص"، مشيرًا إلى أن "بريطانيا أعلنت في وقت سابق عن توسيع قدراتها النووية، بما في ذلك تحت شعارات مناهضة لروسيا. كما أنه من الواضح تمامًا من تستهدفه الخطابات النووية والإجراءات العملية لباريس في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الخطط يتم تطويرها على خلفية العسكرة واسعة النطاق للقارة الأوروبية".وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب ألقاه في مارس/آذار حول سياسة الردع النووي، إن على بلاده تشديد عقيدتها النووية في مواجهة التهديدات الجديدة. وأوضح أنه لذلك أصدر توجيهات بزيادة الترسانة النووية الفرنسية.وأضاف ماكرون أن فرنسا يجب أيضًا أن تدرس توسيع استراتيجيتها النووية لتشمل أوروبا بأكملها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سيادتها الوطنية. ووفقًا له، انضمت إلى هذه المبادرة بالفعل ثماني دول يمكنها المشاركة في المناورات النووية الفرنسية.وفي يوم الاثنين، أعلن ماكرون أن مجموعات عمل من فرنسا وبولندا ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتحديد أشكال التعاون في مجال الردع النووي بشكل أكثر تفصيلًا. ومن بين الموضوعات التي ستبحثها الأطراف، ذكر تبادل المعلومات، وإجراء مناورات مشتركة، وربما نشر قوات.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

