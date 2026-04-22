موسكو: سنطور قدرتنا النووية مع أخذ تهديدات "الناتو" في الحسبان

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
09:03 GMT
30 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
39 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:43 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
https://sarabic.ae/20260422/موسكو-سنطور-قدرتنا-النووية-مع-أخذ-تهديدات-الناتو-في-الحسبان--1112760150.html
موسكو: سنطور قدرتنا النووية مع أخذ تهديدات "الناتو" في الحسبان
سبوتنيك عربي
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ستأخذ في الاعتبار التهديدات الناجمة عن التعزيز النووي غير المنضبط لحلف شمال الأطلسي... 22.04.2026, سبوتنيك عربي
01:30 GMT 22.04.2026
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ستأخذ في الاعتبار التهديدات الناجمة عن التعزيز النووي غير المنضبط لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بالإضافة إلى الخطط النووية لكل من بريطانيا وفرنسا.
وقال غروشكو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "سيتم النظر في جميع التهديدات المحتملة لبلدنا في إطار استراتيجية تطوير الردع النووي الروسي".
صاروخ سارمات النووي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
باحث: أوروبا أضعف من أن تواجه روسيا بالنووي
أمس, 09:11 GMT
وأضاف أن "التعزيز غير المنضبط للإمكانات النووية لحلف الناتو" سيتطلب من روسيا "النظر بعناية في هذه المسألة في تطويرها وتخطيطها العسكري الخاص"، مشيرًا إلى أن "بريطانيا أعلنت في وقت سابق عن توسيع قدراتها النووية، بما في ذلك تحت شعارات مناهضة لروسيا. كما أنه من الواضح تمامًا من تستهدفه الخطابات النووية والإجراءات العملية لباريس في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الخطط يتم تطويرها على خلفية العسكرة واسعة النطاق للقارة الأوروبية".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب ألقاه في مارس/آذار حول سياسة الردع النووي، إن على بلاده تشديد عقيدتها النووية في مواجهة التهديدات الجديدة. وأوضح أنه لذلك أصدر توجيهات بزيادة الترسانة النووية الفرنسية.
وأضاف ماكرون أن فرنسا يجب أيضًا أن تدرس توسيع استراتيجيتها النووية لتشمل أوروبا بأكملها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سيادتها الوطنية. ووفقًا له، انضمت إلى هذه المبادرة بالفعل ثماني دول يمكنها المشاركة في المناورات النووية الفرنسية.
وفي يوم الاثنين، أعلن ماكرون أن مجموعات عمل من فرنسا وبولندا ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتحديد أشكال التعاون في مجال الردع النووي بشكل أكثر تفصيلًا. ومن بين الموضوعات التي ستبحثها الأطراف، ذكر تبادل المعلومات، وإجراء مناورات مشتركة، وربما نشر قوات.
