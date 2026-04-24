إعادة بيع 4 تذاكر لنهائي كأس العالم بأكثر من مليوني دولار للتذكرة الواحدة
سبوتنيك عربي
عرض موقع إعادة بيع التذاكر التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أربع تذاكر للمباراة النهائية لكأس العالم، بأسعار تقترب من 2.3 مليون دولار للتذكرة الواحدة.
2026-04-24T10:04+0000
وتظهر التذاكر المطروحة بسعر يبلغ نحو 2,299,998 دولاراً، والمخصصة للمباراة النهائية المقررة في 19 يوليو/تموز على ملعب ميتلايف، ضمن مقاعد تقع خلف المرمى، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية. وأوضح التقرير أن "فيفا" لا يتدخل في تحديد أسعار التذاكر على منصة إعادة البيع والتبادل، إلا أنه يحصل على رسوم بنسبة 15% من المشتري و15% من البائع عن كل عملية بيع. وتفاوتت أسعار المقاعد بشكل كبير، حيث بلغ سعر أحد المقاعد في الصف 32 من المدرج السفلي ضمن المجموعة 146، والمصنف ضمن الفئة القياسية سهلة الوصول، نحو 207 آلاف دولار. في المقابل، عُرضت أرخص التذاكر للمباراة النهائية بسعر بلغ نحو 85 ألف دولار لأربعة مقاعد تقع في الصفوف العلوية، على بعد أربعة صفوف من أعلى المدرج خلف المرمى.وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.وتعد هذه النسخة هي الأولى في التاريخ التي تشهد مشاركة 48 منتخباً، حيث ستتوزع المباريات على 16 مدينة مستضيفة، مما يجعلها البطولة الأكبر والأكثر شمولاً في تاريخ الساحرة المستديرة.
