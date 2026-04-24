سوريا تكشف حقيقة تمويل سكك الحديد بـ200 مليون دولار من البنك الدولي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البرهان يزور السعودية وعمان لبحث أزمة السودان وأمن المنطقة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
16:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز واستهداف زوارق زرع الألغام، إيران تقول إنها تتلقى رسوم لمرور السفن عبر مضيق هرمز
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260424/سوريا-تكشف-حقيقة-تمويل-سكك-الحديد-بـ200-مليون-دولار-من-البنك-الدولي-1112854660.html
سوريا تكشف حقيقة تمويل سكك الحديد بـ200 مليون دولار من البنك الدولي
سبوتنيك عربي
أوضحت وزارة النقل السورية، اليوم الجمعة، أن ما يتم تداوله بشأن تخصيص 200 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشاريع تطوير السكك الحديدية في سوريا غير دقيق. 24.04.2026, سبوتنيك عربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/18/1112854501_0:108:1000:671_1920x0_80_0_0_733349632792c24713ee79b9a1246b78.jpg
وأكدت في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على "تلغرام"، أن الأمر لا يزال ضمن إطار المباحثات الجارية، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن. وأضافت أنها حريصة على تقديم معلومات دقيقة للرأي العام، مع الالتزام بالشفافية في كل ما يتعلق بقطاع النقل، مشيرة إلى أن أي مستجدات رسمية سيتم الإعلان عنها في حينها. كما لفتت إلى أن أي دعم دولي محتمل سيأتي عبر القنوات الدبلوماسية المختصة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكات النقل ودعم النشاط الاقتصادي، في وقت كانت قد كشفت فيه سابقا عن مباحثات مع البنك الدولي لتمويل مشاريع السكك الحديدية ضمن جهود التعافي الاقتصادي. وكان البنك الدولي قدّر العام الماضي، تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد أكثر من 13 عامًا من النزاع، مؤكدا أن "عملية إعادة الإعمار في سوريا ستتطلب استجابة دولية منسقة".وكشف البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء: "تُقدَّر تكاليف إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي بعد أكثر من ثلاثة عشر عامًا من الصراع"، مشيرا إلى أن "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا يغطي الفترة بين عامي 2011 – 2024".وأوضح أن "تقديرات إعادة الإعمار تشمل 82 مليار دولار للبنية التحتية الأساسية مثل الطرق، وشبكات الكهرباء، والمياه، و75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة".
17:40 GMT 24.04.2026
© Photo / Unsplash/ Ales Krivec خط سكة حديد
خط سكة حديد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2026
© Photo / Unsplash/ Ales Krivec
تابعنا عبر
أوضحت وزارة النقل السورية، اليوم الجمعة، أن ما يتم تداوله بشأن تخصيص 200 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشاريع تطوير السكك الحديدية في سوريا غير دقيق.
وأكدت في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على "تلغرام"، أن الأمر لا يزال ضمن إطار المباحثات الجارية، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
وأضافت أنها حريصة على تقديم معلومات دقيقة للرأي العام، مع الالتزام بالشفافية في كل ما يتعلق بقطاع النقل، مشيرة إلى أن أي مستجدات رسمية سيتم الإعلان عنها في حينها.
كما لفتت إلى أن أي دعم دولي محتمل سيأتي عبر القنوات الدبلوماسية المختصة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكات النقل ودعم النشاط الاقتصادي، في وقت كانت قد كشفت فيه سابقا عن مباحثات مع البنك الدولي لتمويل مشاريع السكك الحديدية ضمن جهود التعافي الاقتصادي.
وكان البنك الدولي قدّر العام الماضي، تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد أكثر من 13 عامًا من النزاع، مؤكدا أن "عملية إعادة الإعمار في سوريا ستتطلب استجابة دولية منسقة".
الموفد الأميركي إلى لبنان توم براك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
المبعوث الأمريكي: الاستثمارات السعودية تسهم بشكل كبير في إعادة إعمار سوريا
7 فبراير, 15:31 GMT
وكشف البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء: "تُقدَّر تكاليف إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي بعد أكثر من ثلاثة عشر عامًا من الصراع"، مشيرا إلى أن "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا يغطي الفترة بين عامي 2011 – 2024".
وأوضح أن "تقديرات إعادة الإعمار تشمل 82 مليار دولار للبنية التحتية الأساسية مثل الطرق، وشبكات الكهرباء، والمياه، و75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала