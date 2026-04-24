سوريا تكشف حقيقة تمويل سكك الحديد بـ200 مليون دولار من البنك الدولي
أوضحت وزارة النقل السورية، اليوم الجمعة، أن ما يتم تداوله بشأن تخصيص 200 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشاريع تطوير السكك الحديدية في سوريا غير دقيق.
https://sarabic.ae/20260207/المبعوث-الأمريكي-الاستثمارات-السعودية-تسهم-بشكل-كبير-في-إعادة-إعمار-سوريا--1110109852.html
أوضحت وزارة النقل السورية، اليوم الجمعة، أن ما يتم تداوله بشأن تخصيص 200 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشاريع تطوير السكك الحديدية في سوريا غير دقيق.
وأكدت في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على "تلغرام"، أن الأمر لا يزال ضمن إطار المباحثات الجارية، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
وأضافت أنها حريصة على تقديم معلومات دقيقة للرأي العام، مع الالتزام بالشفافية في كل ما يتعلق بقطاع النقل، مشيرة إلى أن أي مستجدات رسمية سيتم الإعلان عنها في حينها.
كما لفتت إلى أن أي دعم دولي محتمل سيأتي عبر القنوات الدبلوماسية المختصة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكات النقل ودعم النشاط الاقتصادي، في وقت كانت قد كشفت فيه سابقا عن مباحثات مع البنك الدولي لتمويل مشاريع السكك الحديدية ضمن جهود التعافي الاقتصادي.
وكان البنك الدولي قدّر العام الماضي، تكلفة إعادة إعمار سوريا
بنحو 216 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد أكثر من 13 عامًا من النزاع، مؤكدا أن "عملية إعادة الإعمار في سوريا ستتطلب استجابة دولية منسقة".
وكشف البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء: "تُقدَّر تكاليف إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي بعد أكثر من ثلاثة عشر عامًا من الصراع"، مشيرا إلى أن "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا يغطي الفترة بين عامي 2011 – 2024".
وأوضح أن "تقديرات إعادة الإعمار تشمل 82 مليار دولار للبنية التحتية الأساسية مثل الطرق، وشبكات الكهرباء، والمياه، و75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة".