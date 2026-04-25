إعلام إسرائيلي: نتنياهو وعون قد يجتمعان في واشنطن منتصف مايو المقبل
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
ذكرت قناة “آي 24” الإسرائيلية، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن خلال نحو أسبوعين ونصف، لعقد قمة مع رئيس لبنان جوزاف عون.
وبحسب التقرير، من المقرر أن تعقد القمة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 11 مايو/أيار، وذلك شريطة عدم تجدد الحرب، وسمح الوضع الأمني بعقدها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2300 قتيل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.