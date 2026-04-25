دراسة: الهواتف الذكية قد تكشف الاكتئاب مبكرا

دراسة: الهواتف الذكية قد تكشف الاكتئاب مبكرا

سبوتنيك عربي

تشير أبحاث حديثة في مجال الصحة النفسية إلى أن الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء قد تلعب دورًا متقدمًا في رصد العلامات المبكرة للاكتئاب قبل ظهور أعراضه...

2026-04-25T20:53+0000

2026-04-25T20:53+0000

2026-04-25T20:53+0000

وبحسب تقرير لموقع "ميديكال إكسبريس"، فإن تحليل البيانات السلوكية اليومية قد يوفر مؤشرات مبكرة على التغيرات النفسية لدى الأفراد.وتشير الدراسات إلى أن الاكتئاب يصيب نحو شخص واحد من كل 20 شخصًا عالميًا، ويتميز بأعراض تشمل الحزن المستمر، واضطرابات النوم، وفقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية.أنماط سلوكية تكشف الحالة النفسيةوأظهرت النتائج أن بعض السلوكيات ترتبط بشكل واضح بالاكتئاب، مثل زيادة الوقت الذي يقضيه الفرد في المنزل، وانخفاض مستوى الحركة، وتراجع النشاط البدني، إلى جانب اضطراب مواعيد النوم.كما تبين أن دمج البيانات السلوكية مع المؤشرات الفسيولوجية مثل معدل ضربات القلب يعزز دقة التنبؤ بالحالة النفسية.ويرى العلماء أن هذه التقنيات قد تتيح فرصًا للتدخل المبكر، عبر تنبيه المستخدم أو ربطه بخدمات دعم نفسي قبل تفاقم الأعراض، إضافة إلى تطوير تطبيقات قادرة على متابعة الحالة النفسية بشكل مستمر دون تدخل مباشر.ورغم هذه النتائج الواعدة، لا تزال هذه الأدوات في مراحل البحث، وتواجه تحديات تتعلق بالخصوصية ودقة البيانات وتنوع المستخدمين، كما تؤكد الدراسات أن هذه المؤشرات تعكس ارتباطًا بالحالة النفسية لكنها لا تُعد وسيلة تشخيص طبي مباشرة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الصحة