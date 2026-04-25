مستشار نقل لـ"سبوتنيك": التصعيد العسكري مجددا يهدد شركات طيران بالإفلاس

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
مستشار نقل لـ"سبوتنيك": التصعيد العسكري مجددا يهدد شركات طيران بالإفلاس
وتواجه شركات الطيران أزمة غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وتعطل الإمدادات تأثرًا بالتوترات والحرب الأمريكية على إيران.قال الدكتور أحمد الشامي، مستشار النقل وأستاذ اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى في مصر، إن أسعار وقود السيارات زادت بنسبة تتراوح ما بين 35% إلى 45% خلال الأزمة الحالية.وأوضح الشامي أنه في حال وصول الزيادة إلى 240% ستضطر شركات الطيران عالميًا إلى إيقاف رحلات واسعة فورًا وتعديل جداول تشغيلها، لأن ذلك سيعني تضاعف سعر تذكرة السفر ثلاث مرات، وهو ما من شأنه تدمير حركة السياحة والسفر العالمية بالكامل، وهو ما لم يحدث.وأوضح أن القطاع يمر حاليًا بـ"أزمة تكلفة" وليس "أزمة توقف"، حيث يتجاوز سعر البرميل حاليًا 100 دولار، تضاف إليها تكاليف التكرير العالية للوصول إلى النوعية المطابقة لمحركات الطائرات الحديثة، ما سبب ضغطًا ماليًا كبيرًا على الميزانيات، لكنه لم يؤد إلى شلل في التشغيل.وبشأن خارطة التأثر العالمي، صنف الشامي المناطق إلى ثلاث فئات:منطقة الشرق الأوسط، وهي الأكثر تأثرًا، تليها أوروبا لقربها من مسار الأزمات، ثم شرق آسيا لاعتمادها الكثيف على الطاقة المستوردة.فيما تتأثر الهند وأفريقيا بشكل متوسط، في حين تتأثر أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية بشكل أقل.وحذر الشامي من "السيناريو الأسوأ" الذي يتمثل في حدوث تصعيد عسكري كبير أدى إلى إغلاق مضيق هرمز، ما يعني أن سعر النفط سيقفز إلى أكثر من 180 دولارًا، الأمر الذي يضع المنطقة أمام كارثة حقيقية تشمل إلغاء رحلات واسعة، وإفلاس شركات طيران، وتوقفًا جزئيًا للحركة الدولية مع تضاعف أسعار التذاكر بشكل غير مسبوق.ووصلت تعاملات النفط الفورية بالأسواق العالمي على نفس الخط العام للأسعار التي تتراوح ما بين 100 دولار و114 دولارًا بالنسبة للتعاقدات الفورية، حيث وصل سعر برميل نفط خام برنت إلى المنطقة السعرية 105.33 دولار، في حين وصل سعر تعاقدات برميل النفط خام تكساس الوسيط إلى النقطة السعرية 94.40 دولار للبرميل الواحد.
مستشار نقل لـ"سبوتنيك": التصعيد العسكري مجددا يهدد شركات طيران بالإفلاس

تخطت التعاقدات الآجلة لبرميل نفط خام برنت وتكساس مستوى 140 دولارًا للبرميل الواحد في ظل استمرار أزمة غلق مضيق هرمز.
وتواجه شركات الطيران أزمة غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وتعطل الإمدادات تأثرًا بالتوترات والحرب الأمريكية على إيران.
قال الدكتور أحمد الشامي، مستشار النقل وأستاذ اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى في مصر، إن أسعار وقود السيارات زادت بنسبة تتراوح ما بين 35% إلى 45% خلال الأزمة الحالية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن النسبة قد تصل في بعض النقاط المتوترة أو بشكل لحظي إلى 65%، خاصة في الدول غير النفطية.
وأوضح الشامي أنه في حال وصول الزيادة إلى 240% ستضطر شركات الطيران عالميًا إلى إيقاف رحلات واسعة فورًا وتعديل جداول تشغيلها، لأن ذلك سيعني تضاعف سعر تذكرة السفر ثلاث مرات، وهو ما من شأنه تدمير حركة السياحة والسفر العالمية بالكامل، وهو ما لم يحدث.
وأوضح أن القطاع يمر حاليًا بـ"أزمة تكلفة" وليس "أزمة توقف"، حيث يتجاوز سعر البرميل حاليًا 100 دولار، تضاف إليها تكاليف التكرير العالية للوصول إلى النوعية المطابقة لمحركات الطائرات الحديثة، ما سبب ضغطًا ماليًا كبيرًا على الميزانيات، لكنه لم يؤد إلى شلل في التشغيل.
ويرى الشامي أن هناك ارتفاعًا في تكاليف التأمين على الطيران والشحن بنسبة وصلت إلى 50%، مدفوعة بمخاطر الحرب والتوترات في مناطق حيوية مثل الخليج العربي، البحر الأحمر، وشرق أوروبا، خاصة للرحلات التي تضطر للتحليق قرب هذه المناطق.
وبشأن خارطة التأثر العالمي، صنف الشامي المناطق إلى ثلاث فئات:
منطقة الشرق الأوسط، وهي الأكثر تأثرًا، تليها أوروبا لقربها من مسار الأزمات، ثم شرق آسيا لاعتمادها الكثيف على الطاقة المستوردة.
فيما تتأثر الهند وأفريقيا بشكل متوسط، في حين تتأثر أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية بشكل أقل.
ورجح الشامي لجوء الشركات الأوروبية إلى سيناريوهات بديلة مثل تقليل عدد الرحلات، تغيير المسارات، أو زيادة الأسعار، ما يترتب عليه احتياج القطاع من 3 إلى 6 أشهر للتعافي التدريجي بعد استقرار الأوضاع السياسية.
وحذر الشامي من "السيناريو الأسوأ" الذي يتمثل في حدوث تصعيد عسكري كبير أدى إلى إغلاق مضيق هرمز، ما يعني أن سعر النفط سيقفز إلى أكثر من 180 دولارًا، الأمر الذي يضع المنطقة أمام كارثة حقيقية تشمل إلغاء رحلات واسعة، وإفلاس شركات طيران، وتوقفًا جزئيًا للحركة الدولية مع تضاعف أسعار التذاكر بشكل غير مسبوق.
ووصلت تعاملات النفط الفورية بالأسواق العالمي على نفس الخط العام للأسعار التي تتراوح ما بين 100 دولار و114 دولارًا بالنسبة للتعاقدات الفورية، حيث وصل سعر برميل نفط خام برنت إلى المنطقة السعرية 105.33 دولار، في حين وصل سعر تعاقدات برميل النفط خام تكساس الوسيط إلى النقطة السعرية 94.40 دولار للبرميل الواحد.
