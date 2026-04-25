تركيا تشير إلى وجود "مسارين محتملين" بخصوص مضيق هرمز

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البرهان يزور السعودية وعمان لبحث أزمة السودان وأمن المنطقة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
16:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز واستهداف زوارق زرع الألغام، إيران تقول إنها تتلقى رسوم لمرور السفن عبر مضيق هرمز
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
تركيا تشير إلى وجود "مسارين محتملين" بخصوص مضيق هرمز
تركيا تشير إلى وجود "مسارين محتملين" بخصوص مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم في المفاوضات المرتقبة بين إيران وأمريكا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مشيرًا إلى أنه... 25.04.2026, سبوتنيك عربي
وجاءت تصريحات فيدان، أمس الجمعة، عقب سلسلة لقاءات استمرت ليومين في المملكة المتحدة، حيث أكد أن بلاده "تتابع التطورات عن كثب وتجري اتصالات شبه يومية مع مختلف الأطراف المعنية".وأوضح فيدان أن تركيا ترحّب بتمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، لكنه اعتبره "غير كافٍ للتوصل إلى اتفاق نهائي"، مشددًا على "أهمية استثمار هذه الهدنة في دفع المسار التفاوضي"، وفقًا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأضاف أن أنقرة "تسعى إلى تقديم إسهامات إيجابية ونصائح للأطراف بهدف تقريب وجهات النظر"، لافتًا إلى أن "التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، قد يسهم في حل الإشكالات المرتبطة بمضيق هرمز وإعادة فتحه أمام حركة التجارة الدولية".وأشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى وجود "مسارين محتملين بشأن مستقبل مضيق هرمز، أولهما العودة إلى الوضع السابق عبر اتفاق يضمن فتح المضيق واستئناف حركة التجارة دون قيود، وهو ما يتطلب نجاح المفاوضات الجارية". وفي هذا السياق، أوضح فيدان أن "التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة، قد يفتح المجال أمام تشكيل تحالف دولي لتنفيذ مهام تقنية في المضيق، مثل إزالة الألغام"، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع التركية "كُلّفت بالفعل بمتابعة هذا الملف"، على حد قوله. ولكنه حذر في الوقت ذاته من أن "تجدد الحرب أو ظهور تركيا كطرف في الصراع، يمثلان خطوطًا حساسة لأنقرة"، مؤكدًا أن شركاء بلاده الدوليين "يدركون هذه الاعتبارات"، وفق تعبيره.وشدد وزير الخارجية التركي على أن "مسألة إزالة الألغام تمثل أولوية إنسانية تخدم جميع الأطراف، ولا ترتبط بالانحياز لأي طرف في النزاع"، مؤكدًا استعداد بلاده للنظر بإيجابية في المشاركة بهذه الجهود في حال التوصل إلى اتفاق، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وضمان أمن الملاحة الدولية.
تركيا تشير إلى وجود "مسارين محتملين" بخصوص مضيق هرمز

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم في المفاوضات المرتقبة بين إيران وأمريكا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مشيرًا إلى أنه "يمكن تجاوز بعض القضايا العالقة، خاصة تلك المرتبطة بالملف النووي الإيراني، مع استئناف جولة جديدة من المفاوضات"، وفق تعبيره.
وجاءت تصريحات فيدان، أمس الجمعة، عقب سلسلة لقاءات استمرت ليومين في المملكة المتحدة، حيث أكد أن بلاده "تتابع التطورات عن كثب وتجري اتصالات شبه يومية مع مختلف الأطراف المعنية".
وأوضح فيدان أن تركيا ترحّب بتمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، لكنه اعتبره "غير كافٍ للتوصل إلى اتفاق نهائي"، مشددًا على "أهمية استثمار هذه الهدنة في دفع المسار التفاوضي"، وفقًا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأضاف أن أنقرة "تسعى إلى تقديم إسهامات إيجابية ونصائح للأطراف بهدف تقريب وجهات النظر"، لافتًا إلى أن "التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، قد يسهم في حل الإشكالات المرتبطة بمضيق هرمز وإعادة فتحه أمام حركة التجارة الدولية".
وأشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى وجود "مسارين محتملين بشأن مستقبل مضيق هرمز، أولهما العودة إلى الوضع السابق عبر اتفاق يضمن فتح المضيق واستئناف حركة التجارة دون قيود، وهو ما يتطلب نجاح المفاوضات الجارية".

وأضاف: "أما المسار الثاني، فيرتبط بفشل المفاوضات أو استمرار التصعيد، ما قد يفرض تحديات جديدة تتطلب معالجة المناطق الإشكالية داخل المضيق وفق مقاربات مختلفة، بعضها يتسق مع توجهات السياسة الخارجية التركية وبعضها الآخر لا يتوافق معها".

وفي هذا السياق، أوضح فيدان أن "التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة، قد يفتح المجال أمام تشكيل تحالف دولي لتنفيذ مهام تقنية في المضيق، مثل إزالة الألغام"، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع التركية "كُلّفت بالفعل بمتابعة هذا الملف"، على حد قوله.
ولكنه حذر في الوقت ذاته من أن "تجدد الحرب أو ظهور تركيا كطرف في الصراع، يمثلان خطوطًا حساسة لأنقرة"، مؤكدًا أن شركاء بلاده الدوليين "يدركون هذه الاعتبارات"، وفق تعبيره.
وشدد وزير الخارجية التركي على أن "مسألة إزالة الألغام تمثل أولوية إنسانية تخدم جميع الأطراف، ولا ترتبط بالانحياز لأي طرف في النزاع"، مؤكدًا استعداد بلاده للنظر بإيجابية في المشاركة بهذه الجهود في حال التوصل إلى اتفاق، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وضمان أمن الملاحة الدولية.
