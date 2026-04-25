https://sarabic.ae/20260425/تركيا-تشير-إلى-وجود-مسارين-محتملين-بخصوص-مضيق-هرمز-1112874711.html

تركيا تشير إلى وجود "مسارين محتملين" بخصوص مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم في المفاوضات المرتقبة بين إيران وأمريكا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مشيرًا إلى أنه... 25.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-25T10:44+0000

2026-04-25T11:24+0000

أخبار تركيا اليوم

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

مضيق هرمز

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093931418_0:0:1658:934_1920x0_80_0_0_70da81c48862758578f214afaae6cda4.jpg

وجاءت تصريحات فيدان، أمس الجمعة، عقب سلسلة لقاءات استمرت ليومين في المملكة المتحدة، حيث أكد أن بلاده "تتابع التطورات عن كثب وتجري اتصالات شبه يومية مع مختلف الأطراف المعنية".وأوضح فيدان أن تركيا ترحّب بتمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، لكنه اعتبره "غير كافٍ للتوصل إلى اتفاق نهائي"، مشددًا على "أهمية استثمار هذه الهدنة في دفع المسار التفاوضي"، وفقًا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأضاف أن أنقرة "تسعى إلى تقديم إسهامات إيجابية ونصائح للأطراف بهدف تقريب وجهات النظر"، لافتًا إلى أن "التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، قد يسهم في حل الإشكالات المرتبطة بمضيق هرمز وإعادة فتحه أمام حركة التجارة الدولية".وأشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى وجود "مسارين محتملين بشأن مستقبل مضيق هرمز، أولهما العودة إلى الوضع السابق عبر اتفاق يضمن فتح المضيق واستئناف حركة التجارة دون قيود، وهو ما يتطلب نجاح المفاوضات الجارية". وفي هذا السياق، أوضح فيدان أن "التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة، قد يفتح المجال أمام تشكيل تحالف دولي لتنفيذ مهام تقنية في المضيق، مثل إزالة الألغام"، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع التركية "كُلّفت بالفعل بمتابعة هذا الملف"، على حد قوله. ولكنه حذر في الوقت ذاته من أن "تجدد الحرب أو ظهور تركيا كطرف في الصراع، يمثلان خطوطًا حساسة لأنقرة"، مؤكدًا أن شركاء بلاده الدوليين "يدركون هذه الاعتبارات"، وفق تعبيره.وشدد وزير الخارجية التركي على أن "مسألة إزالة الألغام تمثل أولوية إنسانية تخدم جميع الأطراف، ولا ترتبط بالانحياز لأي طرف في النزاع"، مؤكدًا استعداد بلاده للنظر بإيجابية في المشاركة بهذه الجهود في حال التوصل إلى اتفاق، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وضمان أمن الملاحة الدولية.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, مضيق هرمز