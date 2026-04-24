أردوغان: تركيا تراقب بـ"تفاؤل حذر" رغم محاولات إسرائيل التصعيد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البرهان يزور السعودية وعمان لبحث أزمة السودان وأمن المنطقة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
16:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز واستهداف زوارق زرع الألغام، إيران تقول إنها تتلقى رسوم لمرور السفن عبر مضيق هرمز
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
أردوغان: تركيا تراقب بـ"تفاؤل حذر" رغم محاولات إسرائيل التصعيد
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه "على الرغم من سعي جهات فاعلة كإسرائيل لإشعال نيران الحرب من جديد، إلا أن أنقرة تتابع الوضع بتفاؤل حذر". 24.04.2026, سبوتنيك عربي
أخبار تركيا اليوم
العالم
رجب طيب أردوغان
إسرائيل
لبنان
إيران
أخبار تركيا اليوم, العالم, رجب طيب أردوغان, إسرائيل, لبنان, إيران
أخبار تركيا اليوم, العالم, رجب طيب أردوغان, إسرائيل, لبنان, إيران

16:08 GMT 24.04.2026
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه "على الرغم من سعي جهات فاعلة كإسرائيل لإشعال نيران الحرب من جديد، إلا أن أنقرة تتابع الوضع بتفاؤل حذر".
وأضاف في كلمته خلال فعالية "قرن تركيا - مركز قوي للاستثمار" التي أقيمت في مكتب رئاسة دولما بهجة بإسطنبول، أنه "لا يمكن للمنطقة ولا للعالم العودة إلى الماضي"، وتابع أن "تداعيات الانقسامات الناجمة عن مثل هذه الهزة الكبيرة ستتضح مع مرور الوقت".
وواصل الرئيس التركي: "من خلال إدارتها الناجحة لإحدى أكبر الأزمات الأمنية في السنوات الأخيرة، أكدت تركيا مجددا مكانتها كواحة استقرار في منطقتها، وعززتها"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، تمديد وقف إطلاق النار بينهما لمدة 3 أسابيع.
وأعرب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، عن تفاؤله بعقد لقاء ثلاثي لاحقا يضم الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جانبه، وذلك رغم الوضع الميداني الراهن في لبنان.
وقال الرئيس الأمريكي: إن "الاجتماع في المكتب البيضاوي بين سفيري لبنان وإسرائيل لدى واشنطن وبمشاركة السفيرين الأمريكيين في لبنان وإسرائيل، قد سار على خير ما يرام".
كما أعلن ترامب، الثلاثاء الماضي، عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى.
وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال": "نظرًا للانقسام الحاد الذي تشهده الحكومة الإيرانية، وهو أمر متوقع، وبناءً على طلب المشير عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحًا موحدًا".
كما أعلن الرئيس الأمريكي، استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران. وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار".
وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
