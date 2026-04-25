نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بتكثيف الضربات على أهداف تابعة لـ"حزب الله"

سبوتنيك عربي

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بشن هجمات مكثفة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان. 25.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-25T18:16+0000

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، اليوم السبت: "أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بشن هجمات مكثفة ضد أهداف تابعة لحزب الله في لبنان".وقال نتنياهو في بيان مصور: "فيما يتعلق بلبنان، لقد بدأنا عملية لتحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان، ومن الواضح لنا أن حزب الله يحاول تخريبها".وأضاف: "نحتفظ بحرية كاملة في العمل ضد أي تهديد، بما في ذلك التهديدات المستجدة. لقد نفذنا هجومًا أمس ونفذنا هجومًا اليوم. نحن عازمون على استعادة الأمن لسكان الشمال".وأوضح أن ترامب يمارس حاليا "ضغوطا قوية" على طهران، تشمل الجوانب الاقتصادية والعسكرية على حد سواء، لضمان تحقيق أهداف العملية المشتركة.

