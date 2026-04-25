نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بتكثيف الضربات على أهداف تابعة لـ"حزب الله"
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بشن هجمات مكثفة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان. 25.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-25T18:16+0000
وقال مكتب نتنياهو، في بيان، اليوم السبت: "أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بشن هجمات مكثفة ضد أهداف تابعة لحزب الله في لبنان".وقال نتنياهو في بيان مصور: "فيما يتعلق بلبنان، لقد بدأنا عملية لتحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان، ومن الواضح لنا أن حزب الله يحاول تخريبها".وأضاف: "نحتفظ بحرية كاملة في العمل ضد أي تهديد، بما في ذلك التهديدات المستجدة. لقد نفذنا هجومًا أمس ونفذنا هجومًا اليوم. نحن عازمون على استعادة الأمن لسكان الشمال".وأوضح أن ترامب يمارس حاليا "ضغوطا قوية" على طهران، تشمل الجوانب الاقتصادية والعسكرية على حد سواء، لضمان تحقيق أهداف العملية المشتركة.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الجمعة، عن بدء مسار يهدف إلى التوصل لـ"سلام تاريخي" بين إسرائيل ولبنان، متهمًا "حزب الله" بمحاولة "تخريب" هذا المسار، ومؤكدًا أن إسرائيل تحتفظ بـ "حرية عمل كاملة" لمواجهة أي تهديد.
وقال نتنياهو في بيان مصور: "فيما يتعلق بلبنان، لقد بدأنا عملية لتحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان، ومن الواضح لنا أن حزب الله يحاول تخريبها".
وأضاف: "نحتفظ بحرية كاملة في العمل ضد أي تهديد، بما في ذلك التهديدات المستجدة. لقد نفذنا هجومًا أمس ونفذنا هجومًا اليوم. نحن عازمون على استعادة الأمن لسكان الشمال".
وكشف نتنياهو عن إجراء محادثة وصفها بـ "الممتازة" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتًا إلى أن واشنطن وتل أبيب تعملان بتعاون وتنسيق تام في مواجهة إيران.
وأوضح أن ترامب يمارس حاليا "ضغوطا قوية" على طهران، تشمل الجوانب الاقتصادية والعسكرية على حد سواء، لضمان تحقيق أهداف العملية المشتركة.