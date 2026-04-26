https://sarabic.ae/20260426/أردوغان-يندد-خلال-اتصال-مع-ترامب-بالهجوم-المسلح-على-عشاء-مراسلي-البيت-الأبيض-1112900493.html
أردوغان يندد خلال اتصال مع ترامب بالهجوم المسلح على عشاء مراسلي البيت الأبيض
أردوغان يندد خلال اتصال مع ترامب بالهجوم المسلح على عشاء مراسلي البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بالهجوم المسلح الذي استهدف حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن،... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-26T19:13+0000
2026-04-26T19:13+0000
2026-04-26T19:13+0000
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105259900_0:0:1443:813_1920x0_80_0_0_8e8b0620dd12e296285c3d71fe40f1f5.jpg
وذكرت الرئاسة التركية في بيان، اليوم الأحد، أن أردوغان أعرب عن إدانته للهجوم، مشددًا على خطورته وانعكاساته على القيم الديمقراطية وحرية الصحافة.كما أعرب الرئيس التركي عن تمنياته بالشفاء العاجل لعنصر الأمن الذي أُصيب خلال الحادث.وفي وقت سابق من فجر اليوم الاحد، أخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، "بعد سماع ضجيج غريب في القاعة"، وفق ما أظهره البث المباشر للفعالية.وقُطعت الفعالية بشكل عاجل، وطُلب من الجميع المغادرة بعد سماع الضوضاء.وصعد عملاء الخدمة السرية وهم يحملون أسلحتهم إلى المنصة، التي كان يجلس عليها ترامب، حيث جرى إجلاء الرئيس الأمريكي بشكل فوري.
https://sarabic.ae/20260426/أول-زعيم-عربي-يدين-محاولة-اغتيال-ترامب-1112891198.html
https://sarabic.ae/20260426/الخارجية-السعودية-المملكة-تدين-حادثة-إطلاق-النار-التي-استهدفت-حفلا-حضره-الرئيس-الأمريكي--1112892577.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105259900_162:0:1443:961_1920x0_80_0_0_d63e1f1a2c32c6385040e2b129ae9f19.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
أردوغان يندد خلال اتصال مع ترامب بالهجوم المسلح على عشاء مراسلي البيت الأبيض
ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بالهجوم المسلح الذي استهدف حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، معتبرًا أنه عمل يستهدف الديمقراطية وحرية الإعلام.
وذكرت الرئاسة التركية في بيان، اليوم الأحد، أن أردوغان أعرب عن إدانته للهجوم
، مشددًا على خطورته وانعكاساته على القيم الديمقراطية وحرية الصحافة.
كما أعرب الرئيس التركي عن تمنياته بالشفاء العاجل لعنصر الأمن الذي أُصيب خلال الحادث.
ولم تصرّح السلطات الأمريكية بأن ترامب كان هدفا للمسلح، إلا أن المشتبه به، بحسب التقارير، صرّح لجهات إنفاذ القانون بعد اعتقاله بأنه كان ينوي استهداف مسؤولي إدارة ترامب.
وفي وقت سابق من فجر اليوم الاحد، أخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، "بعد سماع ضجيج غريب في القاعة"، وفق ما أظهره البث المباشر للفعالية.
وقُطعت الفعالية بشكل عاجل، وطُلب من الجميع المغادرة بعد سماع الضوضاء.
وصعد عملاء الخدمة السرية وهم يحملون أسلحتهم إلى المنصة، التي كان يجلس عليها ترامب
، حيث جرى إجلاء الرئيس الأمريكي بشكل فوري.