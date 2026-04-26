رئيس الحكومة اللبنانية: لا دولة إلا بجيش واحد وقانون واحد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
رئيس الحكومة اللبنانية: لا دولة إلا بجيش واحد وقانون واحد
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الأحد، تمسّكه بمشروع بناء الدولة في بلاده، مشددًا على أنه "لا دولة إلا بجيش واحد وبقانون واحد، ولا أحد فوق القانون... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
وفي منشور عبر منصة "إكس" بمناسبة انتخاب مجلس أمناء جديد لجمعية "المقاصد الخيرية الإسلامية" في بيروت، واختيار المهندسة ديانا طبارة، رئيسة له، وجّه سلام تحية إلى المجتمع اللبناني، مشيدًا بانفتاحه وتقدمه، لا سيما مع اختيار سيدتين هذا العام على رأس أكبر مؤسستين إسلاميتين في لبنان، هما "المقاصد" و"دار الأيتام"، للمرة الأولى. وكان سلام، أعلن الشهر الماضي، "رفض الدولة اللبنانية لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية، خارج المؤسسات الشرعية".وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسة طارئة للحكومة، مطلع الشهر الماضي، أنه طلب من الأجهزة الأمنية في بلاده "منع شن أي هجوم من الأراضي اللبنانية".وقال سلام: "ما قام به "حزب الله" يشكل خروجًا عن مقررات مجلس الوزراء، وملتزمون بإعلان وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات".وأفاد رئيس الحكومة اللبنانية بأنه طلب من الجيش اللبناني تنفيذ خطة حصر السلاح "بكل الطرق"، مشددًا بالقول: "طلبت من الأجهزة الأمنية منع شن أي هجوم من الأراضي اللبنانية".وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن "التهديد بحرب أهلية في لبنان لم يعد ينطلي على أحد"، منوّهًا إلى "استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل بمشاركة مدنية".من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم الثلاثاء الماضي، عن أول عملية عسكرية له منذ بدء وقف إطلاق النار، ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية.
رئيس الحكومة اللبنانية: لا دولة إلا بجيش واحد وقانون واحد

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الأحد، تمسّكه بمشروع بناء الدولة في بلاده، مشددًا على أنه "لا دولة إلا بجيش واحد وبقانون واحد، ولا أحد فوق القانون أو خارجه"، وفق تعبيره.
وفي منشور عبر منصة "إكس" بمناسبة انتخاب مجلس أمناء جديد لجمعية "المقاصد الخيرية الإسلامية" في بيروت، واختيار المهندسة ديانا طبارة، رئيسة له، وجّه سلام تحية إلى المجتمع اللبناني، مشيدًا بانفتاحه وتقدمه، لا سيما مع اختيار سيدتين هذا العام على رأس أكبر مؤسستين إسلاميتين في لبنان، هما "المقاصد" و"دار الأيتام"، للمرة الأولى.
وأكد سلام أنه لن يتراجع عن أي من مواقفه السابقة، قائلًا إن "الهدف المشترك يتمثل في بناء الدولة"، معربًا عن ثقته بأن "التضامن كفيل بتجاوز التحديات وتحقيق هذا المشروع".

وكان سلام، أعلن الشهر الماضي، "رفض الدولة اللبنانية لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية، خارج المؤسسات الشرعية".
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسة طارئة للحكومة، مطلع الشهر الماضي، أنه طلب من الأجهزة الأمنية في بلاده "منع شن أي هجوم من الأراضي اللبنانية".
وقال سلام: "ما قام به "حزب الله" يشكل خروجًا عن مقررات مجلس الوزراء، وملتزمون بإعلان وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات".
وأفاد رئيس الحكومة اللبنانية بأنه طلب من الجيش اللبناني تنفيذ خطة حصر السلاح "بكل الطرق"، مشددًا بالقول: "طلبت من الأجهزة الأمنية منع شن أي هجوم من الأراضي اللبنانية".
وأكد سلام على "الحظر الفوري لأنشطة "حزب الله" الأمنية والعسكرية باعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه تسليم سلاحه وحصر عمله بالإطار السياسي".
وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن "التهديد بحرب أهلية في لبنان لم يعد ينطلي على أحد"، منوّهًا إلى "استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل بمشاركة مدنية".
ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، حيّز التنفيذ رسميًا في 16 أبريل/ نيسان الجاري، وكانت إسرائيل، كما أعلن "حزب الله" اللبناني سابقًا، انتهكت وقف إطلاق النار أكثر من 200 مرة، مستخدمة طائرات حربية وطائرات مسيرة ومدفعية، فضلًا عن قصف منازل في بلدات لبنانية.
من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم الثلاثاء الماضي، عن أول عملية عسكرية له منذ بدء وقف إطلاق النار، ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية.
