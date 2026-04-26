رئيس الحكومة اللبنانية: لا دولة إلا بجيش واحد وقانون واحد

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الأحد، تمسّكه بمشروع بناء الدولة في بلاده، مشددًا على أنه "لا دولة إلا بجيش واحد وبقانون واحد، ولا أحد فوق القانون...

وفي منشور عبر منصة "إكس" بمناسبة انتخاب مجلس أمناء جديد لجمعية "المقاصد الخيرية الإسلامية" في بيروت، واختيار المهندسة ديانا طبارة، رئيسة له، وجّه سلام تحية إلى المجتمع اللبناني، مشيدًا بانفتاحه وتقدمه، لا سيما مع اختيار سيدتين هذا العام على رأس أكبر مؤسستين إسلاميتين في لبنان، هما "المقاصد" و"دار الأيتام"، للمرة الأولى. وكان سلام، أعلن الشهر الماضي، "رفض الدولة اللبنانية لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية، خارج المؤسسات الشرعية".وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسة طارئة للحكومة، مطلع الشهر الماضي، أنه طلب من الأجهزة الأمنية في بلاده "منع شن أي هجوم من الأراضي اللبنانية".وقال سلام: "ما قام به "حزب الله" يشكل خروجًا عن مقررات مجلس الوزراء، وملتزمون بإعلان وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات".وأفاد رئيس الحكومة اللبنانية بأنه طلب من الجيش اللبناني تنفيذ خطة حصر السلاح "بكل الطرق"، مشددًا بالقول: "طلبت من الأجهزة الأمنية منع شن أي هجوم من الأراضي اللبنانية".وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن "التهديد بحرب أهلية في لبنان لم يعد ينطلي على أحد"، منوّهًا إلى "استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل بمشاركة مدنية".من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم الثلاثاء الماضي، عن أول عملية عسكرية له منذ بدء وقف إطلاق النار، ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

