https://sarabic.ae/20260426/قطر-تدعو-جميع-الأطراف-إلى-التجاوب-مع-جهود-الوساطة-الجارية---1112894164.html
قطر تدعو جميع الأطراف إلى التجاوب مع جهود الوساطة الجارية
قطر تدعو جميع الأطراف إلى التجاوب مع جهود الوساطة الجارية
سبوتنيك عربي
دعت دولة قطر جميع الأطراف إلى التجاوب مع جهود الوساطة الجارية، بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. 26.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-26T13:25+0000
2026-04-26T13:25+0000
2026-04-26T13:25+0000
وفي بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أكدت أن وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، استقبل اليوم وزير خارجية جمهورية كازاخستان، يرمك كوشارباييف، الذي يزور البلاد حاليًا. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه ألغى رحلة ممثليه إلى إسلام آباد في باكستان، والتي كانت مقررة للقاء مسؤولين إيرانيين، معتبرًا أن الوقت يهدر في السفر في ظل كثافة العمل.وأضاف ترامب ، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أمس السبت، أن هناك، بحسب تعبيره، صراعات داخلية كبيرة وحالة من الارتباك داخل القيادة الإيرانية.وأشار إلى أنه "لا أحد يعرف من يتولى المسؤولية، بما في ذلك الإيرانيون أنفسهم".وفي تصريحات لاحقة للصحفيين، قال ترامب إن الإيرانيين "قدموا الكثير، لكن ما قدموه لم يكن كافيًا".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد أن طهران عرضت موقفها بشأن إطار عملي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.وأشار في منشور عبر منصة "إكس"، أمس السبت، إلى أن جدية الولايات المتحدة في تبني المسار الدبلوماسي لا تزال غير واضحة.وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، أمس السبت: "التقى عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي سافر إلى إسلام آباد لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الباكستانيين، مع الجنرال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، حيث أجرى الطرفان مناقشات حول آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة والنظام الصهيوني وإيران".وأضاف البيان أن عراقجي أشاد خلال الاجتماع بجهود الحكومة الباكستانية، لا سيما قائد الجيش، لإرساء وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، موضحًا أن عراقجي قدم للجانب الباكستاني وجهات نظر إيران واعتباراتها في هذا الشأن.وحسب البيان، أعلن قائد الجيش الباكستاني استعداد بلاده مواصلة جهود الوساطة إلى أن يتم تحقيق النتيجة المنشودة.
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان
أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان
قطر تدعو جميع الأطراف إلى التجاوب مع جهود الوساطة الجارية
دعت دولة قطر جميع الأطراف إلى التجاوب مع جهود الوساطة الجارية، بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أكدت أن وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، استقبل اليوم وزير خارجية جمهورية كازاخستان، يرمك كوشارباييف، الذي يزور البلاد حاليًا.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية
، لا سيما ما يتعلق بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد.
وشدد وزير الخارجية القطري على أهمية استجابة جميع الأطراف لمساعي الوساطة، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الحوار والوسائل السلمية، وصولًا إلى اتفاق مستدام يحد من احتمالات تجدد التوتر.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قال إنه ألغى رحلة ممثليه إلى إسلام آباد في باكستان، والتي كانت مقررة للقاء مسؤولين إيرانيين، معتبرًا أن الوقت يهدر في السفر في ظل كثافة العمل.
وأضاف ترامب
، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أمس السبت، أن هناك، بحسب تعبيره، صراعات داخلية كبيرة وحالة من الارتباك داخل القيادة الإيرانية.
وأشار إلى أنه "لا أحد يعرف من يتولى المسؤولية، بما في ذلك الإيرانيون أنفسهم".
كما زعم أن بلاده تمتلك "جميع أوراق القوة"، بينما لا تمتلك إيران شيئًا، مضيفًا أنه إذا أراد الإيرانيون التحدث "فما عليهم سوى الاتصال".
وفي تصريحات لاحقة للصحفيين، قال ترامب إن الإيرانيين "قدموا الكثير، لكن ما قدموه لم يكن كافيًا".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
قد أكد أن طهران عرضت موقفها بشأن إطار عملي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.
وأشار في منشور عبر منصة "إكس"، أمس السبت، إلى أن جدية الولايات المتحدة في تبني المسار الدبلوماسي لا تزال غير واضحة.
وقال عراقجي إن زيارته إلى باكستان
كانت "مثمرة للغاية"، مثمنًا مساعيها وجهودها الأخوية الرامية إلى إعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، أمس السبت: "التقى عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي سافر إلى إسلام آباد لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الباكستانيين، مع الجنرال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، حيث أجرى الطرفان مناقشات حول آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة
والنظام الصهيوني وإيران".
وأضاف البيان أن عراقجي أشاد خلال الاجتماع بجهود الحكومة الباكستانية، لا سيما قائد الجيش، لإرساء وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، موضحًا أن عراقجي قدم للجانب الباكستاني وجهات نظر إيران واعتباراتها في هذا الشأن.
وحسب البيان، أعلن قائد الجيش الباكستاني استعداد بلاده مواصلة جهود الوساطة إلى أن يتم تحقيق النتيجة المنشودة.