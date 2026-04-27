الخارجية الروسية تستدعي السفير الألماني وتقدم له احتجاجا شديد اللهجة

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
16:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:39 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية تستدعي السفير الألماني وتقدم له احتجاجا شديد اللهجة
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" بوصول السفير الألماني في موسكو، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بعد أن تم استدعاؤه في وقت سابق. 27.04.2026, سبوتنيك عربي
وقدّمت وزارة الخارجية الروسية احتجاجًا شديد اللهجة ضد لامبسدورف على خلفية اجتماع برلماني ألماني مع أحمد زكاييف، زعيم منظمة "إشكيريا" الإرهابية في جمهورية الشيشان، والمحظورة في روسيا.وأضافت الوزارة: "تم تقديم احتجاج شديد اللهجة ضد السفير على خلفية الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا في كييف، والذي يسّره نظام زيلينسكي، بين عضو البرلمان الألماني ر. كيسويتر، عضو لجنة الشؤون الدولية في البرلمان عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم، وأحمد زكاييف، زعيم منظمة "إشكيريا" الإرهابية في جمهورية الشيشان، والمحظورة في روسيا، والمدرجة على قائمة المطلوبين دوليًا".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام ألمانية باستدعاء السفير الألماني لدى روسيا لامبسدورف إلى وزارة الخارجية الروسية، ووفقًا لوسائل الإعلام الألمانية، يُرجح أن هذا الاستدعاء مرتبط باتصالات بين سياسيين ألمان ومنظمات إرهابية.
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ألمانيا

الخارجية الروسية تستدعي السفير الألماني وتقدم له احتجاجا شديد اللهجة

08:22 GMT 27.04.2026 (تم التحديث: 10:27 GMT 27.04.2026)
أفاد مراسل "سبوتنيك" بوصول السفير الألماني في موسكو، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بعد أن تم استدعاؤه في وقت سابق.
وقدّمت وزارة الخارجية الروسية احتجاجًا شديد اللهجة ضد لامبسدورف على خلفية اجتماع برلماني ألماني مع أحمد زكاييف، زعيم منظمة "إشكيريا" الإرهابية في جمهورية الشيشان، والمحظورة في روسيا.
وأضافت الوزارة: "تم تقديم احتجاج شديد اللهجة ضد السفير على خلفية الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا في كييف، والذي يسّره نظام زيلينسكي، بين عضو البرلمان الألماني ر. كيسويتر، عضو لجنة الشؤون الدولية في البرلمان عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم، وأحمد زكاييف، زعيم منظمة "إشكيريا" الإرهابية في جمهورية الشيشان، والمحظورة في روسيا، والمدرجة على قائمة المطلوبين دوليًا".
وفي وقت لاحق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن لامبسدورف، غادر مبنى وزارة الخارجية الروسية، بعد مكوثه في المبنى حوالي 50 دقيقة.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام ألمانية باستدعاء السفير الألماني لدى روسيا لامبسدورف إلى وزارة الخارجية الروسية، ووفقًا لوسائل الإعلام الألمانية، يُرجح أن هذا الاستدعاء مرتبط باتصالات بين سياسيين ألمان ومنظمات إرهابية.
