الخارجية الروسية تستدعي السفير الألماني وتقدم له احتجاجا شديد اللهجة
أفاد مراسل "سبوتنيك" بوصول السفير الألماني في موسكو، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بعد أن تم استدعاؤه في وقت سابق.
الخارجية الروسية تستدعي السفير الألماني وتقدم له احتجاجا شديد اللهجة
08:22 GMT 27.04.2026 (تم التحديث: 10:27 GMT 27.04.2026)
أفاد مراسل "سبوتنيك" بوصول السفير الألماني في موسكو، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بعد أن تم استدعاؤه في وقت سابق.
وقدّمت وزارة الخارجية الروسية احتجاجًا شديد اللهجة ضد لامبسدورف على خلفية اجتماع برلماني ألماني مع أحمد زكاييف، زعيم منظمة "إشكيريا" الإرهابية في جمهورية الشيشان، والمحظورة في روسيا.
وأضافت الوزارة: "تم تقديم احتجاج شديد اللهجة ضد السفير على خلفية الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا في كييف، والذي يسّره نظام زيلينسكي، بين عضو البرلمان الألماني ر. كيسويتر، عضو لجنة الشؤون الدولية في البرلمان عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم، وأحمد زكاييف، زعيم منظمة "إشكيريا" الإرهابية في جمهورية الشيشان، والمحظورة في روسيا، والمدرجة على قائمة المطلوبين دوليًا".
وفي وقت لاحق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن لامبسدورف، غادر مبنى وزارة الخارجية الروسية، بعد مكوثه في المبنى حوالي 50 دقيقة.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام ألمانية باستدعاء السفير الألماني لدى روسيا لامبسدورف إلى وزارة الخارجية الروسية، ووفقًا لوسائل الإعلام الألمانية، يُرجح أن هذا الاستدعاء مرتبط باتصالات بين سياسيين ألمان ومنظمات إرهابية.