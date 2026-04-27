الخارجية الروسية: تصاعد التباينات داخل المعسكر الغربي
أفاد مدير الإدارة الأولى لشؤون دول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، ميخائيل أغاسانديان، بأن حدة التناقضات داخل المعسكر الغربي آخذة في الازدياد.
11:33 GMT 27.04.2026 (تم التحديث: 12:56 GMT 27.04.2026)
أفاد مدير الإدارة الأولى لشؤون دول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، ميخائيل أغاسانديان، بأن حدة التناقضات داخل المعسكر الغربي آخذة في الازدياد.
وأوضح، خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في المؤتمر العلمي والعملي الدولي بعنوان "ملامح بنية أمنية جماعية جديدة": "القضايا الراهنة للشراكة المعلوماتية والتحليلية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي"، أن الخلافات تتعمق بين ما يعرف بـ”أنصار ترامب” و"النخب العالمية".
وأشار أغاسانديان إلى أن العلاقات بين واشنطن
وكل من بروكسل
ولندن لم تعد تتسم بالاستقرار، كما تراجعت مستويات الثقة المتبادلة بينها.
وأضاف أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تواجه أيضاً تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وتابع: "بشكل عام، يستمر الوضع العالمي في التدهور. ويتسع نطاق الصراع ليشمل دولًا ومناطق جديدة. ونعتقد أن السبب في ذلك هو رغبة واشنطن في الحفاظ على موقعها المهيمن على الساحة الدولية".
يذكر أن المؤتمر نظّم من قبل أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالتعاون مع معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (MGIMO) التابع لوزارة الخارجية الروسية، بمشاركة مسؤولين من منظمات دولية وهيئات حكومية، إلى جانب خبراء وباحثين من دول المنظمة ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون.