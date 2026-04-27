موسكو: رغبة واشنطن في ترسيخ هيمنتها سبب الصراعات العالمية
سبوتنيك عربي
صرّح ميخائيل أغاسانديان، مدير الإدارة الأولى لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، بأن رغبة الولايات المتحدة في ترسيخ هيمنتها على الساحة الدولية
2026-04-27T10:39+0000
صرّح ميخائيل أغاسانديان، مدير الإدارة الأولى لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، بأن رغبة الولايات المتحدة في ترسيخ هيمنتها على الساحة الدولية هي سبب الصراعات المسلحة الحالية.
وأضاف: "بشكل عام، يستمر الوضع العالمي في التدهور. ويتسع نطاق الصراع ليشمل دولًا ومناطق جديدة. ونعتقد أن السبب في ذلك هو رغبة الدول الغربية في الحفاظ على موقعها المهيمن على الساحة الدولية". وأكد أغاسانديان أن الولايات المتحدة هي الأكثر عدوانية على الساحة الدولية.
وخلص أغاسانديان إلى القول: "لقد تخلت الولايات المتحدة (في عهد الرئيس دونالد ترامب) عن محاولات إعادة تشكيل العالم وفقًا لأنماطها الخاصة، لكنها لم تتخل عن مطالبها بالهيمنة العالمية".
وفي تصريح سابق لوزارة الخارجية في مؤتمر دولي في موسكو حول الأمن الجماعي والتعاون التحليلي، أشارت إلى أن هذه السياسات لا تقتصر على دعم النزاعات القائمة، بل تمتد إلى خلق بؤر توتر جديدة،
معتبرًا أن آثارها لم تظهر بالكامل بعد، لكنها بدأت تنعكس تدريجيًا على اقتصادات دول عدة.