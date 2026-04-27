المتحدثة باسم البيت الأبيض: يجب حل خلافاتنا السياسية سلميا

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
المتحدثة باسم البيت الأبيض: يجب حل خلافاتنا السياسية سلميا
المتحدثة باسم البيت الأبيض: يجب حل خلافاتنا السياسية سلميا
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، بأن "حادث إطلاق النار، الذي وقع خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، يُعدّ ثالث محاولة اغتيال كبرى... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-27T17:48+0000
2026-04-27T17:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
وأكدت المتحدثة، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، "ضرورة حل الخلافات السياسية بطرق سلمية"، داعية إلى نبذ العنف السياسي بأشكاله كافة.وأضافت أن "الرئيس دونالد ترامب، يحظى بتأييد واسع"، لافتة إلى أنه "لا يزال يثق بجهاز الخدمة السرية الأمريكي في تأمينه والتعامل مع التهديدات".وأشارت إلى أنه "سيتم إصدار تقرير بنهاية الأسبوع حول الحالة الصحية للرئيس، عقب الحادث"، مشددة على أن مثل هذه الحوادث تمثل "تهديدًا للاستقرار الديمقراطي"، على حد قولها.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، بأن مطلق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، "كان مريضًا ويمرّ بظروف صعبة".وأضاف: "يبدو أنه كان يمرّ بظروف صعبة، وفق ما كتب، شقيقه اشتكى منه وأعتقد أنه أبلغ الشرطة. وكذلك شقيقته اشتكت منه. عائلته كانت قلقة جدًا عليه. ربما كان شخصًا مريضًا للغاية".وفي وقت سابق من فجر أمس الأحد، أُخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، "بعد سماع ضجيج غريب في القاعة"، وفق ما أظهره البث المباشر للفعالية.وصعد عملاء الخدمة السرية وهم يحملون أسلحتهم إلى المنصة، التي كان يجلس عليها ترامب، حيث جرى إجلاء الرئيس الأمريكي بشكل فوري.
https://sarabic.ae/20260426/أول-تعليق-من-ترامب-بعد-حادث-إطلاق-نار-عشاء-مراسلي-البيت-الأبيض-في-واشنطن-1112885110.html
https://sarabic.ae/20260426/أردوغان-يندد-خلال-اتصال-مع-ترامب-بالهجوم-المسلح-على-عشاء-مراسلي-البيت-الأبيض-1112900493.html
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

المتحدثة باسم البيت الأبيض: يجب حل خلافاتنا السياسية سلميا

17:48 GMT 27.04.2026
© REUTERS Bo Erickson - الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتم إخراجه من القاعة بعد أن أطلق رجل النار ببندقية على أفراد الأمن خارج القاعة، وذلك خلال حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض،واشنطن، 25 نيسان/ أبريل 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتم إخراجه من القاعة بعد أن أطلق رجل النار ببندقية على أفراد الأمن خارج القاعة، وذلك خلال حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض،واشنطن، 25 نيسان/ أبريل 2026
© REUTERS Bo Erickson
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، بأن "حادث إطلاق النار، الذي وقع خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، يُعدّ ثالث محاولة اغتيال كبرى تستهدف الرئيس دونالد ترامب"، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في ملابساته.
وأكدت المتحدثة، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، "ضرورة حل الخلافات السياسية بطرق سلمية"، داعية إلى نبذ العنف السياسي بأشكاله كافة.
وأضافت أن "الرئيس دونالد ترامب، يحظى بتأييد واسع"، لافتة إلى أنه "لا يزال يثق بجهاز الخدمة السرية الأمريكي في تأمينه والتعامل مع التهديدات".
وأشارت إلى أنه "سيتم إصدار تقرير بنهاية الأسبوع حول الحالة الصحية للرئيس، عقب الحادث"، مشددة على أن مثل هذه الحوادث تمثل "تهديدًا للاستقرار الديمقراطي"، على حد قولها.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
أول تعليق من ترامب بعد حادث إطلاق النار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن
أمس, 01:52 GMT
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، بأن مطلق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، "كان مريضًا ويمرّ بظروف صعبة".

وقال ترامب، خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، لدى سؤاله عما إذا كان هو الهدف الذي أراده المسلح: "لا أعرف. بدا الأمر كذلك بالنسبة لي. قرأت بيانًا، وهو متطرف. كان مؤمنًا مسيحيًا ثم أصبح معاديًا للمسيحية، وقد مرّ بتغيرات كثيرة".

وأضاف: "يبدو أنه كان يمرّ بظروف صعبة، وفق ما كتب، شقيقه اشتكى منه وأعتقد أنه أبلغ الشرطة. وكذلك شقيقته اشتكت منه. عائلته كانت قلقة جدًا عليه. ربما كان شخصًا مريضًا للغاية".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال وصوله البيت الأبيض، وفي استقباله نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
أردوغان يندد خلال اتصال مع ترامب بالهجوم المسلح على عشاء مراسلي البيت الأبيض
أمس, 19:13 GMT
وفي وقت سابق من فجر أمس الأحد، أُخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، "بعد سماع ضجيج غريب في القاعة"، وفق ما أظهره البث المباشر للفعالية.

وقُطعت الفعالية بشكل عاجل، وطُلب من الجميع المغادرة بعد سماع الضوضاء.

وصعد عملاء الخدمة السرية وهم يحملون أسلحتهم إلى المنصة، التي كان يجلس عليها ترامب، حيث جرى إجلاء الرئيس الأمريكي بشكل فوري.
