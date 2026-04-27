https://sarabic.ae/20260427/المتحدثة-باسم-البيت-الأبيض-يجب-حل-خلافاتنا-السياسية-سلميا-1112925062.html

المتحدثة باسم البيت الأبيض: يجب حل خلافاتنا السياسية سلميا

صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، بأن "حادث إطلاق النار، الذي وقع خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، يُعدّ ثالث محاولة اغتيال كبرى... 27.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-27T17:48+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1a/1112887231_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_12607f2d9d01bac6b0a787dfd4d25ed5.jpg

وأكدت المتحدثة، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، "ضرورة حل الخلافات السياسية بطرق سلمية"، داعية إلى نبذ العنف السياسي بأشكاله كافة.وأضافت أن "الرئيس دونالد ترامب، يحظى بتأييد واسع"، لافتة إلى أنه "لا يزال يثق بجهاز الخدمة السرية الأمريكي في تأمينه والتعامل مع التهديدات".وأشارت إلى أنه "سيتم إصدار تقرير بنهاية الأسبوع حول الحالة الصحية للرئيس، عقب الحادث"، مشددة على أن مثل هذه الحوادث تمثل "تهديدًا للاستقرار الديمقراطي"، على حد قولها.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، بأن مطلق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، "كان مريضًا ويمرّ بظروف صعبة".وأضاف: "يبدو أنه كان يمرّ بظروف صعبة، وفق ما كتب، شقيقه اشتكى منه وأعتقد أنه أبلغ الشرطة. وكذلك شقيقته اشتكت منه. عائلته كانت قلقة جدًا عليه. ربما كان شخصًا مريضًا للغاية".وفي وقت سابق من فجر أمس الأحد، أُخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، "بعد سماع ضجيج غريب في القاعة"، وفق ما أظهره البث المباشر للفعالية.وصعد عملاء الخدمة السرية وهم يحملون أسلحتهم إلى المنصة، التي كان يجلس عليها ترامب، حيث جرى إجلاء الرئيس الأمريكي بشكل فوري.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

