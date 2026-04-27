https://sarabic.ae/20260427/عراقجي-ترامب-يطلب-إجراء-مفاوضات-لأن-أمريكا-لم-تحقق-أهدافها-1112921797.html
عراقجي: ترامب يطلب إجراء مفاوضات مع إيران لأن أمريكا لم تحقق أهدافها
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، بأن بلاده "تواجه أكبر قوة عظمى في العالم، لم تتمكن من تحقيق أهدافها"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة...
2026-04-27T15:24+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار روسيا اليوم
روسيا
أخبار العالم الآن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109066779_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_6f8e3d0562bc993dc3e85302d8ad17a4.jpg
وأوضح عراقجي، في تصريحات له، أن الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، تسعى إلى فتح باب الحوار بعد ما وصفه بـ"عدم تحقيق الأهداف المرجوة من سياساتها تجاه إيران".وأضاف أن "طهران تتعامل مع هذه التطورات بحذر"، مؤكدًا أن "أي قرار بشأن التفاوض سيأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية الإيرانية والظروف الإقليمية والدولية".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تعتزم مواصلة علاقاتها الإستراتيجية مع إيران، مشيرًا إلى أنه تلقى رسالة من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، الأسبوع الماضي.وفي السياق ذاته، شكر عراقجي، الرئيس بوتين وروسيا على دعمهما لإيران، وقال: "لقد أُثبت للجميع أن لإيران أصدقاء وحلفاء مثل روسيا، الذين يقفون إلى جانبها في الأوقات الصعبة، ونحن ممتنون لموقفكم القوي والثابت في دعم الجمهورية الإسلامية".
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109066779_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_f7bc83da970fedcbe7ded8cd828a6f95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، بأن بلاده "تواجه أكبر قوة عظمى في العالم، لم تتمكن من تحقيق أهدافها"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة طلبت الدخول في مفاوضات مع طهران، وأن "هذا الطلب قيد الدراسة حاليًا"، وفق تعبيره.
وأوضح عراقجي، في تصريحات له، أن الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، تسعى إلى فتح باب الحوار بعد ما وصفه بـ"عدم تحقيق الأهداف المرجوة من سياساتها تجاه إيران".
وأضاف أن "طهران تتعامل مع هذه التطورات بحذر"، مؤكدًا أن "أي قرار بشأن التفاوض سيأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية الإيرانية والظروف الإقليمية والدولية".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تعتزم مواصلة علاقاتها الإستراتيجية مع إيران، مشيرًا إلى أنه تلقى رسالة من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، الأسبوع الماضي.
وقال بوتين، خلال محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "أودّ أن أبدأ حديثنا بالإشارة إلى أنني تلقيت رسالة من المرشد الأعلى لإيران، الأسبوع الماضي".
وفي السياق ذاته، شكر عراقجي، الرئيس بوتين وروسيا على دعمهما لإيران، وقال: "لقد أُثبت للجميع أن لإيران أصدقاء وحلفاء مثل روسيا، الذين يقفون إلى جانبها في الأوقات الصعبة، ونحن ممتنون لموقفكم القوي والثابت في دعم الجمهورية الإسلامية".