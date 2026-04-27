موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
16:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:39 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
سبوتنيك عربي
قالت موريشيوس إنها ستنتظر حتى نهاية يوليو/ تموز 2026، للسماح لبريطانيا بإتمام اتفاق تسليم جزر تشاغوس، وذلك بعد أن علقته لندن عقب اعتراضات من الرئيس الأمريكي،... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
نبض أفريقيا
أفريقيا
الجزائر
أخبار تشاد
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس

06:24 GMT 27.04.2026
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
قالت موريشيوس إنها ستنتظر حتى نهاية يوليو/ تموز 2026، للسماح لبريطانيا بإتمام اتفاق تسليم جزر تشاغوس، وذلك بعد أن علقته لندن عقب اعتراضات من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وفي أول محادثات بينهما منذ أن علّقت بريطانيا الاتفاق، التقى وفد بريطاني مع رئيس وزراء موريشيوس، نافين رامجولام، لإجراء مناقشات حول الاتفاق الذي يقضي بالتنازل عن السيادة على الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي لموريشيوس مع احتفاظها باستخدام قاعدة عسكرية أمريكية بريطانية في جزيرة دييغو غارسيا.
وفي تصريحات لهيئة الإذاعة الوطنية بعد المحادثات، قال النائب العام، غافين غلوفر، إن موريشيوس سوف تمنح لندن مهلة حتى نهاية ‌يوليو، وبعدها يتعين على حكومة موريشيوس أن تقرر الخطوة التالية بناء على ما سيحدث في بريطانيا.

قال المتخصص في الشأن الأفريقي، سلطان البابا، إن "بريطانيا لم تغير موقفها القانوني من حيث المبدأ وهو الاعتراف بسيادة موريشيوس على جزر تشاغوس، لكنها جمّدت مسار التنفيذ السياسي تحت ضغط متغيرات أمنية أمريكية داخلية مرتبطة بدييغوغارسيا"، لافتًا إلى أن "حكومة، كير ستارمر، جمّدت مشروع القانون في البرلمان بعد هجوم كاسح وتحذير حاد من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أن الصيغة الحالية قد تفسر على أنها إخلال بمعاهدة 1966 المنظمة لاستخدام القاعدة المشتركة في الأرخبيل".

وأشار البابا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "خلف هذا التجميد 3 مسارات مهمة: وهي تصاعد أهمية دييغوغارسيا في الحرب على إيران، وهاجس واشنطن من تغلغل صيني في المحيط الهندي عبر موريشيوس، والحسابات الداخلية في لندن، فقد صورت المعارضة اليمينية الاتفاق على أنه تنازل استراتيجي مجاني قد يضعف علاقة بريطانيا بحليفها التاريخي".
مصر تسعى بالتعاون مع السعودية والسودان لتكون مركز إقليمي لتبادل الطاقة
تعمل مصر على إضافة قدرات تبادلية جديدة تصل إلى نحو 1720 ميغاواط، عبر مشروع الربط مع السعودية وتوسعات المرحلة الثانية من الربط الكهربائي مع السودان.
وتستعد القاهرة لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط المصري السعودي بقدرة 1500 ميغاواط قبل نهاية الربع الثاني من العام الجاري. ويعتمد المشروع على استغلال اختلاف أوقات ذروة الأحمال بين البلدين، بما يسمح بتبادل الكهرباء بكفاءة أعلى وخفض استهلاك الوقود.
وفي سياق متصل، تواصل مصر تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الربط مع السودان، لرفع قدرات التبادل من 80 إلى 300 ميغاواط، عبر خط “توشكى 2 – وادي حلفا”، مع توقع بدء التشغيل التجريبي قبل نهاية 2026.
وفي إطار أوسع، تسعى مصر إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمية مشتركة، عبر ربط شبكاتها مع عدد من الدول، من بينها ليبيا والأردن، إلى جانب مشاريع مستقبلية مع أوروبا، خاصة مع اليونان، لتبادل نحو 3 غيغاواط من الكهرباء.
قال خبير الطاقة المصري، د. علي عبد النبي، إن "الربط الكهربائي بين مصر والسعودية مشروع قديم لكن تأخر تنفيذه حتى الآن"، لافتا إلى أن "المشروع هو مشروع تبادل وليس تصدير، والتبادل يعني مراعاة أوقات الذروة للأحمال في البلدين والتبادل فيما بينهما بقدرات ألف أو ألف ونصف ميغاوات، وتتصاعد تباعا حسب أوقات الذروة".
وأشار عبد النبي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الاتفاق مع السودان يختلف عن نظيره مع السعودية، إذ تصدّر مصر الطاقة الكهربية إلى السودان وليس تبادلا للطاقة، لأن السودان لا تنتج كهرباء، وتعتمد على محطة تركية عائمة تغذي السودان بالكهرباء وهي ذات قدرات محدودة".
الجزائر وتشاد توقعان 28 اتفاقية وتؤسسان لشراكة استراتيجية شاملة
توّجت الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية تشاد، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، إلى الجزائر بدعوة من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 نيسان/ أبريل 2026، بإرساء دعائم مرحلة جديدة ومتقدمة من التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات.
الرئاسة الجزائرية أصدرت بيانا، قالت فيه إن الرئيسين أشرفا على التوقيع على 28 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تمت بلورتها ضمن مخرجات الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية-التشادية، لتمثل بذلك الإطار القانوني والتنفيذي لدفع عجلة العلاقات الثنائية التي تمتد جذورها إلى عام 1975.
وأكد الجانبان، في الشق الاقتصادي، على ضرورة تحويل الالتزامات إلى مشاريع ميدانية ملموسة، مبرزين أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك وتشجيع الشراكات بين مؤسسات البلدين، لاسيما في قطاعات الطاقة، المناجم، الطاقات المتجددة، ومواد البناء، مع التركيز على نقل الخبرات وتثمين الموارد الطبيعية.
قال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، حمزة زايت، إن "هذه الشراكة تمتد على مستويين، حيث ترى الجزائر في تشاد فرصة للاستثمار في بعض القطاعات كالنقل والصحة ونقل الخبرات الجزائرية، ومن ناحية أخرى فإن تشاد ترى في الجزائر منفذا للبحر الأبيض المتوسط كونها دولة حبيسة تخرج بتلك العلاقة من عزلتها الجغرافية والاقتصادية".
وأضاف زايت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك 28 مذكرة تفاهم، في قطاعات المحروقات والنقل ومجالات الثقافة والإعلام، وهي اتفاقيات ستسهم في عودة اللجنة المشتركة بعد انقطاع دام 14 عاما"، مشيرًا إلى أن "هذه الاتفاقيات تأتي في إطار توجه الجزائر جنوبا".
