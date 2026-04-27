موسكو: حظر دخول مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى روسيا المتورطين في تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: حظر دخول مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى روسيا المتورطين في تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو وسّعت القائمة السوداء لمسؤولي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، ردًا على حزمة العقوبات... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
وأفادت الخدمة الصحفية للوزارة، اليوم الاثنين، أن موسكو حظرت دخول ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركين في قرارات المساعدات العسكرية لأوكرانيا.وأضافت الخارجية الروسية: "وتشمل القائمة ممثلين عن المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية الأخرى المتورطة في قرارات تتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، والمنخرطة في أنشطة تهدف إلى تقويض السلامة الإقليمية لروسيا الاتحادية".وفي 23 أبريل/ نيسان الجاري، اعتمد الاتحاد الأوروبي الحزمة الـ20 من العقوبات ضد روسيا، وأعلن المجلس الأوروبي أن "هذه أكبر حزمة عقوبات منذ عامين".ووصفت الخارجية الروسية الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي بأنها "استمرار لمحاولات الضغط على روسيا عبر زيادة الإجراءات التقييدية أحادية الجانب".
موسكو: حظر دخول مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى روسيا المتورطين في تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

12:49 GMT 27.04.2026
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو وسّعت القائمة السوداء لمسؤولي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، ردًا على حزمة العقوبات الأخيرة، التي فرضتها بروكسل.
وأفادت الخدمة الصحفية للوزارة، اليوم الاثنين، أن موسكو حظرت دخول ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركين في قرارات المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "ردًا على قرارات الاتحاد الأوروبي غير القانونية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية المتحالفة مع سياسات بروكسل المعادية لروسيا، والذين مُنعوا من دخول بلادنا وفقًا للقانون الاتحادي رقم "114- إف زد" الصادر في 15 أغسطس (آب) 1996، بشأن إجراءات الخروج من روسيا الاتحادية والدخول إليها".

الخارجية الروسية: تصاعد التباينات داخل المعسكر الغربي
11:33 GMT
وأضافت الخارجية الروسية: "وتشمل القائمة ممثلين عن المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية الأخرى المتورطة في قرارات تتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، والمنخرطة في أنشطة تهدف إلى تقويض السلامة الإقليمية لروسيا الاتحادية".

وأردفت: "سياسة بروكسل الهدّامة لن يكون لها أي تأثير على السياسة الخارجية لبلادنا".

وفي 23 أبريل/ نيسان الجاري، اعتمد الاتحاد الأوروبي الحزمة الـ20 من العقوبات ضد روسيا، وأعلن المجلس الأوروبي أن "هذه أكبر حزمة عقوبات منذ عامين".
مجتمع
مجلس الأمن الروسي: الغرب يواصل تأجيج نزاعات عسكرية جديدة قرب حدود روسيا
09:54 GMT
يُذكر أنه في إطار حزمة العقوبات الـ20 ضد روسيا، استهدفت القيود الأوروبية الجديدة قطاعات استكشاف واستخراج وتكرير ونقل النفط الروسي.
ووصفت الخارجية الروسية الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي بأنها "استمرار لمحاولات الضغط على روسيا عبر زيادة الإجراءات التقييدية أحادية الجانب".
