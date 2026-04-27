موسكو: حظر دخول مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى روسيا المتورطين في تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو وسّعت القائمة السوداء لمسؤولي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، ردًا على حزمة العقوبات... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو وسّعت القائمة السوداء لمسؤولي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، ردًا على حزمة العقوبات الأخيرة، التي فرضتها بروكسل.
وأفادت الخدمة الصحفية للوزارة، اليوم الاثنين، أن موسكو حظرت دخول ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركين في قرارات المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: "ردًا على قرارات الاتحاد الأوروبي غير القانونية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية المتحالفة مع سياسات بروكسل المعادية لروسيا، والذين مُنعوا من دخول بلادنا وفقًا للقانون الاتحادي رقم "114- إف زد" الصادر في 15 أغسطس (آب) 1996، بشأن إجراءات الخروج من روسيا الاتحادية والدخول إليها".
وأضافت الخارجية الروسية: "وتشمل القائمة ممثلين عن المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية الأخرى المتورطة في قرارات تتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا
، والمنخرطة في أنشطة تهدف إلى تقويض السلامة الإقليمية لروسيا الاتحادية".
وأردفت: "سياسة بروكسل الهدّامة لن يكون لها أي تأثير على السياسة الخارجية لبلادنا".
وفي 23 أبريل/ نيسان الجاري، اعتمد الاتحاد الأوروبي الحزمة الـ20 من العقوبات ضد روسيا
، وأعلن المجلس الأوروبي أن "هذه أكبر حزمة عقوبات منذ عامين".
يُذكر أنه في إطار حزمة العقوبات الـ20 ضد روسيا، استهدفت القيود الأوروبية الجديدة
قطاعات استكشاف واستخراج وتكرير ونقل النفط الروسي.
ووصفت الخارجية الروسية الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي بأنها "استمرار لمحاولات الضغط على روسيا عبر زيادة الإجراءات التقييدية أحادية الجانب
".