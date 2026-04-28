https://sarabic.ae/20260428/إحياء-شريان-حدودي-مهم-منفذ-ربيعة-يعيد-الحياة-لخط-التجارة-العراقي--السوري-1112947396.html

إحياء شريان حدودي مهم… منفذ "ربيعة" يعيد الحياة لخط التجارة العراقي- السوري

سبوتنيك عربي

بعد 12 عامًا من الإغلاق، تمت إعادة افتتاح منفذ "ربيعة" الحدودي بين العراق وسوريا، ليكسر العزلة بين البلدين، ويفتح بوابة تنشيط التبادل التجاري، وفتح ممرات جديدة... 28.04.2026, سبوتنيك عربي

العراق

أخبار سوريا اليوم

ربيعة

الحدود السورية العراقية

تقارير سبوتنيك

حصري

التبادل التجاري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100705621_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e0890f4525bb77125a46af272400587d.jpg

وأعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي، عمر عدنان الوائلي، خلال إعادة افتتاح منفذ "ربيعة"، أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لمنظومة المنافذ الحدودية، مشيرا إلى تزويده بأحدث أنظمة التفتيش والسيطرة، بما في ذلك أجهزة الفحص بالأشعة (السونار) وأنظمة المراقبة الحديثة، لضمان انسيابية حركة البضائع والمسافرين مع الحفاظ على أعلى مستويات الرقابة.وفي السياق، أكد المحلل السياسي عقيل أحمد، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "إعادة افتتاح منفذ ربيعة الحدودي يمثل خطوة استراتيجية مهمة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري لكل من العراق وسوريا، باعتباره من أبرز المنافذ الحيوية التي أُعيد تشغيلها مؤخرا".وأضاف: "إعادة تشغيل المنفذ ستسهم في تنشيط الحركة التجارية بين مدينة الموصل العراقية ومدينة حلب السورية، بما يدعم الصناعات المحلية ويعزز التبادل التجاري بين الجانبين"، مشيرا إلى "أهمية تقديم المزيد من التسهيلات من قبل الحكومتين العراقية والسورية، والعمل على تطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية في المنفذ، ليكون بمستوى المنافذ الرسمية الأخرى من حيث كفاءة الاستيراد والتصدير".ويُعرف المعبر في الجانب السوري باسم "اليعربية"، ويُصنّف كثالث المعابر البرية بين العراق وسوريا، إلى جانب معبري "القائم–البوكمال" و"الوليد–التنف"، اللذين أُعيد تشغيلهما خلال فترات سابقة ضمن مساعي استعادة النشاط الحدودي.وتؤكد الجهات العراقية أن للمنفذ أهمية استراتيجية، كونه يشكل حلقة وصل تمتد من العراق عبر سوريا وصولا إلى تركيا، في إطار مشروع "طريق التنمية"، وهو ممر قيد الإنشاء بطول يقارب 1200 كيلومتر، يضم شبكة طرق وسكك حديدية تربط الخليج بتركيا مرورا بالأراضي العراقية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

