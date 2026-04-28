إحياء شريان حدودي مهم… منفذ "ربيعة" يعيد الحياة لخط التجارة العراقي- السوري
بعد 12 عامًا من الإغلاق، تمت إعادة افتتاح منفذ "ربيعة" الحدودي بين العراق وسوريا، ليكسر العزلة بين البلدين، ويفتح بوابة تنشيط التبادل التجاري، وفتح ممرات جديدة...
حسن نبيل
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
بعد 12 عامًا من الإغلاق، تمت إعادة افتتاح منفذ "ربيعة" الحدودي بين العراق وسوريا، ليكسر العزلة بين البلدين، ويفتح بوابة تنشيط التبادل التجاري، وفتح ممرات جديدة للتبادل الإقليمي.
وأعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي، عمر عدنان الوائلي، خلال إعادة افتتاح منفذ "ربيعة"، أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لمنظومة المنافذ الحدودية، مشيرا إلى تزويده بأحدث أنظمة التفتيش والسيطرة، بما في ذلك أجهزة الفحص بالأشعة (السونار) وأنظمة المراقبة الحديثة، لضمان انسيابية حركة البضائع والمسافرين مع الحفاظ على أعلى مستويات الرقابة.
وتابع أن الهيئة وضعت خطة متكاملة لإدارة العمل في المنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، من الجمارك والجوازات والأجهزة الأمنية، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل الروتين، مع الالتزام بالضوابط القانونية، بما يسهم في مكافحة التهريب وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وفي السياق، أكد المحلل السياسي عقيل أحمد، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "إعادة افتتاح منفذ ربيعة الحدودي يمثل خطوة استراتيجية مهمة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري لكل من العراق وسوريا، باعتباره من أبرز المنافذ الحيوية التي أُعيد تشغيلها مؤخرا".
وأوضح أحمد، أن "المنفذ يشكل موردا اقتصاديا مهما للبلدين"، لافتا إلى "إمكانية اعتماد العراق عليه في تسريع عمليات تصدير النفط من الحقول الشمالية باتجاه الأراضي السورية، ولاسيما نحو بانياس، ما يتيح تنويع منافذ التصدير إلى جانب منفذ القائم".
وأضاف: "إعادة تشغيل المنفذ ستسهم في تنشيط الحركة التجارية بين مدينة الموصل العراقية ومدينة حلب السورية، بما يدعم الصناعات المحلية ويعزز التبادل التجاري بين الجانبين"، مشيرا إلى "أهمية تقديم المزيد من التسهيلات من قبل الحكومتين العراقية والسورية
، والعمل على تطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية في المنفذ، ليكون بمستوى المنافذ الرسمية الأخرى من حيث كفاءة الاستيراد والتصدير".
وختم أحمد حديثه بالقول: "نجاح المنفذ يعتمد على استمرارية التنسيق والتعاون المشترك، بما يحقق مصالح اقتصادية مستدامة ويعزز الاستقرار في المنطقة".
ويُعرف المعبر في الجانب السوري باسم "اليعربية"، ويُصنّف كثالث المعابر البرية بين العراق وسوريا، إلى جانب معبري "القائم–البوكمال" و"الوليد–التنف"، اللذين أُعيد تشغيلهما خلال فترات سابقة ضمن مساعي استعادة النشاط الحدودي.
وكان المنفذ أُغلق عام 2014، عقب سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، على مناطق واسعة في العراق وسوريا، ما أدى إلى توقف الحركة التجارية عبره لسنوات قبل إعادة تأهيله وافتتاحه مجددا.
وتؤكد الجهات العراقية أن للمنفذ أهمية استراتيجية، كونه يشكل حلقة وصل تمتد من العراق عبر سوريا وصولا إلى تركيا
، في إطار مشروع "طريق التنمية"، وهو ممر قيد الإنشاء بطول يقارب 1200 كيلومتر، يضم شبكة طرق وسكك حديدية تربط الخليج بتركيا مرورا بالأراضي العراقية.