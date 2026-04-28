محلل سياسي لـ"سبوتنيك": خروج الإمارات من "أوبك" و"أوبك+" خطوة سيادية تتماشى مع رؤيتها طويلة الأمد

أكد الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي، ماجد الساعدي، أن إعلان دولة الإمارات الخروج من منظمة وتحالف "أوبك" و"أوبك+" هو قرار يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية...

2026-04-28T16:47+0000

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن قرار دولة الإمارات بالخروج من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+"، اعتبارًا من مايو/أيار 2026، هو خطوة سيادية تتماشى مع رؤيتنا الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد، لتعزيز المرونة والقدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.وتابع الساعدي: "جاء هذا القرار بعد مراجعة مستفيضة تقتضيها المصلحة الوطنية لتوظيف قدراتنا الإنتاجية المتطورة في تلبية الطلب العالمي المتنامي، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تستوجب ضمان تدفقات طاقة موثوقة وبأسعار معقولة".واستطرد: "بالرغم من هذا التحول، ستظل الإمارات منتجًا مسؤولًا يحافظ على استقرار الأسواق عبر زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، مستفيدة من كونها المنتج الأقل تكلفة وكربونًا في العالم".ولفت الساعدي إلى أن الإمارات ستواصل استثماراتها في سلسلة القيمة للطاقة والحلول منخفضة الكربون بما يخدم رؤية "نحن الإمارات 2031" والالتزامات تجاه شركائنا الدوليين، لننتقل بذلك من مرحلة التنسيق الجماعي إلى قيادة مستقبل الطاقة بمسؤولية واستقلالية أكبر.أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، قرارها الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من مايو/أيار 2026، في خطوة تعكس تحولا استراتيجيا في سياسة الطاقة للدولة.وأكدت الإمارات أن القرار يأتي انسجاما مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، وتطور قطاع الطاقة لديها، خاصة فيما يتعلق بتسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي وتعزيز دورها كمنتج مسؤول وموثوق في الأسواق العالمية.وأوضحت أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة لسياساتها الإنتاجية وقدراتها الحالية والمستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الجيوسياسية، لا سيما التوترات في منطقة الخليج ومضيق هرمز، التي تؤثر على ديناميكيات العرض في أسواق النفط.وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يعتمد على توفر إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار مناسبة، مشيرة إلى استثماراتها المستمرة لتلبية الطلب العالمي بكفاءة، مع مراعاة التوازن بين استقرار الإمدادات والتكلفة والاستدامة.ويأتي هذا القرار بعد عقود من التعاون داخل "أوبك"، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في عام 1971، ولعبت خلال هذه الفترة دورا بارزا في دعم استقرار سوق النفط العالمي.واختتمت بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس تطور سياسات قطاع الطاقة لديها، بما يمنحها مرونة أكبر في التعامل مع تغيرات السوق، مع الاستمرار في الإسهام بشكل مسؤول في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

