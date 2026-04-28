هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" بتحييد العراق عن الصراع في المنطقة؟

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" بتحييد العراق عن الصراع في المنطقة؟
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" بتحييد العراق عن الصراع في المنطقة؟
سبوتنيك عربي
وسط تجاذبات إقليمية متصاعدة، وفي إطار مساعي العراق لتعزيز سيادته الوطنية، أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
المجلس أوضح في بيان رسمي، أن "العراق هو الجهة الوحيدة المعنية بأمنه، ولا يحق لأي طرف خارجي التدخل في شؤونه الداخلية"، مؤكدًا على أهمية "منع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار".ووصف البيان أي استهداف ينطلق من داخل العراق بأنه "عمل إرهابي"، مشددًا على ضرورة التزام الدول المجاورة بـ"عدم استخدام أراضيها للاعتداء على العراق، في إطار احترام السيادة المتبادلة بين الدول".وتزامنت هذه القرارات مع إعلان "الإطار التنسيقي" أكبر كتلة في البرلمان العراقي، التوافق على ترشيح رجل الأعمال علي الزيدي، لمنصب رئاسة الحكومة.وأضاف أن انتخاب علي الزيدي رئيسًا للوزراء ربما ينعكس إيجابًا على هذا الملف، لأن هذا الملف هو التحدي الأكبر أمام تلك الحكومة.وأضاف الخضر أن المرحلة المقبلة صعبة لأن هذه الفصائل متغلغلة وتمتلك مساحات من القاعدة الجماهيرية والأرض، لكنه سيبقى تحديًا أمام الحكومة القادمة برئاسة الزيدي.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
وسط تجاذبات إقليمية متصاعدة، وفي إطار مساعي العراق لتعزيز سيادته الوطنية، أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على اتخاذ إجراءات حازمة لضبط الوضع الأمني داخل البلاد.
المجلس أوضح في بيان رسمي، أن "العراق هو الجهة الوحيدة المعنية بأمنه، ولا يحق لأي طرف خارجي التدخل في شؤونه الداخلية"، مؤكدًا على أهمية "منع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار".
ووصف البيان أي استهداف ينطلق من داخل العراق بأنه "عمل إرهابي"، مشددًا على ضرورة التزام الدول المجاورة بـ"عدم استخدام أراضيها للاعتداء على العراق، في إطار احترام السيادة المتبادلة بين الدول".
وتزامنت هذه القرارات مع إعلان "الإطار التنسيقي" أكبر كتلة في البرلمان العراقي، التوافق على ترشيح رجل الأعمال علي الزيدي، لمنصب رئاسة الحكومة.

في هذا السياق، قال الخبير الاستراتيجي والمستشار العسكري السابق، صفاء الأعسم: "إن العراق هو المتضرر الأكبر من وجود فصائل مقاتلة على أرضه خارج الإطار الرسمي"، معتبرًا أن هذا الوضع نتيجة طبيعية لوجود القوات الأمريكية بالعراق.

وأضاف أن انتخاب علي الزيدي رئيسًا للوزراء ربما ينعكس إيجابًا على هذا الملف، لأن هذا الملف هو التحدي الأكبر أمام تلك الحكومة.

في سياق متصل، قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد الخضر، إن هذه رسالة واضحة أن هناك إصرارًا كبيرًا لدى أغلب الكتل السياسية التي تشكلت منها الحكومة وبقية الأجهزة، بأن هناك توجهًا ثابتًا بعدم تحويل العراق لساحة حرب.

وأضاف الخضر أن المرحلة المقبلة صعبة لأن هذه الفصائل متغلغلة وتمتلك مساحات من القاعدة الجماهيرية والأرض، لكنه سيبقى تحديًا أمام الحكومة القادمة برئاسة الزيدي.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
