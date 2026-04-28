https://sarabic.ae/20260428/وزير-الطاقة-الأمريكي-يمكن-فتح-مضيق-هرمز-دون-إزالة-جميع-الألغام-1112946213.html
وزير الطاقة الأمريكي: يمكن فتح مضيق هرمز دون إزالة جميع الألغام
أفاد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الثلاثاء، بأنه من الممكن فتح مضيق هرمز دون إزالة جميع الألغام منه.
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104225/68/1042256806_0:194:4857:2926_1920x0_80_0_0_c855dc1c16bcc3788cff6df1eccab942.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104225/68/1042256806_363:0:4746:3287_1920x0_80_0_0_1e1872a2cee9ee00566c1cdb639ddf22.jpg
أفاد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الثلاثاء، بأنه من الممكن فتح مضيق هرمز دون إزالة جميع الألغام منه.
وقال رايت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية: "ليس من الضروري إزالة جميع الألغام التي وضعتها إيران في مضيق هرمز حتى تتمكن السفن من استئناف المرور عبر هذا الممر البحري الحيوي".
وأضاف: "نحتاج فقط إلى ممر لمرور السفن للدخول والخروج.. وأعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث بسرعة".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت
، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة، وقال ترامب، في تصريحات له، إن "الإيرانيين يحاولون معرفة وضع قيادتهم"، مشيرًا إلى أن "طهران أبلغت واشنطن بأنها تمر بحالة انهيار كامل".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 21 أبريل/ نيسان الجاري، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل ساريا.
وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.
وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز
ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
واندلعت مواجهات عسكرية عنيفة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل
من جهة أخرى، في 28 شباط/فبراير، استمرت نحو 40 يومًا، وشملت هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.