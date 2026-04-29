https://sarabic.ae/20260429/إعلام-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-يهدد-إنتاج-أشباه-الموصلات-1112965889.html
إعلام: التصعيد في الشرق الأوسط يهدد إنتاج أشباه الموصلات
سبوتنيك عربي
حذّر تقرير إعلامي من أن التصعيد في منطقة الشرق الأوسط قد ينعكس على صناعة أشباه الموصلات عالميا، بسبب احتمال حدوث نقص في أحد المواد الأساسية المستخلصة من... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-29T12:13+0000
مضيق هرمز
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1d/1112965993_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_b5483763df117ad00df054726483f385.jpg
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1d/1112965993_101:0:1301:900_1920x0_80_0_0_e2beb861ce49c229d2e9d2a65be877ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حذّر تقرير إعلامي من أن التصعيد في منطقة الشرق الأوسط قد ينعكس على صناعة أشباه الموصلات عالميا، بسبب احتمال حدوث نقص في أحد المواد الأساسية المستخلصة من المنتجات البترولية.
وذكر التقرير أن مادة "PGMEA"، وهي مذيب خاص يُستخدم في صناعة الطلاءات الحساسة للضوء، بات من الصعب توفيرها منذ اندلاع الصراع في المنطقة قبل شهرين، ما قد يؤدي إلى تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، بحسب وسائل إعلام غربية.
وتُستخدم هذه المادة في تصنيع أشباه الموصلات، إذ تُعد ضرورية لإنتاج المكونات الإلكترونية الدقيقة. ونظرا لتركز صناعة الرقائق في شرق آسيا، فإن أي اضطراب في الإمدادات قد يظهر تأثيره أولا في تلك المنطقة.
في المقابل، يرى بعض الخبراء أن تأثير هذا النقص قد يكون محدودا، إذ تمثل المواد المقاومة للضوء نحو 15% فقط من التكلفة الإجمالية لإنتاج الرقائق، ما يمنح سلاسل التوريد
قدرة نسبية على امتصاص ارتفاع الأسعار دون تأثير كبير على الإنتاج.
كما أشار التقرير إلى أن التصعيد في الشرق الأوسط أدى إلى تعطل فعلي في حركة مضيق هرمز
، وهو ممر حيوي لصادرات النفط والغاز من دول الخليج، ما تسبب في ارتفاع أسعار العديد من السلع العالمية مثل النفط والغاز والفحم والأسمدة والألومنيوم.