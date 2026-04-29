بوتين: المقاتلون الشيشان يحاربون ببسالة في العملية العسكرية الخاصة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260429/بوتين-المقاتلون-الشيشان-يحاربون-ببسالة-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1112981704.html
بوتين: المقاتلون الشيشان يحاربون ببسالة في العملية العسكرية الخاصة
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن شكره لجميع الشيشانيين على مساهمتهم في دعم العملية العسكرية الخاصة. 29.04.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1d/1112981347_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_de98883397aa0cba22142ec6d7c6fa14.jpg
وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف: أود أن أشكركم، جميع الشيشانيين، وكل من يعيش في الجمهورية، على المساعدة الكبيرة في العملية العسكرية الخاصة".وقال بوتين: "مقاتلوكم يحاربون ببسالة وبطولة، إنهم محاربون حقيقيون، ونحن نعلم ذلك جيداً. إنهم يقاتلون من أجل روسيا ومن أجل وطنهم الصغير الذي يحبه جميع الشيشانيين، من أجل الشيشان، ويؤدون ذلك بجدارة".وأشار إلى أن أكثر من 71 ألف شخص من الشيشان يشاركون في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، منهم أكثر من 20 ألف متطوع.وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، التقى الرئيس بوتين بالزعيم الشيشاني رمضان قديروف، وخلال اللقاء، شكر بوتين قديروف والشعب الشيشاني على مساعدتهم في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.بوتين: أوكرانيا تخسر يوميا أراض في منطقة العملية العسكرية الخاصةبوتين: الغرب يفقد موقعه القيادي في العالم ليحل محله الجنوب العالمي
https://sarabic.ae/20260428/بوتين-أوكرانيا-تخسر-يوميا-مساحات-معينة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1112951035.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1d/1112981347_469:0:3198:2047_1920x0_80_0_0_1bbb6cef0b44acebee891c7408501017.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه برئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه برئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن شكره لجميع الشيشانيين على مساهمتهم في دعم العملية العسكرية الخاصة.
وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف: أود أن أشكركم، جميع الشيشانيين، وكل من يعيش في الجمهورية، على المساعدة الكبيرة في العملية العسكرية الخاصة".

وأشار بوتين إلى أن المقاتلين الشيشانيين يقاتلون ببسالة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، واصفا إياهم بأنهم محاربون حقيقيون.

وقال بوتين: "مقاتلوكم يحاربون ببسالة وبطولة، إنهم محاربون حقيقيون، ونحن نعلم ذلك جيداً. إنهم يقاتلون من أجل روسيا ومن أجل وطنهم الصغير الذي يحبه جميع الشيشانيين، من أجل الشيشان، ويؤدون ذلك بجدارة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2026
وأشار إلى أن أكثر من 71 ألف شخص من الشيشان يشاركون في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، منهم أكثر من 20 ألف متطوع.

وفي السياق ذاته، أكد قديروف، أن أكثر من 70 ألف مواطن شيشاني يشاركون في العملية العسكرية الخاصة، وقد مُنح 12 ألفا منهم أوسمة الدولة، وقال: "تواصل الجمهورية مشاركتها الفعّالة في العملية الخاصة. وقد تم تدريب ونشر أكثر من 70 ألف مقاتل، وحصل أكثر من 12 ألفًا منهم على أوسمة الدولة".

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، التقى الرئيس بوتين بالزعيم الشيشاني رمضان قديروف، وخلال اللقاء، شكر بوتين قديروف والشعب الشيشاني على مساعدتهم في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала