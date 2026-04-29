بوتين: المقاتلون الشيشان يحاربون ببسالة في العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن شكره لجميع الشيشانيين على مساهمتهم في دعم العملية العسكرية الخاصة.
وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف: أود أن أشكركم، جميع الشيشانيين، وكل من يعيش في الجمهورية، على المساعدة الكبيرة في العملية العسكرية الخاصة".وقال بوتين: "مقاتلوكم يحاربون ببسالة وبطولة، إنهم محاربون حقيقيون، ونحن نعلم ذلك جيداً. إنهم يقاتلون من أجل روسيا ومن أجل وطنهم الصغير الذي يحبه جميع الشيشانيين، من أجل الشيشان، ويؤدون ذلك بجدارة".وأشار إلى أن أكثر من 71 ألف شخص من الشيشان يشاركون في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، منهم أكثر من 20 ألف متطوع.وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، التقى الرئيس بوتين بالزعيم الشيشاني رمضان قديروف، وخلال اللقاء، شكر بوتين قديروف والشعب الشيشاني على مساعدتهم في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.بوتين: أوكرانيا تخسر يوميا أراض في منطقة العملية العسكرية الخاصةبوتين: الغرب يفقد موقعه القيادي في العالم ليحل محله الجنوب العالمي
وفي السياق ذاته، أكد قديروف، أن أكثر من 70 ألف مواطن شيشاني يشاركون في العملية العسكرية الخاصة، وقد مُنح 12 ألفا منهم أوسمة الدولة، وقال: "تواصل الجمهورية مشاركتها الفعّالة في العملية الخاصة. وقد تم تدريب ونشر أكثر من 70 ألف مقاتل، وحصل أكثر من 12 ألفًا منهم على أوسمة الدولة".
