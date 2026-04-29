ليفربول يزف بشرى سارة لجماهيره حول صلاح

زف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أخبارا سارة إلى جماهيره بعد الكشف عن آخر تطورات إصابة نجمه محمد صلاح، الذي تعرض للإصابة في مباراة كريستال بالاس... 29.04.2026, سبوتنيك عربي

أكد "الريدز"، في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، اقتراب عودة محمد صلاح إلى صفوفه مجددا، بعد أن كانت المخاوف من تعرضه لإصابة تنهي موسمه.فيما سعى ليفربول الإنجليزي لطمأنة الجماهير بشأن وداع النجم المصري بعد خروجه من مباراة كريستال بالاس بسبب إصابة في أوتار الركبة.وكتب ليفربول: "يؤكد نادي ليفربول أن محمد صلاح من المتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة مجددا قبل نهاية هذا الموسم"، منوها إلى أنه "تم تأكيد أن الإصابة التي أدت إلى انسحابه هي إصابة عضلية طفيفة".ومع تبقي أقل من شهر على نهاية الموسم وأربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، أثارت صور محمد صلاح وهو يغادر الملعب وسط هتافات جماهير أنفيلد مخاوف من انتهاء موسمه ومسيرته مع ليفربول.وكان صلاح قد كشف عن قراره عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، الشهر الماضي، استعرض خلاله أبرز بطولاته وإنجازاته، قائلاً: "مرحبًا جميعًا، للأسف هذا اليوم قد جاء، الرحلة كانت رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، قضيت أفضل سنوات مسيرتي هنا مع ليفربول، ولن أنسى دعم الجماهير لي منذ اليوم الأول".وأضاف: "أشعر بالفخر لما حققناه سويًا، وسأظل ممتنًا لكل لحظة داخل هذا النادي العظيم، لكن حان وقت خوض تحدٍ جديد في مسيرتي".وتابع: "الرحيل ليس سهلاً أبدًا، سأكون دائمًا واحدًا منكم، هذا النادي سيكون دائمًا منزلًا لي ولكل عائلتي".وشدد صلاح على عمق ارتباطه بالنادي، قائلاً: "ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم، إنه شغف وتاريخ، إنه روح لا أستطيع شرحها بالكلمات لأي شخص ليس جزءًا من هذا النادي".

https://sarabic.ae/20260428/محمد-صلاح-يعلن-عن-ناديه-الجديد-في-هذا-الموعد-1112950255.html

اللاعب محمد صلاح, رياضة, ليفربول, الأخبار