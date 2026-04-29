https://sarabic.ae/20260429/موسكو-روسيا-تراقب-عن-كثب-الأنشطة-العسكرية-النووية-للاتحاد-الأوروبي-وحلف-الناتو-1112970233.html
موسكو: روسيا تراقب عن كثب الأنشطة العسكرية النووية للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو
موسكو: روسيا تراقب عن كثب الأنشطة العسكرية النووية للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تراقب عن كثب الأنشطة العسكرية النووية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو". 29.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-29T13:04+0000
2026-04-29T13:04+0000
2026-04-29T13:04+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "نحن نراقب عن كثب الأعمال الاستفزازية العلنية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في المجال العسكري النووي، بما في ذلك تزايد مشاركة دول غربية غير نووية اسميًا".وقالت: "إن ازدياد مستوى التهديد النووي في السنوات الأخيرة، في رأيي، حقيقة واضحة ومتاحة للجميع وموضوعية ومعترف بها عالميا. ونرى أن سبب هذه الظاهرة يكمن تحديدا في المخاطر الاستراتيجية التي تفاقمت أو عادت للظهور نتيجة لتصرفات الدول الغربية".وأضافت أن تصرفات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في هذا المجال تُلحق الضرر بنظام عدم انتشار الأسلحة النووية العالمي.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أوكرانيا، وليس روسيا، هي التي تخلق المخاطر في المجال النووي.وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "من الذي يخلق هذه المخاطر في المجال النووي؟ على العكس تمامًا، إنها القوات المسلحة الأوكرانية". ووفقًا لها، فإن تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن منح أوكرانيا أسلحة نووية "تستفز نزاعًا نوويًا".الخارجية الروسية: كييف والغرب لا يملكان موقعًا لفرض الشروط بشأن الأزمة الأوكرانيةموسكو: إسرائيل تتجاهل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتتهم الآخرين بانتهاكها
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
موسكو: روسيا تراقب عن كثب الأنشطة العسكرية النووية للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تراقب عن كثب الأنشطة العسكرية النووية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "نحن نراقب عن كثب الأعمال الاستفزازية العلنية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في المجال العسكري النووي، بما في ذلك تزايد مشاركة دول غربية غير نووية اسميًا".
وأكدت أن مستوى التهديد النووي العالمي قد ازداد بشكل واضح في السنوات الأخيرة نتيجة للمخاطر الناجمة عن تصرفات الدول الغربية.
وقالت: "إن ازدياد مستوى التهديد النووي في السنوات الأخيرة، في رأيي، حقيقة واضحة ومتاحة للجميع وموضوعية ومعترف بها عالميا. ونرى أن سبب هذه الظاهرة يكمن تحديدا في المخاطر الاستراتيجية التي تفاقمت أو عادت للظهور نتيجة لتصرفات الدول الغربية".
وأضافت أن تصرفات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في هذا المجال تُلحق الضرر بنظام عدم انتشار الأسلحة النووية العالمي.
وأكدت أن روسيا لا تقبل بتصريحات السياسيين الأوروبيين بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، لأن الاتحاد الأوروبي ليس طرفا في هذه العملية، وذلك تعليقاً على تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرز حول إمكانية تقديم كييف تنازلات.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أوكرانيا، وليس روسيا، هي التي تخلق المخاطر في المجال النووي.
وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "من الذي يخلق هذه المخاطر في المجال النووي؟ على العكس تمامًا، إنها القوات المسلحة الأوكرانية". ووفقًا لها، فإن تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن منح أوكرانيا أسلحة نووية "تستفز نزاعًا نوويًا".