الحرس الثوري: سياسات أمريكا وإسرائيل أدخلت دول الجوار المطلة على المياه الإقليمية في صراعات
أصدر الحرس الثوري الإيراني، بيانًا بمناسبة "اليوم الوطني للخليج"، أكد فيه أن منطقة الخليج تمر بمرحلة حساسة وتواجه تحديات متزايدة في ظل ما وصفه بـ"السياسات... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260430/المرشد-الإيراني-فصل-جديد-في-مضيق-هرمز-و-المنطقة-يتشكل-1112995526.html
أصدر الحرس الثوري الإيراني، بيانًا بمناسبة "اليوم الوطني للخليج"، أكد فيه أن منطقة الخليج تمر بمرحلة حساسة وتواجه تحديات متزايدة في ظل ما وصفه بـ"السياسات الأمريكية والإسرائيلية" التي ساهمت في تصعيد التوترات الإقليمية.
وأشار البيان
، إلى أن "الخليج يُعد ممرًا استراتيجيًا حيويًا للتجارة والطاقة والتواصل بين الدول"، مؤكدًا أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب تعاونًا إقليميًا فعالًا بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.
كما شدد على أن "استراتيجية إيران في هذا الإطار تقوم على مبدأ الأمن الجماعي واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها"، مضيفا أن السياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة وإسرائيل أدت إلى إدخال دول الجوار المطلة على الخليج العربي في صراعات، مما عرض البنية التحتية وأمن شعوب المنطقة لمخاطر متزايدة.
وأكد البيان أن إيران تدعم نهج حسن الجوار والتعاون البناء مع دول المنطقة، مشيرا إلى أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ستواصل تعزيز قدراتها في إدارة وتأمين الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، لحماية المصالح الوطنية الإيرانية وضمان أمن الملاحة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن مستقبل الخليج العربي يجب أن يكون قائمًا على التعاون والسلام والتنمية المشتركة، معربًا عن أمله في أن تصبح المنطقة منصة للتكامل بين الدول الإسلامية بعيدًا عن النزاعات.
وكانت البحرية الأمريكية قد بدأت في 13 أبريل/ نيسان بفرض حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز
، وهو الممر المائي الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية لها حرية العبور في المضيق طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران
.