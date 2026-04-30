https://sarabic.ae/20260430/الصين-ترد-على-مزاعم-استفادتها-من-التوترات-في-الشرق-الأوسط-1113010794.html
الصين ترد على مزاعم "استفادتها" من التوترات في الشرق الأوسط
ردت بكين، اليوم الخميس، على مزاعم "انتصار" الصين في الصراع بين أمريكا وإسرائيل وإيران. 30.04.2026, سبوتنيك عربي
الصين ترد على مزاعم "استفادتها" من التوترات في الشرق الأوسط
13:31 GMT 30.04.2026 (تم التحديث: 13:32 GMT 30.04.2026)
ردت بكين، اليوم الخميس، على مزاعم "انتصار" الصين في الصراع بين أمريكا وإسرائيل وإيران.
ورفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياوغانغ، هذه المزاعم في مؤتمر صحفي ببكين، واصفا بأنها "تلاعب سياسي".
كما رفض شياوغانغ بعض التقارير الإعلامية، التي تزعم مسؤولية الصين عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط، وفقا لصحيفة
"تشاينا ديلي" الصينية.
وقال إن هذه المزاعم تتجاهل الحقائق و"سخيفة للغاية"، واصفا إياها بالتلاعب السياسي الذي يهدف إلى إلقاء اللوم على الصين.
وأكد تشانغ قائلا: "هذه حرب ما كان ينبغي أن تقع، ولا يستفيد منها أي طرف"، مشددا على أن "الصين ليست من افتعل الأزمة ولا طرفا فيها".
وأضاف: "بكين لم تُؤجج الصراع قط، ولم تسعَ إلى التربح منه، بل عملت باستمرار على تعزيز وقف إطلاق النار".
وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، إلى أن الجانب الصيني سيواصل العمل بمقترحه ذي النقاط الأربع، وسيدفع باتجاه خفض التصعيد، وسيلعب دوراً بنّاءا في تحقيق سلام واستقرار دائمين في الشرق الأوسط.