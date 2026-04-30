https://sarabic.ae/20260430/فون-دير-لاين-ارتفعت-فواتير-استيراد-موارد-الطاقة-في-الاتحاد-الأوروبي-بمقدار-27-مليار-يورو--1112989246.html
فون دير لاين: ارتفعت فواتير استيراد موارد الطاقة في الاتحاد الأوروبي بمقدار 27 مليار يورو
صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في البرلمان الأوروبي، أن تكلفة واردات النفط والغاز لدول الاتحاد الأوروبي ارتفعت ارتفاعاً حاداً، إذ زاد... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
العالم
قطاع الطاقة
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107762731_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_22d098f011af1ec6c16a7459cb29e191.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107762731_200:0:1640:1080_1920x0_80_0_0_eb6d428a01592b64860035350c31ab27.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في البرلمان الأوروبي، أن تكلفة واردات النفط والغاز لدول الاتحاد الأوروبي ارتفعت ارتفاعاً حاداً، إذ زاد الإنفاق بأكثر من 27 مليار يورو خلال شهرين فقط، على الرغم من ثبات حجم المشتريات.
خلال مناقشة حول الوضع في الشرق الأوسط بمشاركة البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، قالت: "خلال الستين يوماً من الأزمة، دفع الاتحاد الأوروبي أكثر بكثير مما كان ينبغي عليه، دون تلقي إمدادات طاقة إضافية".
وأوضحت أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى زيادة العبء المالي على اقتصاد الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ.
بحسب فون دير لاين، يؤكد الوضع الراهن مجدداً ضرورة تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأشارت إلى أهمية تطوير أوروبا لمصادرها الخاصة من الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة. واستشهدت بالسويد كمثال، حيث يتم توليد غالبية الكهرباء من مصادر متجددة وطاقة نووية، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في ارتفاع الأسعار.
أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، منهيًا أوهام أوروبا بشأن مصادر الطاقة البديلة. وذكرت صحيفة "ميسل بولسكا" أن "النصر التاريخي" المتمثل في رفض التعاون مع روسيا قد تحول مرة أخرى إلى صفعة.