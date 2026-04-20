بعد تهديدات طهران بإغلاقه... حقائق مذهلة عن مضيق ملقا "عنق زجاجة" الطاقة العالمي

يُعدّ مضيق ملقا أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط المحيطين الهندي والهادئ، ويُمثل ممرا حيويا للتجارة العالمية والطاقة.

مضيق ملقا ليس مجرد ممر ملاحي، بل هو نقطة ارتكاز استراتيجية للتجارة العالمية وأمن الطاقة، لا تكمن أهميته في موقعه الجغرافي فحسب، بل في حجم التدفقات التي تنقل عبره وعدد الاقتصادات التي تعتمد عليه. وبعد التهديدات بإغلاقه... إليك بعض الحقائق عن مضيق ملقا: يمتد المضيق لمسافة 900 كيلومتر تقريبًا، ويتراوح عرضه بين 65 و250 كيلومترًا، ويقع بين شبه جزيرة الملايو وسومطرة. واتهمت ‌القيادة الموحّدة ⁠للقوات المسلحة الإيرانية، المعروفة ​باسم ⁠"مقر خاتم الأنبياء المركزي"، الولايات المتحدة ‌بـ"انتهاك" وقف ‌إطلاق النار بين البلدين، من خلال مهاجمة إحدى السفن التجارية الإيرانية في خليج ⁠عُمان، ⁠وتوعدت بالرد. ونقلت وسائل إعلام ​حكومية عن متحدث باسم المقر، قوله، ​إن السفينة ​كانت ⁠متجهة من الصين إلى ‌إيران.وقال المتحدث: "نحذّر من ‌أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد ⁠قريبًا وتنتقم من ​هذه ⁠القرصنة المسلحة التي ارتكبها الجيش ⁠الأمريكي".ولايتي: ردنا لن يقتصر على "هرمز" وسيمتد إلى ممرات مائية عالميةإيران تتهم أمريكا بـ"انتهاك" وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد على مهاجمة سفينة شحن تابعة لها

