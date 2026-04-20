بعد تهديدات طهران بإغلاقه... حقائق مذهلة عن مضيق ملقا "عنق زجاجة" الطاقة العالمي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
بعد تهديدات طهران بإغلاقه... حقائق مذهلة عن مضيق ملقا "عنق زجاجة" الطاقة العالمي
يُعدّ مضيق ملقا أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط المحيطين الهندي والهادئ، ويُمثل ممرا حيويا للتجارة العالمية والطاقة. 20.04.2026, سبوتنيك عربي
مضيق ملقا ليس مجرد ممر ملاحي، بل هو نقطة ارتكاز استراتيجية للتجارة العالمية وأمن الطاقة، لا تكمن أهميته في موقعه الجغرافي فحسب، بل في حجم التدفقات التي تنقل عبره وعدد الاقتصادات التي تعتمد عليه. وبعد التهديدات بإغلاقه... إليك بعض الحقائق عن مضيق ملقا: يمتد المضيق لمسافة 900 كيلومتر تقريبًا، ويتراوح عرضه بين 65 و250 كيلومترًا، ويقع بين شبه جزيرة الملايو وسومطرة.
بعد تهديدات طهران بإغلاقه... حقائق مذهلة عن مضيق ملقا "عنق زجاجة" الطاقة العالمي

16:43 GMT 20.04.2026
يُعدّ مضيق ملقا أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط المحيطين الهندي والهادئ، ويُمثل ممرا حيويا للتجارة العالمية والطاقة.
مضيق ملقا ليس مجرد ممر ملاحي، بل هو نقطة ارتكاز استراتيجية للتجارة العالمية وأمن الطاقة، لا تكمن أهميته في موقعه الجغرافي فحسب، بل في حجم التدفقات التي تنقل عبره وعدد الاقتصادات التي تعتمد عليه.

ومع ازدياد كثافة التجارة واستمرار نمو الطلب على الطاقة في آسيا، سيظل دور المضيق محوريا، وفي عالم تتشكل فيه ملامح المخاطر المتعلقة بسلاسل التوريد والتقلبات الجيوسياسية، يبرز "ملقا" كممر لا تزال فيه الجغرافيا البحرية تُسهم في تحديد القوة الاقتصادية.

وبعد التهديدات بإغلاقه... إليك بعض الحقائق عن مضيق ملقا:

يمتد المضيق لمسافة 900 كيلومتر تقريبًا، ويتراوح عرضه بين 65 و250 كيلومترًا، ويقع بين شبه جزيرة الملايو وسومطرة.
يربط المضيق بحر أندامان ببحر الصين الجنوبي، ما يجعله جسرًا طبيعيًا بين طرق الملاحة البحرية الرئيسية.
يُعدّ المضيق من أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم، حيث يعبره أكثر من 94,000 سفينة سنويًا.
يمر عبر هذا الممر ما يقارب ربع البضائع المتداولة عالميًا، بما في ذلك النفط والسلع المصنعة والفحم وزيت النخيل والبن.
يُعدّ دوره في أمن الطاقة بالغ الأهمية، إذ تشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2024 سيستوعب أكثر من 35% من تجارة النفط العالمية، ونحو 20% من تجارة الغاز العالمية.
يُعدّ المضيق شديد الحساسية نظرًا لكثافة حركة الملاحة فيه، ما يُتيح فرصًا للقرصنة والتهريب.
تاريخيًا، كان المضيق نقطة تنافس ونفوذ للقوى التجارية، بما في ذلك مملكة سريفيجايا في القرن السابع وسلطنة ملقا في القرن الخامس عشر.
اليوم، تزداد أهميته الاستراتيجية نظرًا لاعتماد جزء كبير من إمدادات الطاقة والتجارة في آسيا عليه. لذا، يُنظر إلى مضيق ملقا غالبًا على أنه مركز عالمي جديد محتمل، حيث تتقاطع فيه الجغرافيا والتجارة والأمن.
طهران تعلن إعادة فرض السيطرة العسكرية على مضيق "هرمز"
18 أبريل, 08:31 GMT

وكان علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، قد حذر من "رد فعل متسلسل" في ممرات ملاحية أكثر أهمية، ذاكرا مضيق "ملقا" تحديدًا، أحد أهم طرق التجارة العالمية.

واتهمت ‌القيادة الموحّدة ⁠للقوات المسلحة الإيرانية، المعروفة ​باسم ⁠"مقر خاتم الأنبياء المركزي"، الولايات المتحدة ‌بـ"انتهاك" وقف ‌إطلاق النار بين البلدين، من خلال مهاجمة إحدى السفن التجارية الإيرانية في خليج ⁠عُمان، ⁠وتوعدت بالرد. ونقلت وسائل إعلام ​حكومية عن متحدث باسم المقر، قوله، ​إن السفينة ​كانت ⁠متجهة من الصين إلى ‌إيران.
وقال المتحدث: "نحذّر من ‌أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد ⁠قريبًا وتنتقم من ​هذه ⁠القرصنة المسلحة التي ارتكبها الجيش ⁠الأمريكي".
