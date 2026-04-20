ولايتي: ردنا لن يقتصر على "هرمز" وسيمتد إلى ممرات مائية عالمية

سبوتنيك عربي

حذر علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، من "رد فعل متسلسل" في ممرات ملاحية أكثر أهمية، ذاكرا مضيق "ملقا" تحديدًا، أحد أهم طرق التجارة... 20.04.2026, سبوتنيك عربي

وكتب ولايتي على وسائل التواصل الاجتماعي: "عصر فرض الأمن من وراء المحيطات قد انتهى".وتابع: "أي مكر سيواجه ردًا متسلسلاً"، مشيرا إلى أن أمن مضيق باب المندب أصبح أيضاً "في أيدي أنصار الله".وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان طهران إغلاقا كاملا جديدا لمضيق هرمز، قبل أيام قليلة من انتهاء وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية الحيوية للتجارة والطاقة العالمية.لماذا قد يصبح مضيق ملقا مركزًا عالميًا جديدًا بعد مضيق هرمز؟ الخارجية الإيرانية: لم نقرر بشأن المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضاتالكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية بين أمريكا وإيران

