ولايتي: ردنا لن يقتصر على "هرمز" وسيمتد إلى ممرات مائية عالمية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ولايتي: ردنا لن يقتصر على "هرمز" وسيمتد إلى ممرات مائية عالمية
سبوتنيك عربي
حذر علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، من "رد فعل متسلسل" في ممرات ملاحية أكثر أهمية، ذاكرا مضيق "ملقا" تحديدًا، أحد أهم طرق التجارة...
العالم
إيران
وكتب ولايتي على وسائل التواصل الاجتماعي: "عصر فرض الأمن من وراء المحيطات قد انتهى".وتابع: "أي مكر سيواجه ردًا متسلسلاً"، مشيرا إلى أن أمن مضيق باب المندب أصبح أيضاً "في أيدي أنصار الله".وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان طهران إغلاقا كاملا جديدا لمضيق هرمز، قبل أيام قليلة من انتهاء وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية الحيوية للتجارة والطاقة العالمية.لماذا قد يصبح مضيق ملقا مركزًا عالميًا جديدًا بعد مضيق هرمز؟ الخارجية الإيرانية: لم نقرر بشأن المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضاتالكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية بين أمريكا وإيران
13:38 GMT 20.04.2026
حذر علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، من "رد فعل متسلسل" في ممرات ملاحية أكثر أهمية، ذاكرا مضيق "ملقا" تحديدًا، أحد أهم طرق التجارة العالمية.
وكتب ولايتي على وسائل التواصل الاجتماعي: "عصر فرض الأمن من وراء المحيطات قد انتهى".

وأضاف أن أمن مضيقي هرمز وملقا بات مرتبطاً بما وصفه بـ"قوة إيران وشركائها الاستراتيجيين"، على حد تعبيره.

وتابع: "أي مكر سيواجه ردًا متسلسلاً"، مشيرا إلى أن أمن مضيق باب المندب أصبح أيضاً "في أيدي أنصار الله".
طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز سي هوك-60 تحلق فوق زوارق دورية للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
الرئاسة الإيرانية: لا حاجة لانتظار رفع العقوبات في حال إدارتنا لمضيق هرمز
أمس, 15:19 GMT
وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان طهران إغلاقا كاملا جديدا لمضيق هرمز، قبل أيام قليلة من انتهاء وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية الحيوية للتجارة والطاقة العالمية.

لماذا قد يصبح مضيق ملقا مركزًا عالميًا جديدًا بعد مضيق هرمز؟

مضيق ملقا ممر مائي ضيق (2.8 كيلومتر في أضيق نقطة) يربط المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي (وبالتالي المحيط الهادئ).
يمر عبره ما يقارب 30% من التجارة البحرية العالمية.
يتم شحن ما بين 23 و25 مليون برميل من النفط يوميًا عبره، ما يمثل نحو 30% من إجمالي تجارة النفط البحرية العالمية.
يمثل المضيق نحو 80% من واردات الصين من النفط الخام (تستقبل الصين وحدها ما يقارب نصف إجمالي النفط المار عبره).
يُعد المضيق حيويًا لليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ودول شرق آسيا الأخرى التي تستورد النفط والغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط.
أي اضطرابات ستجبر السفن على اتخاذ طرق بديلة أطول وأكثر تكلفة حول إندونيسيا، مما يؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار النفط العالمية، وزيادة تكاليف الشحن، وفوضى في سلسلة التوريد، مما يؤثر بشكل خاص على أمن الطاقة في الصين.
الخارجية الإيرانية: لم نقرر بشأن المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات
الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية بين أمريكا وإيران
