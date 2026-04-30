قاليباف يرد على ترامب بشأن تفجير المنشآت النفطية الإيرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260430/قاليباف-يرد-على-ترامب-بشأن-تفجير-المنشآت-النفطية-الإيرانية-1112986522.html
قاليباف يرد على ترامب بشأن تفجير المنشآت النفطية الإيرانية
سبوتنيك عربي
علق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منح طهران 3 أيام قبل ضرب منشآتها النفطية. 30.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-30T05:42+0000
2026-04-30T05:42+0000
إيران
العالم
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093962080_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_c9ac0b7ddda20c3d3c6a74ecc8d5b416.jpg
ونشر قاليباف تغريدة جديدة له عبر حسابه في منصة "إكس"، مساء الأربعاء، أوضح من خلالها أنه "بعد 3 أيام، لم ينفجر أي بئر. يمكن تمديد المدة إلى 30 يوما إضافيا، ومتابعة الآبار لحظة بلحظة هنا".وذكر قاليباف أن "هذا النوع من النصائح العبثية هو ما تتلقاه الإدارة الأمريكية من أشخاص مثل بيسنت، الذين يروجون أيضا لنظرية الحصار وقد دفعوا أسعار النفط إلى أكثر من 120 دولارا".وقال رئيس البرلمان الإيراني إن "المحطة التالية: 140 دولارا. المشكلة ليست في النظرية، بل في طريقة التفكير".وكان الرئيس ترامب قد صرح في وقت سابق له عن الحرب وتطوراتها، أن إيران لديها نحو 3 أيام قبل أن تنفجر بنيتها التحتية النفطية، مشددا على استمرار فرض الحصار البحري على إيران إلى أن يوافق النظام على اتفاق يعالج مخاوف أمريكا بشأن برنامج طهران النووي.فيما كان وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت قد أكد في أكثر من مرة، بأن ترامب أمر بتشديد وتصعيد حملة "الغضب الاقتصادي"، حسب وصفه، ضد إيران، والتي تُرجمت عبر حزم عقوبات فرضت مؤخرا على طهران.وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أول أمس الثلاثاء، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.وأضاف ترامب، في تصريحات له، أن "الإيرانيين يحاولون معرفة وضع قيادتهم"، مشيرًا إلى أن "طهران أبلغت واشنطن بأنها تمر بحالة انهيار كامل".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 21 نيسان/أبريل الجاري، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 نيسان/أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان الأسبوع الماضي من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260429/الحرس-الثوري-الإيراني-يهدد-بـتقنيات-ذكية-لضرب-السفن-الأمريكية-في-مضيق-هرمز-1112961131.html
https://sarabic.ae/20260430/إعلام-واشنطن-تقترح-إنشاء-تحالفا-دوليا-لضمان-الملاحة-في-مضيق-هرمز-1112984705.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093962080_113:0:1570:1093_1920x0_80_0_0_b276056bd0563b5ae1a5cce22c07598d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

قاليباف يرد على ترامب بشأن تفجير المنشآت النفطية الإيرانية

© AP Photo / Bilal Husseinرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
علق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منح طهران 3 أيام قبل ضرب منشآتها النفطية.
ونشر قاليباف تغريدة جديدة له عبر حسابه في منصة "إكس"، مساء الأربعاء، أوضح من خلالها أنه "بعد 3 أيام، لم ينفجر أي بئر. يمكن تمديد المدة إلى 30 يوما إضافيا، ومتابعة الآبار لحظة بلحظة هنا".
وذكر قاليباف أن "هذا النوع من النصائح العبثية هو ما تتلقاه الإدارة الأمريكية من أشخاص مثل بيسنت، الذين يروجون أيضا لنظرية الحصار وقد دفعوا أسعار النفط إلى أكثر من 120 دولارا".
انتهاء المرحلة الأولى من مناورات السيطرة الذكية على مضيق هرمز التي نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2026
الحرس الثوري الإيراني يهدد بـ"تقنيات ذكية" لضرب السفن الأمريكية في مضيق هرمز
أمس, 07:30 GMT
وقال رئيس البرلمان الإيراني إن "المحطة التالية: 140 دولارا. المشكلة ليست في النظرية، بل في طريقة التفكير".
وكان الرئيس ترامب قد صرح في وقت سابق له عن الحرب وتطوراتها، أن إيران لديها نحو 3 أيام قبل أن تنفجر بنيتها التحتية النفطية، مشددا على استمرار فرض الحصار البحري على إيران إلى أن يوافق النظام على اتفاق يعالج مخاوف أمريكا بشأن برنامج طهران النووي.
فيما كان وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت قد أكد في أكثر من مرة، بأن ترامب أمر بتشديد وتصعيد حملة "الغضب الاقتصادي"، حسب وصفه، ضد إيران، والتي تُرجمت عبر حزم عقوبات فرضت مؤخرا على طهران.
وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أول أمس الثلاثاء، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.
وأضاف ترامب، في تصريحات له، أن "الإيرانيين يحاولون معرفة وضع قيادتهم"، مشيرًا إلى أن "طهران أبلغت واشنطن بأنها تمر بحالة انهيار كامل".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 21 نيسان/أبريل الجاري، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 نيسان/أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.
وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان الأسبوع الماضي من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.
ناقلات النفط قبالة سواحل الفجيرة، في الوقت الذي تتعهد فيه إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة، 3 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
إعلام: واشنطن تقترح إنشاء تحالف دولي لضمان الملاحة في مضيق هرمز
02:55 GMT
وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала