‏المرشد الإيراني: فصل جديد في مضيق هرمز و المنطقة يتشكل - عاجل
مدفيديف: 127 ألف شخص أبرموا عقودا مع الجيش الروسي منذ بداية العام
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، رئيس حزب "روسيا الموحدة" دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، أن 127 ألف مواطن روسي أبرموا عقودا للخدمة العسكرية، منذ بداية العام،... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال مدفيديف، في كلمته خلال ماراثون "المعرفة - الأوائل": "في هذا العام، وحتى تاريخ اليوم، أبرم 127 ألف من مواطنينا، من شبابنا وفتياتنا، عقودا لأداء الخدمة العسكرية. كما أبرم 10 آلاف آخرون عقودا للخدمة في تشكيلات تطوعية".وفي سياق متصل، قال مدفيديف: "نماذج المجمع الصناعي العسكري الشعبي - والتي هي في الأساس نماذج من المرائب (الكراجات) مصنعة محليا، أثبتت نجاحها الكبير، يتم الآن تعميمها وشراؤها، ويشيد بها المقاتلون في الجبهة. لذلك هذا تغيير مهم للغاية. ناهيكم عن أنواع الأسلحة الأخرى، لذا سأقول لكم: في الوقت الحالي، لدينا كل ما يمتلكه عدونا".وأوضح مدفيديف أن هذا يشمل جميع الأصناف، من الأنواع التقليدية للأسلحة إلى أحدث النماذج.يُذكر أن الماراثون التعليمي "المعرفة - الأوائل" يقام في موسكو في قاعة المعارض المركزية "مانيغ".
مدفيديف: 127 ألف شخص أبرموا عقودا مع الجيش الروسي منذ بداية العام

09:05 GMT 30.04.2026
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، رئيس حزب "روسيا الموحدة" دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، أن 127 ألف مواطن روسي أبرموا عقودا للخدمة العسكرية، منذ بداية العام، بالإضافة إلى 10 آلاف تطوعوا في تشكيلات تطوعية.
وقال مدفيديف، في كلمته خلال ماراثون "المعرفة - الأوائل": "في هذا العام، وحتى تاريخ اليوم، أبرم 127 ألف من مواطنينا، من شبابنا وفتياتنا، عقودا لأداء الخدمة العسكرية. كما أبرم 10 آلاف آخرون عقودا للخدمة في تشكيلات تطوعية".

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى أنه في العام الماضي، وبفضل جميع العقود العسكرية، التحق بالخدمة 450 ألف مواطن روسي.

وفي سياق متصل، قال مدفيديف: "نماذج المجمع الصناعي العسكري الشعبي - والتي هي في الأساس نماذج من المرائب (الكراجات) مصنعة محليا، أثبتت نجاحها الكبير، يتم الآن تعميمها وشراؤها، ويشيد بها المقاتلون في الجبهة. لذلك هذا تغيير مهم للغاية. ناهيكم عن أنواع الأسلحة الأخرى، لذا سأقول لكم: في الوقت الحالي، لدينا كل ما يمتلكه عدونا".

ولفت مدفيديف إلى أن "الأعداء يعترفون بأن الصناعة الدفاعية الروسية تغيرت بشكل كبير نتيجة التحديث"، مضيفا: "يعترف أعداؤنا اليوم بأن الصناعة الدفاعية لدينا تغيرت بشكل كبير نتيجة لإعادة التجهيز التي حصلت عليها خلال السنوات الأخيرة".

وأوضح مدفيديف أن هذا يشمل جميع الأصناف، من الأنواع التقليدية للأسلحة إلى أحدث النماذج.
يُذكر أن الماراثون التعليمي "المعرفة - الأوائل" يقام في موسكو في قاعة المعارض المركزية "مانيغ".
