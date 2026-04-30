مسؤول في البنتاغون: ميزانية السنة المالية 2027 لا تتضمن أي تمويل لأوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260430/مسؤول-في-البنتاغون-ميزانية-السنة-المالية-2027-لا-تتضمن-أي-تمويل-لأوكرانيا-1113019967.html
مسؤول في البنتاغون: ميزانية السنة المالية 2027 لا تتضمن أي تمويل لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد وكيل وزارة الحرب الأميركية وكبير المسؤولين الماليين، جولز دبليو هيرست، أن ميزانية البنتاغون للعام المالي 2027 لا تتضمن أي بنود مخصصة لتمويل أوكرانيا. 30.04.2026, سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103800547_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_2f79e8b6c8d82848f13fc046f0a317e4.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال هيرست، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي بشأن ميزانية الدفاع للعام 2027، رداً على سؤال حول ما إذا كانت الميزانية تخلو من أي تمويل لكييف: "هذا صحيح، لا يوجد أي تمويل للمساعدة الأمنية لأوكرانيا في هذه الميزانية".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103800547_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_dafc7f4f9ff60f99e31513bf40b11274.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وكيل وزارة الحرب الأميركية وكبير المسؤولين الماليين، جولز دبليو هيرست، أن ميزانية البنتاغون للعام المالي 2027 لا تتضمن أي بنود مخصصة لتمويل أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وقال هيرست، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي بشأن ميزانية الدفاع للعام 2027، رداً على سؤال حول ما إذا كانت الميزانية تخلو من أي تمويل لكييف: "هذا صحيح، لا يوجد أي تمويل للمساعدة الأمنية لأوكرانيا في هذه الميزانية".
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا فيه تطورات الوضع في أوكرانيا والوضع في إيران ومنطقة الخليج.
وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، عقب المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستمرت هذه المحادثة لأكثر من ساعة ونصف، وأود أن أشير إلى أن هذه كانت مبادرة من الجانب الروسي".

وأضاف أوشاكوف: "أعرب كل من فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب (خلال المكالمة الهاتفية) عن تقييمات متقاربة جوهريا لسلوك نظام كييف بقيادة زيلينسكي، الذي ينتهج، بتحريض ودعم من الأوروبيين، سياسة إطالة أمد الصراع (في أوكرانيا)".

وأضاف أوشاكوف: "يعتقد دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي) أن التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع في أوكرانيا بات وشيكا".
وتابع أوشاكوف: "أبلغ الرئيس الروسي، الرئيس ترامب مباشرة أن كييف تلجأ علنا إلى أساليب إرهابية، وتهاجم أهدافا مدنية بحتة على الأراضي الروسية".
وأضاف أوشاكوف أن الرئيس الأمريكي أكد على أهمية إنهاء الأعمال العدائية سريعا، وعلى استعداده لتسهيل ذلك بكل السبل الممكنة، وأنه سيواصل ممثلوه الموثوق بهم الاتصالات مع كل من موسكو وكييف.
وأكد أوشاكوف أن الرئيس بوتين أبلغ الرئيس ترامب بأن القوات المسلحة الروسية تسيطر على زمام المبادرة وتدفع مواقع العدو إلى التراجع، وقال: "بناء على طلب الرئيس ترامب، شرح الرئيس فلاديمير بوتين الوضع الراهن على خط التماس، حيث تسيطر قواتنا على زمام المبادرة الاستراتيجية وتدفع مواقع العدو إلى التراجع".
وتابع أوشاكوف: "ذُكر أيضًا (خلال المكالمة) أنه منذ بداية عام 2025، سلمت روسيا أكثر من 20 ألف جثة إلى أوكرانيا، بينما سلمت أوكرانيا ما يزيد قليلا عن 500 جثة إلينا"، مضيفا أن الرئيس بوتين أبلغ ترامب بأن موسكو مستعدة لإعلان هدنة بحلول يوم النصر.
وأشار أوشاكوف إلى أن بوتين أعرب خلال الاتصال عن دعمه الكامل لترامب في أعقاب محاولة الاغتيال التي تعرض لها أخيرا، وقال أوشاكوف: "أدان الرئيس الروسي هذه الجريمة بشدة، مؤكدا بشكل خاص عدم قبول أي شكل من أشكال العنف ذي الدوافع السياسية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала