https://sarabic.ae/20260430/مسؤول-في-البنتاغون-ميزانية-السنة-المالية-2027-لا-تتضمن-أي-تمويل-لأوكرانيا-1113019967.html

مسؤول في البنتاغون: ميزانية السنة المالية 2027 لا تتضمن أي تمويل لأوكرانيا

أكد وكيل وزارة الحرب الأميركية وكبير المسؤولين الماليين، جولز دبليو هيرست، أن ميزانية البنتاغون للعام المالي 2027 لا تتضمن أي بنود مخصصة لتمويل أوكرانيا. 30.04.2026, سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103800547_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_2f79e8b6c8d82848f13fc046f0a317e4.jpg

موسكو- سبوتنيك. وقال هيرست، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي بشأن ميزانية الدفاع للعام 2027، رداً على سؤال حول ما إذا كانت الميزانية تخلو من أي تمويل لكييف: "هذا صحيح، لا يوجد أي تمويل للمساعدة الأمنية لأوكرانيا في هذه الميزانية".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا فيه تطورات الوضع في أوكرانيا والوضع في إيران ومنطقة الخليج.وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، عقب المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستمرت هذه المحادثة لأكثر من ساعة ونصف، وأود أن أشير إلى أن هذه كانت مبادرة من الجانب الروسي".وأضاف أوشاكوف: "يعتقد دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي) أن التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع في أوكرانيا بات وشيكا".وتابع أوشاكوف: "أبلغ الرئيس الروسي، الرئيس ترامب مباشرة أن كييف تلجأ علنا إلى أساليب إرهابية، وتهاجم أهدافا مدنية بحتة على الأراضي الروسية".وأضاف أوشاكوف أن الرئيس الأمريكي أكد على أهمية إنهاء الأعمال العدائية سريعا، وعلى استعداده لتسهيل ذلك بكل السبل الممكنة، وأنه سيواصل ممثلوه الموثوق بهم الاتصالات مع كل من موسكو وكييف.وأكد أوشاكوف أن الرئيس بوتين أبلغ الرئيس ترامب بأن القوات المسلحة الروسية تسيطر على زمام المبادرة وتدفع مواقع العدو إلى التراجع، وقال: "بناء على طلب الرئيس ترامب، شرح الرئيس فلاديمير بوتين الوضع الراهن على خط التماس، حيث تسيطر قواتنا على زمام المبادرة الاستراتيجية وتدفع مواقع العدو إلى التراجع".وأشار أوشاكوف إلى أن بوتين أعرب خلال الاتصال عن دعمه الكامل لترامب في أعقاب محاولة الاغتيال التي تعرض لها أخيرا، وقال أوشاكوف: "أدان الرئيس الروسي هذه الجريمة بشدة، مؤكدا بشكل خاص عدم قبول أي شكل من أشكال العنف ذي الدوافع السياسية".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

