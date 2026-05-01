https://sarabic.ae/20260501/بفارق-50-مليار-دولار-ديون-الولايات-المتحدة-تتجاوز-حجم-اقتصادها-1113040319.html

بفارق 50 مليار دولار.. ديون الولايات المتحدة تتجاوز حجم اقتصادها

تجاوز الدين العام للولايات المتحدة نسبة 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات الاقتصاد الأمريكي، بنهاية مارس/ آذار الماضي. 01.05.2026, سبوتنيك عربي

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101883/71/1018837148_0:163:3076:1893_1920x0_80_0_0_6dcbfd332a1cbfebeca6188408f65dbf.jpg

هذه النسبة تشير إلى أن وضع الاقتصاد الأمريكي يقترب من الوضع الذي وصل إليه عقب الحرب العالمية الثانية، عندما وصلت نسبة الدين العام إلى نحو 106 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة.وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للعام المالي الماضي نحو 31.22 تريليون دولار، بينما وصلت قيمة الدين العام إلى نحو 31.27 تريليون دولار، أي أن حجم الزيادة في الدين يقدّر بنحو 50 مليار دولار خلال تلك الفترة.وتشير البيانات إلى أن الدين العام الأمريكي كان يعادل 99.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية السنة المالية للعام 2025، التي تنتهي في سبتمبر/ أيلول من كل عام.ويعني ذلك أن زيادة نسبة الدين العام الأمريكي ارتفعت بوتيرة سريعة خلال 6 أشهر فقط لتصل إلى نحو 100.2 في المئة، وفقا لبيانات نهاية مارس الماضي.ويؤكد ذلك التوقعات، التي أصدرها مكتب الميزانية في الكونغرس بشأن وضع الاقتصاد الأمريكي خلال عشر سنوات مقبلة، التي حذّر فيها من أن "استمرار هذا المسار دون تدخل سيؤدي إلى تجاوز الرقم القياسي التاريخي ليصل حجم الدين إلى 108 في المئة، بحلول عام 2030".ولفتت إلى أن "الدين أصبح أكبر من حجم الاقتصاد الأمريكي حاليًا، بمستويات تفوق المتوسط التاريخي بنحو الضعف"، بينما وصف مارك غولدوين، نائب رئيس اللجنة، هذا الوضع، بحسب إعلام أمريكية، بأنها "غير مسبوقة ومقلقة"، مشيرًا إلى أنها ناتجة عن ارتفاع مستويات الاقتراض بصورة مستمرة.كما تشير البيانات إلى أن الدين العام الأمريكي يمكن أن يرتفع إلى 3.1 تريليون دولار بحلول العام 2036، لتصبح نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 120 في المئة.

سبوتنيك عربي

2026

الأخبار

ar_EG

